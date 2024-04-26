10 муз известных режиссёров, без участия которых невозможно представить большую часть их фильмов

Билл Мюррей вдохновляет своей актёрской игрой не только зрителя, но и режиссеров. Так, Уэс Андерсон настолько ценит талант звезды, что готов снимать его почти в каждой своей картине. Начиная с 1998 года, Мюррей сыграл в 7 фильмах режиссёра: «Академия Рашмор», «Семейка Тененбаум», «Водная жизнь», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», «Королевство полной луны», «Отель «Гранд Будапешт» и «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Помимо этого, Мюррей был приглашён для озвучки мультфильмов «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак».