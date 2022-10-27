Советские вещи, которые на барахолках продают по заоблачной цене

Я наткнулся на очень необычный лот – 10-копеечная монета 1953 года выпуска за 2,5 миллиона рублей. Увидев цену, я опешил, ведь это самая рядовая монета, которая чеканилась огромным тиражом (почти 160 миллионов). И объективная цена такого лота рублей 20-50. И то в идеальном состоянии.

Продавец утверждает, что его монета уникальна, так как на гербе есть один лишний луч, который, к тому же, отличается от других углом нанесения. Даже интересно, как так получилось.