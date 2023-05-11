10 существ, которые запросто смогут пережить апокалипсис

В животном мире нашей планеты достаточно существ, которые обладают удивительными "суперспособностями" — они невероятно выносливы, могут подстраиваться к любым суровым условиям или даже обладают способностью к регенерации. Даже если Землю охватит апокалипсис или глобальное похолодание, животные из этой подборки, скорее всего, стойко его выдержат.
Щитни или триопсы - маленькие ракообразные, которые обитают почти во всех уголках мира. Их особенность, которая, возможно, поможет выжить при апокалипсисе - удивительно крепкие яйца с маленькими эмбрионами, которые самки зарывают в песок. Эти яйца, которые называют цистами, очень прочные и "выносливые". Им не страшны ни холод, ни жара - их даже облучали ионизирующим излучением, но с ними ничего не случилось. Цисты триопсов обнаруживали даже в пищеварительном тракте других животных, и там они оставались невредимы. Птицы даже оказывают им услугу, поедая яйца, переваривая их, а затем разбрасывая в новых местах. При этом цисты вылупляются только при благоприятных условиях, или вообще могут десятилетиями оставаться в "законсервированном" состоянии, так и не вылупляясь - на случай, если водоём пересохнет и уже вылупившаяся популяция не успеет продолжить род. Хотя продолжительность жизни самих щитней - около пары месяцев, благодаря своей выносливости они живут на планете уже миллионы лет.
Эти маленькие амфибии обитают практически по всей Северной Америке. Это также единственные лягушки, которые обитают к северу от Полярного круга. Там, в условиях низких температур, лесные лягушки могут на несколько месяцев впадать в состояние гибернации (оцепенения). Во время гибернации их жизненные процессы замедляются, тело затвердевает, их сердце не бьётся, и они слабо дышат. В таком состоянии они могут провести до семи месяцев при температуре до -18° C. Когда на улице теплеет, они медленно возвращаются к жизни и входят в привычный ритм. Если на планете настанет похолодание, эти ребята тоже не растеряются.
Гидры - полипы, которые обитают по всему миру в пресноводных прудах, ручьях и реках. Эти пресноводные обладают очень высокой способностью к регенерации - все клетки их тела постоянно обновляются. Также, если они потеряют, например, несколько щупалец или даже голову, то смогут отрастить их обратно. Не просто так они названы в честь греческого мифологического монстра, который мог отращивать свои потерянные головы. Кроме того, гидра может полностью вырасти из одного фрагмента тела, если в нём достаточно клеток. По сути, они бессмертны. Учёные активно их исследуют, изучая возможности использовать клетки гидр и для человека.
Эти жуки, обитающие по всей дикой местности Северной Америки, могут выдерживать невероятно низкие температуры. Как и лесные лягушки, они могут месяцами находиться в состоянии гибернации. Этот процесс происходит благодаря содержанию белков и большого количества глицерина в тканях жука. По оценкам учёных, они могут выживать при температуре до -150 °C! Поэтому даже если во время апокалипсиса всё на Земле погибнет от низких температур, эти жуки вполне вероятно останутся.
Рыба Pseudoliparis swirei, относящаяся к семейству морских слизней, обитает по всем океанам. У них крошечные, мягкие тельца без чешуи, и они чем-то похожи на головастиков. Но есть особый вид этой рыбы - Mariana Snailfish, что обитает глубоко в Марианской впадине в Атлантическом океане. Она может выдерживать не только сильное давление на такой глубине, но и недостаток солнечного света и невообразимо холодную температуру воды. Учёные считают её самой глубоководной рыбой на планете. Они могут проникать в маленькие расщелины, куда не могут пробраться хищники - там они питаются частицами пищи, которые медленно опускаются на дно океана сверху. Китайские исследователи однажды обнаружили, что эта рыба может восстанавливать собственную ДНК и стабилизировать содержание белков, чтобы выжить в суровых условиях.
Аллигаторы во многих отношениях похожи на древних динозавров, поэтому биологи порой считают их живыми ископаемыми. За миллион лет они не особо изменились, и по оценкам, не изменятся в ближайшие несколько миллионов. Аллигаторы могут прожить до трёх лет, не съев ни кусочка пищи - у них очень медленный метаболизм, благодаря которому они могут месяцами оставаться сытыми. А когда пищи не хватает, они просто впадают в спячку, и могут пережидать, например, долгую засуху. Кроме того, они более 60 минут могут находиться под водой, не дыша. У них также уникальный состав крови - гемоглобин в их крови связывает и удерживает кислород, который затем направляется к тканям, наиболее нуждающимся в нём. Учёные даже изучают, как можно использовать гемоглобин аллигаторов в медицине.
Планарии - это распространенный отряд плоских червей, которые обитают почти во всём мире. Они хорошо приспосабливаются к любым условиям, и могут жить как в пресной, так и в морской воде, и даже подолгу обитать на суше. Их особенность - в способности к регенерации. Если разрезать их надвое, они могут полностью регенерировать свои тела. Для восстановления им не требуется много времени - планарии могут вырастить новую голову, глаза или мозг менее чем за неделю. Всё дело в простом строении их мозга. Весь человеческий мозг, например, содержит 86 миллиардов нейронов, а мозг планарии - всего 10 тысяч нейронов. Специалисты также изучают их возможности к регенерации, чтобы в будущем использовать их для восстановления мозга человека - например, чтобы помочь людям с черепно-мозговыми травмами.
Усачи (или дровосеки) - жуки, обитающие в Юго-Восточной Азии и тропических вулканических районах Тихоокеанского региона. Они известны своей способностью выдерживать высокие температуры. Температура почвы, где они обитают, поднимается до 65 °C, а воздуха - в среднем до 37,8 ° и гораздо выше. Но для усачей это не проблема - структура их экзоскелета может отражать солнечный свет и пропускать воздух, поэтому они спокойно обитают в жарких и влажных местах. Особый рисунок на их панцире защищает их от перегрева - благодаря этой особенности они также могут жить в районах с действующими вулканами, близко к горячей лаве. Их суперспособность тоже привлекла учёных. Они пытаются скопировать микроскопический рисунок их панциря, чтобы в будущем использовать для создания методов энергосбережения и для защиты от перегрева.
Ещё одно готовое к апокалипсису существо с почти бесконечной продолжительностью жизни обитает глубоко в самых холодных морях Антарктики. Это - стеклянные или шестилучевые губки. Такая губка может прожить до 15 000 лет, потому что в ледяной воде она растёт очень медленно. Тело стеклянных губок состоит из единого неразрывного синцития, а связующим элементом для соединения является диоксид кремния. Получается сплетение "стеклянных нитей", очень стойкое и устойчивое к разрушениям. Питаются они преимущественно планктоном, но при этом могут месяцами обходиться без пищи из-за медленного метаболизма.
Конечно, верблюды не бессмертны, как гидры, и у них нет суперспособностей для подводного плавания или запредельной термостойкости. Но верблюды - одно из самых удивительных млекопитающих в плане выживания в разных условиях. Они могут выдерживать значительные перепады температур, прекрасно себя чувствуя как при низких температурах до -17,8 °С, как и в условиях изнуряющей жары. Они также могут месяцами обходиться без пищи, накапливая жир в своих горбах и замедляя метаболизм. Поскольку верблюды живут в одних из самых засушливых мест на Земле, они приспособились "запасать" воду. Верблюд может прожить до семи месяцев без воды, а в случае большой жажды, они превращают накопленный в горбах жир в воду. Они также могут спокойно пить солёную воду. У них три желудка - в первом они накапливают пищу, во втором содержатся пищеварительные соки, а в третьем всё переваривается. А ещё, мозг верблюда устроен так, что он естественным образом охлаждается в черепе, избегая перегрева. Эти ребята тоже могут благополучно пережить суровые условия, и даже апокалипсис.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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