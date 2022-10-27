FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 5645 постов • 1948 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Советские вещи, которые на барахолках продают по заоблачной цене

Советские вещи, которые на барахолках продают по заоблачной цене

Автор:
27 октября 2022 09:54
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Вещи   СССР   барахолка   в мире   удивительно   фото   цена   
1987
7

Я люблю просматривать интернет-барахолки в поисках редкостей, и порой аппетиты продавцов меня поражают.

Монета в 10 копеек за 2 500 000 рублей

×
×

Я наткнулся на очень необычный лот – 10-копеечная монета 1953 года выпуска за 2,5 миллиона рублей. Увидев цену, я опешил, ведь это самая рядовая монета, которая чеканилась огромным тиражом (почти 160 миллионов). И объективная цена такого лота рублей 20-50. И то в идеальном состоянии.

Продавец утверждает, что его монета уникальна, так как на гербе есть один лишний луч, который, к тому же, отличается от других углом нанесения. Даже интересно, как так получилось.

Можно предположить, что штамп был испорчен, но тогда наверняка такая монета не единственная. А если этот дефект был сделан намеренно (только зачем?), то экземпляр действительно уникальный. Но стоит ли эта монетка 2 с половиной миллиона? Не знаю. Может, и больше.


Статуэтка Тамары за 1 800 000 рублей

Знаменитую русскую и советскую балерину Тамару Карсавину неоднократно увековечивали в фарфоре. Статуэтку танцовщицы в образе Зобеиды из балета «Шахерезада» художник Дмитрий Иванов впервые создал в 1923 году, после чего она еще неоднократно выпускалась на ЛФЗ по первоначальным образцам, но расписывали их разные художники, поэтому Зобеида предстает в разных образах.

Статуэтку в оформлении именитой художницы ЛФЗ продают за 1,8 миллионов рублей. Знаете, статуэтка, конечно, прелестная, но я не уверен, что она стоит таких денег. Ведь Зобеид, как я понимаю, было выпущено немало. И я не нашел информации, сколько из них расписала именно Брянцева. То есть непонятно, уникальная ли эта статуэтка.


Марка за 1 500 000 рублей

5-рублевых марок авиапочты было выпущено множество. У меня есть целый квартблок, и на филателистическом рынке за него могли бы дать в районе 3000 рублей. Но первая партия марок имеет одну, казалось бы, незначительную черту, которая делает их уникальными и ценными. Пятерка напечатана жирным шрифтом.

Всего в мире таких марок около 50 штук (и то, если сохранились). Ее ценность оценивается примерно в 86 тыс. долларов, что по нынешнему курсу превышает 5 миллионов рублей. А продавец на барахолке просит за нее всего полтора миллиона рублей. И это при том, что марка имеет сертификат эксперта-филателиста международного уровня.


Кукла Наташа за 1 000 000 рублей

Это, пожалуй, самый смелый (или даже дерзкий) в плане цены лот, который мне попадался. За куклу Наташу Куйбышевской (ныне город Самара) фабрики (которая когда-то стоила 5 рублей 50 копеек) просят 1 миллион рублей.

Продавец пишет, что она редкая, но я не припомню, чтобы Куйбышевская фабрика выпускала какие-то редкости. Да, безусловно, старые куклы в родной одежде сейчас ценятся. Но максимум, что я встречал - это лоты за 9-10 тыс. рублей.

Автор указывает, что высокая цена обусловлена высокой ценностью куклы для семьи - это память поколений. Но лично мне кажется, что память не продают. А если есть нужда в деньгах, то устанавливают объективную цену, по которой можно быстро продать лот. К тому же, на платье у куклы отсутствует одна деталь - колокольчик. Так что, никаким миллионом тут и не пахнет.


5 марок за 1 000 000 рублей

Вот еще один интересный лот - серия марок «Флора» 1987 года выпуска за миллион рублей. Я прекрасно помню эти марки, а также помню, что их можно было без проблем купить и на почте, и в «Союзпечати». И на барахолках их продают о 10-15 рублей за штуку. Но, прочитав описание, понял в чем дело.

Эти марки были отпечатаны в сочной зеленой цветовой гамме. А здесь мы видим голубые. То есть они явно отличаются от общей массы. Но тут еще нудно разбираться, что это - брак, какой-то специальный выпуск, или, может, краска выгорела. Я не хочу ставить под сомнение ценность этих марок, но, думаю, что назначать такую высокую цену без оценки эксперта преждевременно.


А у вас есть ценные советские вещи?

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Вещи   СССР   барахолка   в мире   удивительно   фото   цена   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
12  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
ChePaev 2 часа назад
потому что занимаются этим в основном люди, которые живут только с доходов от продажи всем этим барахлом мечтая срубить по легкому бабла, втюхав свой мусор какому-нибудь богатому коллекционеру.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Garpia121 9 минут назад
Продавать можно по любой цене. Вопрос, покупают ли?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Александр 14 минут назад
комплект 1, 2, 3, 5, 10, 15 и 20 копеек 1947 г.
Примечание: остается тайной причина, по которой был уничтожен весь отчеканенный тираж копеек 1947 года. Сохранились эти монеты только в единственном экземпляре, комплект которых был оценен в 2008 году в 15 000 000 р.

Перепутки очень ценны, многие варианты при продаже на аукционах достигают стоимости в несколько сотен тысяч рублей.
Например:
1 рубль 1967 года выпуска с надписью на гурте "1966" стоит порядка 150 тысяч руб.,
1 рубль 1976 г. с датой на гурте "1975" оценивается в 350 тысяч руб.,
до миллиона оценивается перепутка 1988 года у которой на гурте дата "1989".
Широко известны советские перепутки 3-х копеечных и 20-ти копеечных монет. Их диаметр отличался всего на 0,2 мм, поэтому нередко для чеканки аверса 3-х копеек использовался штемпель от 20-ти и наоборот.
Вот некоторые из них:
3 копейки 1927 года с аверсом от 20-ти копеек стоит более 180 000 руб.,
3 копейки 1933 года с аверсом от 20-ти копеек можно продать за 200 тыс руб.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
EvilHomer Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
vasilykopkov 52 минуты назад
Советских времён анекдот
Стоит мужик на базаре продаёт петуха, подходит покупатель:
- Почем петух?
- Пятнадцать рублей.
- Чё так дорого? У всех по пять, он что какой-то особенный?
- Да не, просто деньги очень нужны...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Кыся Час назад
С марками флоры все ясно. У меня тоже есть несколько экземпляров. Голубыми они стали со временем, но не все. Даже света не потребовалось - они лежат в альбоме. Видимо, использовалась некачественная краска, а потом ее заменили.
А экземпляры на фото реально жарились на подоконнике, видно по цвету бумаги.
Цена им пара рублей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
56k
Дворняга Час назад
Стояли как-то с приятелем в очереди. Ему не хватало триста рублей, и он пытался предложить мне купить у него за триста купюру в двести рублей, которая, с его слов, у коллекционеров стоит четыреста-пятьсот (что-то про Крым нарисовано). Так-то я ему верю, он этим увлекается.... Но я не купил. Для меня двести рублей - это двести рублей. Кассир в 5ке её за триста не примет.
Мне проще оказалось одолжить приятелю требуемую сумму.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
ss 2 часа назад
Мальчик, запомни раз и навсегда!
1. Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. А вот наличие (или отсутствие) у тебя денег, даже при наличии огромного желания что-то купить, не играет никакой роли в формировании цены.
2. Некоторые вещи, которые тебе кажутся обычными и бросовыми, в определённой среде могут стоить весьма солидных денег. Для того чтобы оценить стоимость подобных предметов, нужно обращаться за консультацией к коллекционерам.
3. Массовость выпуска в прошлом, не означает отсутствие коллекционной ценности и наличия большого количества предметов сегодня. Как, например, в случае с монетой. Из могло быть выпущено даже миллиард, Но сегодня может остаться только одна. И её стоимость в определённых кругах будет заоблачной. Хотя с твоей точки зрения она не будет представлять вообще никакой ценности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1309790



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные и познавательные картинки
Смешные и познавательные картинки
«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название фильма
«Неуловимые мстители»: как искали актеров на главные роли и почему поменяли название...
Набирающие популярность в сообществах
27 ситуаций, которые выбесят любого
27 ситуаций, которые выбесят любого
Обиженные женщины массово сдают своих "бывших" в военкоматы
Обиженные женщины массово сдают своих "бывших" в военкоматы
А мы здесь все точно поместимся?
А мы здесь все точно поместимся?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Всмысле?!

Популярные теги
#фото#интересно#животные#факты#в мире#люди#картинки#США#природа#красота
#Юмор#интересное#аварии#авто аварии#автомобили#СССР#кино#автомир#Россия#девушки
#Прикол#подборка#дтп#история#креатив#удивительно#Приколы#познавательно#фильм#наука
20 причин подписаться на канал Фишек в Viber 20 причин подписаться на канал Фишек в Viber Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда Настоящие фотошедевры могут возникнуть из ниоткуда Удивительные вещи, которые не каждый день увидишь Удивительные вещи, которые не каждый день увидишь 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже 18 странных и необычных вещей и явлений, которые довелось увидеть людям на пляже 17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки 17 счастливчиков, умудрившихся сорвать на барахолке настоящий куш за сущие копейки 12 неожиданных товаров от известных брендов, которые решили удивить покупателей 12 неожиданных товаров от известных брендов, которые решили удивить покупателей

На что жалуетесь?

Вернуться