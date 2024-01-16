Отшельник: в Антарктике заметили пингвина с особенностью

Такие пингвины уязвимы: из-за окраса они могут стать лёгкой добычей для хищников. По словам учёных, это не первый подобный случай в этой колонии пингвинов. Одного белого пингвина наблюдают в колонии уже около восьми лет — это может быть один и тот же пингвин или его родственник. Кстати, субантарктические пингвины занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы: они находятся под угрозой исчезновения, в основном из-за значительного сокращения популяции на субантарктических островах, на которых они обитают.