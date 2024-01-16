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Отшельник: в Антарктике заметили пингвина с особенностью

Отшельник: в Антарктике заметили пингвина с особенностью

Автор:
16 января 2024 21:26
Сообщество : Животные
Метки: Антарктида   Генетика   аномалии   дикая природа   дикие животные   животные   пингвин   пингвины   природа   птицы   
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На чилийской антарктической территории заметили редчайшего пингвина с полностью белым оперением. Оказалось, у этого милого создания — уникальная генетическая особенность.

В начале января на чилийской территории Антарктики, на базе Габриэля Гонсалеса Видела, заметили полностью белого субантарктического пингвина. Его белое оперение вызвано генетическим заболеванием — лейцизмом. Это мутация, вызывающая частичную потерю пигментации наружного покрова у животных. Иногда эта особенность возникает в результате травмы, но чаще всего является генетической. Это заболевание отличается от альбинизма тем, что при лейцизме глаза и клюв птиц имеют нормальный цвет, а не красный или розовый.

"Лейцизм — это генетическое отклонение, которое может встречаться у некоторых особей и влияет на пигментацию кожи, перьев или шерсти. При лейцизме клетки не способны вырабатывать некоторые пигменты. Это происходит естественным образом, и во многих случаях затрагивает менее одного процента популяции," — говорит доктор Лукас Крюгер, сотрудник научного отдела Чилийского антарктического института.

Такие пингвины уязвимы: из-за окраса они могут стать лёгкой добычей для хищников. По словам учёных, это не первый подобный случай в этой колонии пингвинов. Одного белого пингвина наблюдают в колонии уже около восьми лет — это может быть один и тот же пингвин или его родственник. Кстати, субантарктические пингвины занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы: они находятся под угрозой исчезновения, в основном из-за значительного сокращения популяции на субантарктических островах, на которых они обитают.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Антарктида   Генетика   аномалии   дикая природа   дикие животные   животные   пингвин   пингвины   природа   птицы   
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1  комментарий
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просто Дмитрий 24 минуты назад
СВОБОДУ БЕЛОКОЖИМ ПИНГВИНАМ!!! Ну, в общем, вы поняли
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