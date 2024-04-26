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Императорские пингвины могут исчезнуть из-за таяния льдов

Императорские пингвины могут исчезнуть из-за таяния льдов

Автор:
26 апреля 2024 16:15
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   дикие животные   животные   загрязнения   пингвин   пингвины   природа   факты   экология   
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Императорские пингвины — одни из самых величественных существ на планете. Исследователи из Британской антарктической службы (BAS) предупредили, что 99 процентов этих пингвинов могут исчезнуть к 2100 году, если выбросы парниковых газов продолжат расти на нынешнем уровне.

Императорские пингвины находятся под серьёзной угрозой, говорят исследователи. По данным учёных Британской антарктической службы (BAS), к 2100 году 99 процентов этих птиц могут полностью исчезнуть из дикой природы. Это случится, если выбросы парниковых газов на планете продолжат расти на том же уровне, что и сейчас. Кроме того, уже сейчас по мере потепления тает всё больше льдов, что приводит к высокой смертности птенцов.

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"Поскольку во многих колониях выживает всё меньше птенцов, вполне вероятно, что со временем некоторые из мест размножения станут непригодными для жизни, а общая численность популяции императорских пингвинов сократится," - сказал доктор Питер Фретвелл, сотрудник Британской антарктической службы.

Императорские пингвины размножаются и выводят птенцов на морском льду. Если этот лёд тает слишком рано, птенцы уходят в море, не успев опериться — это может привести к их высокой смертности. В своём исследовании ученые проанализировали численность императорских пингвинов в оставшихся 66 колониях в Антарктиде. Анализ показал, что рекордно низкий уровень морского льда в конце 2023 года привел к тому, что 16 колоний не смогли вырастить потомство, и тысячи птенцов погибли. В 2022 году показатели были ещё печальнее: вырастить потомство не смогли 19 колоний.

Лишь несколько пострадавших в 2022 году колоний адаптировались к новым условиям: некоторые пингвины переместились в другие места в поисках более устойчивого льда, а некоторые размножались на айсбергах или ледяных шельфах. Это даёт учёным надежду на то, что птицы могут реагировать на изменения в окружающей среде и перемещаться в поисках лучших условий.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: дикая природа   дикие животные   животные   загрязнения   пингвин   пингвины   природа   факты   экология   
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2  комментария
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poбт 20 минут назад
это все коровы напердели
как говорят британские ученые
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40k
АнтонПолднев 9 минут назад
Снова на арене британские учёные...

За время существования жизни на земле исчезло больше 99% видов животных и растений. Но планета каким-то образом продолжает жить. Во загадка для зелёных британских учёных...
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mercure
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