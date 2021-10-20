10 копеек за 2 500 000 рублей и другие 7 примеров особо ценных вещей эпохи СССР

Некоторые вещи, которые на протяжении десятилетий занимают места на полках, обладают памятными значениями для своих владельцев, хотя на самом деле они не стоят ничего. Но есть и такие предметы, которые обладают материальной ценностью. За ними охотятся коллекционеры и антиквары, предлагая хорошее вознаграждение. Именно о таких товарах мы хотим рассказать.

Изделия из фарфора