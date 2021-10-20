10 копеек за 2 500 000 рублей и другие 7 примеров особо ценных вещей эпохи СССР

У многих россиян дома хранятся вещи со времен советской эпохи. Это могут быть хрустальные бокалы, виниловые пластинки, новогодние открытки, фарфоровые тарелки, куклы и статуэтки.
Некоторые вещи, которые на протяжении десятилетий занимают места на полках, обладают памятными значениями для своих владельцев, хотя на самом деле они не стоят ничего. Но есть и такие предметы, которые обладают материальной ценностью. За ними охотятся коллекционеры и антиквары, предлагая хорошее вознаграждение. Именно о таких товарах мы хотим рассказать.
Изделия из фарфора
Немалую ценность для фанатов СССР представляют изделия из фарфора. Это могут быть как отдельные предметы посуды, так и целые сервизы, а также всевозможные предметы интерьера, к примеру, статуэтки или фигурки. Особенно востребованы товары, которые были произведены на таких заводах, как Ленинградский, Минский, Кировский или Барановский. К примеру, средняя цена на такой сервиз с красными петушками 1960-х годов — $600.
Подстаканники
Такая привычная вещь для советских времен осталась только в поездах «РЖД» и в некоторых домах. Но особую ценность представляют подстаканники из столового серебра с изображениями герба СССР или московского Кремля. Вот такой серебряный подстаканник с лебедями 1930-х годов оценивается в €650.
Декоративные предметы из чугуна
Многие статуэтки, пепельницы и прочие изделия не обладают ценностью, но за эксклюзивные предметы антиквары готовы раскошелиться. К примеру, очень ценится фигурка Климента Ворошилова на коне или в перчатках. Партия этих статуэток была настолько ограниченной, что стоимость предмета составляет около $30 000. Также ценятся предметы интерьера, отлитые на уральских заводах.
Радиоприемники, телевизоры и проигрыватели
Конечно, подобные устройства можно продать по высокой цене, если они сохранили рабочее состояние и хороший внешний вид. В большинстве случаев подобная техника оценивается в несколько тысяч рублей, но есть и совсем дорогие предметы: вот такой телевизор с увеличительной линзой перед экраном оценивается в несколько сотен долларов.
Игрушки и макеты
Особо редкие игрушки или макеты, которые выпускались ограниченными партиями, могут стоять от нескольких тысяч рублей. Чем лучше сохранность вещи и дороже комплектация, тем выше будет ее стоимость.
Виниловые пластинки
В эту же категорию «культурного наследия» можно включить гравюры, картины, плакаты и музыкальные пленки. Чем популярнее автор, чем реже встречается работа, тем выше будет ее стоимость. Картинам дополнительную ценность придает сюжет, к примеру, холст с видом советского города стоит дороже всего — несколько сотен тысяч рублей. Виниловые пластинки тоже оцениваются дорого, и стартовая цена на торговых платформах начинается от $100.
Сувенирная продукция
В эту категорию можно отнести разные предметы, которые выпускались ограниченными партиями и относились к каким-либо крупным мероприятиям или важным историческим личностям. Так, наградные кубки за Спартакиаду могут стоять от $500. Наиболее ценными являются статуэтки Льва Троцкого, ведь после выселки политика было приказано уничтожить всю атрибутику, которая с ним связана, и их осталось крайне мало.
Монеты
Нумизматика — это особо ценная отрасль коллекционирования, где важна каждая деталь при оценке монеты. Большинство монет не представляет большой ценности, но есть и редкие экземпляры по $2500 за штуку, к примеру, 2 копейки 1827 года. Самая же дорогая монета СССР — 10 копеек 1947 года, она оценивается в €30 000, или 2 475 000 рублей.
Источник:
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