10 существ, которые запросто смогут пережить апокалипсис

Конечно, верблюды не бессмертны, как гидры, и у них нет суперспособностей для подводного плавания или запредельной термостойкости. Но верблюды - одно из самых удивительных млекопитающих в плане выживания в разных условиях. Они могут выдерживать значительные перепады температур, прекрасно себя чувствуя как при низких температурах до -17,8 °С, как и в условиях изнуряющей жары. Они также могут месяцами обходиться без пищи, накапливая жир в своих горбах и замедляя метаболизм. Поскольку верблюды живут в одних из самых засушливых мест на Земле, они приспособились "запасать" воду. Верблюд может прожить до семи месяцев без воды, а в случае большой жажды, они превращают накопленный в горбах жир в воду. Они также могут спокойно пить солёную воду. У них три желудка - в первом они накапливают пищу, во втором содержатся пищеварительные соки, а в третьем всё переваривается. А ещё, мозг верблюда устроен так, что он естественным образом охлаждается в черепе, избегая перегрева. Эти ребята тоже могут благополучно пережить суровые условия, и даже апокалипсис.