Советские вещи, которые на барахолках продают по заоблачной цене

Я люблю просматривать интернет-барахолки в поисках редкостей, и порой аппетиты продавцов меня поражают.
Монета в 10 копеек за 2 500 000 рублей
Я наткнулся на очень необычный лот – 10-копеечная монета 1953 года выпуска за 2,5 миллиона рублей. Увидев цену, я опешил, ведь это самая рядовая монета, которая чеканилась огромным тиражом (почти 160 миллионов). И объективная цена такого лота рублей 20-50. И то в идеальном состоянии.
Продавец утверждает, что его монета уникальна, так как на гербе есть один лишний луч, который, к тому же, отличается от других углом нанесения. Даже интересно, как так получилось.
Можно предположить, что штамп был испорчен, но тогда наверняка такая монета не единственная. А если этот дефект был сделан намеренно (только зачем?), то экземпляр действительно уникальный. Но стоит ли эта монетка 2 с половиной миллиона? Не знаю. Может, и больше.
Статуэтка Тамары за 1 800 000 рублей
Знаменитую русскую и советскую балерину Тамару Карсавину неоднократно увековечивали в фарфоре. Статуэтку танцовщицы в образе Зобеиды из балета «Шахерезада» художник Дмитрий Иванов впервые создал в 1923 году, после чего она еще неоднократно выпускалась на ЛФЗ по первоначальным образцам, но расписывали их разные художники, поэтому Зобеида предстает в разных образах.
Статуэтку в оформлении именитой художницы ЛФЗ продают за 1,8 миллионов рублей. Знаете, статуэтка, конечно, прелестная, но я не уверен, что она стоит таких денег. Ведь Зобеид, как я понимаю, было выпущено немало. И я не нашел информации, сколько из них расписала именно Брянцева. То есть непонятно, уникальная ли эта статуэтка.
Марка за 1 500 000 рублей
5-рублевых марок авиапочты было выпущено множество. У меня есть целый квартблок, и на филателистическом рынке за него могли бы дать в районе 3000 рублей. Но первая партия марок имеет одну, казалось бы, незначительную черту, которая делает их уникальными и ценными. Пятерка напечатана жирным шрифтом.
Всего в мире таких марок около 50 штук (и то, если сохранились). Ее ценность оценивается примерно в 86 тыс. долларов, что по нынешнему курсу превышает 5 миллионов рублей. А продавец на барахолке просит за нее всего полтора миллиона рублей. И это при том, что марка имеет сертификат эксперта-филателиста международного уровня.
Кукла Наташа за 1 000 000 рублей
Это, пожалуй, самый смелый (или даже дерзкий) в плане цены лот, который мне попадался. За куклу Наташу Куйбышевской (ныне город Самара) фабрики (которая когда-то стоила 5 рублей 50 копеек) просят 1 миллион рублей.
Продавец пишет, что она редкая, но я не припомню, чтобы Куйбышевская фабрика выпускала какие-то редкости. Да, безусловно, старые куклы в родной одежде сейчас ценятся. Но максимум, что я встречал - это лоты за 9-10 тыс. рублей.
Автор указывает, что высокая цена обусловлена высокой ценностью куклы для семьи - это память поколений. Но лично мне кажется, что память не продают. А если есть нужда в деньгах, то устанавливают объективную цену, по которой можно быстро продать лот. К тому же, на платье у куклы отсутствует одна деталь - колокольчик. Так что, никаким миллионом тут и не пахнет.
5 марок за 1 000 000 рублей
Вот еще один интересный лот - серия марок «Флора» 1987 года выпуска за миллион рублей. Я прекрасно помню эти марки, а также помню, что их можно было без проблем купить и на почте, и в «Союзпечати». И на барахолках их продают о 10-15 рублей за штуку. Но, прочитав описание, понял в чем дело.
Эти марки были отпечатаны в сочной зеленой цветовой гамме. А здесь мы видим голубые. То есть они явно отличаются от общей массы. Но тут еще нудно разбираться, что это - брак, какой-то специальный выпуск, или, может, краска выгорела. Я не хочу ставить под сомнение ценность этих марок, но, думаю, что назначать такую высокую цену без оценки эксперта преждевременно.
А у вас есть ценные советские вещи?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Примечание: остается тайной причина, по которой был уничтожен весь отчеканенный тираж копеек 1947 года. Сохранились эти монеты только в единственном экземпляре, комплект которых был оценен в 2008 году в 15 000 000 р.
Перепутки очень ценны, многие варианты при продаже на аукционах достигают стоимости в несколько сотен тысяч рублей.
Например:
1 рубль 1967 года выпуска с надписью на гурте "1966" стоит порядка 150 тысяч руб.,
1 рубль 1976 г. с датой на гурте "1975" оценивается в 350 тысяч руб.,
до миллиона оценивается перепутка 1988 года у которой на гурте дата "1989".
Широко известны советские перепутки 3-х копеечных и 20-ти копеечных монет. Их диаметр отличался всего на 0,2 мм, поэтому нередко для чеканки аверса 3-х копеек использовался штемпель от 20-ти и наоборот.
Вот некоторые из них:
3 копейки 1927 года с аверсом от 20-ти копеек стоит более 180 000 руб.,
3 копейки 1933 года с аверсом от 20-ти копеек можно продать за 200 тыс руб.
Стоит мужик на базаре продаёт петуха, подходит покупатель:
- Почем петух?
- Пятнадцать рублей.
- Чё так дорого? У всех по пять, он что какой-то особенный?
- Да не, просто деньги очень нужны...
А экземпляры на фото реально жарились на подоконнике, видно по цвету бумаги.
Цена им пара рублей.
Мне проще оказалось одолжить приятелю требуемую сумму.
1. Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить. А вот наличие (или отсутствие) у тебя денег, даже при наличии огромного желания что-то купить, не играет никакой роли в формировании цены.
2. Некоторые вещи, которые тебе кажутся обычными и бросовыми, в определённой среде могут стоить весьма солидных денег. Для того чтобы оценить стоимость подобных предметов, нужно обращаться за консультацией к коллекционерам.
3. Массовость выпуска в прошлом, не означает отсутствие коллекционной ценности и наличия большого количества предметов сегодня. Как, например, в случае с монетой. Из могло быть выпущено даже миллиард, Но сегодня может остаться только одна. И её стоимость в определённых кругах будет заоблачной. Хотя с твоей точки зрения она не будет представлять вообще никакой ценности.
Ваша первая фраза под номером 1 абсолютно актуальна. "Товар стоит ровно столько, сколько за него готовы заплатить". (Добавлю - а не столько сколько написано на ценнике). Миллион за монету 20-го века никто не заплатит.
А цену нарисовать можно хоть 50 лямов, но это не значит что она столько стоит.