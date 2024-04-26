Императорские пингвины могут исчезнуть из-за таяния льдов

Императорские пингвины размножаются и выводят птенцов на морском льду. Если этот лёд тает слишком рано, птенцы уходят в море, не успев опериться — это может привести к их высокой смертности. В своём исследовании ученые проанализировали численность императорских пингвинов в оставшихся 66 колониях в Антарктиде. Анализ показал, что рекордно низкий уровень морского льда в конце 2023 года привел к тому, что 16 колоний не смогли вырастить потомство, и тысячи птенцов погибли. В 2022 году показатели были ещё печальнее: вырастить потомство не смогли 19 колоний.