10 муз известных режиссёров, без участия которых невозможно представить большую часть их фильмов

Талант не может раскрыться без вдохновения. Творчество, как маленький ребенок, требовательно и нетерпеливо. Размышляя на эту экзистенциальную тему, древние философы и мыслители описали самый короткий путь к вдохновению — это муза.
Заручившись полезным знанием, современные творцы кино подарили нам множество потрясающих картин. Давайте же узнаем, кого считают своими музами самые известные режиссёры современности, и посчитаем, в скольких фильмах они задействовали своих вдохновителей и вдохновительниц.
Эмма Стоун – пример настоящей режиссёрской музы. Актриса, кажется, просто покорила сердце Лантимоса. Не дожидаясь окончания триумфального шествия картины «Бедные-несчастные», режиссёр объявил о скором выходе ещё одной работы с Эммой Стоун – «Виды доброты». Также фаворитка Йоргоса снялась в его, наделавшей шуму «Фаворитке» и короткометражке «Vlihi».
ДиКаприо и Скорсезе – дуэт, подаривший нам 7 потрясающих картин: «Банды Нью-Йорка», «Авиатор», «Отступники», «Остров проклятых», «Волк с Уолл-стрит», «Пробы» и «Убийцы цветочной луны». А совсем скоро мы сможем насладиться и ещё одной работой творческого ансамбля, ведь прямо сейчас в разработке находится новая картина Мартина Скорсезе «Рузвельт», в которую, естественно, приглашён и Леонардо.
Билл Мюррей вдохновляет своей актёрской игрой не только зрителя, но и режиссеров. Так, Уэс Андерсон настолько ценит талант звезды, что готов снимать его почти в каждой своей картине. Начиная с 1998 года, Мюррей сыграл в 7 фильмах режиссёра: «Академия Рашмор», «Семейка Тененбаум», «Водная жизнь», «Поезд на Дарджилинг. Отчаянные путешественники», «Королевство полной луны», «Отель «Гранд Будапешт» и «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан». Помимо этого, Мюррей был приглашён для озвучки мультфильмов «Бесподобный мистер Фокс» и «Остров собак».
В данный момент Джонни Депп успел сняться в восьми картинах Тима Бёртона. Среди них – «Эдвард Руки-ножницы», «Эд Вуд», «Сонная лощина», «Чарли и шоколадная фабрика», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит» «Алиса в Стране чудес», «Мрачные тени» и «Алиса в Зазеркалье». Помимо этого, Депп подарил свой голос главному герою мультфильма Бёртона «Труп невесты».
Юная Пенелопа Крус мечтала сниматься у Альмодовара и даже не представляла, что её грёзы станут явью. Актриса и режиссёр повстречались в начале 1990-х и с тех пор стали одним из самых известных кино-дуэтов, подаривших зрителю целых 8 картин: «Живая плоть», «Всё о моей матери», «Возвращение», «Советница-каннибал», «Разомкнутые объятия», «Я очень возбуждён», «Боль и слава» и «Параллельные матери».
Первая совместная картина Ридли Скотта и Рассела Кроу «Гладиатор» собрала сразу 5 статуэток «Оскар». Как тут не вдохновиться, даже если ты и без того именитый режиссёр? После этого Скотт и Кроу продолжили своё плодотворное сотрудничество в ещё 4 фильмах: «Хороший год», «Гангстер», «Совокупность лжи» и «Робин Гуд».
Одним из самых плодотворных дуэтов кинематографа можно назвать дуэт Стивена Спилберга и Тома Хэнкса. Первый же их совместный фильм «Спасти рядового Райана» собрал целых 5 статуэток «Оскар». После Хэнкс снялся ещё в четырёх весьма успешных лентах Спилберга: «Поймай меня, если сможешь», «Терминал», «Шпионский мост» и «Секретное досье».
От музы до жены – один шаг. Эту фразу как никто другой понимает Пол Андерсон. Его творческий союз с Миллой Йовович быстро перестал быть только творческим. Среди совместных работ пары целых 4 части «Обители зла», а также картины «Мушкетёры», «Охотник на монстров» и готовящийся к выходу фильм «В потерянных землях».
В своих картинах Нолан часто снимает Киллиана Мёрфи, но ещё чаще в работах режиссёра можно встретить Майкла Кейна. В их списке совместных фильмов целых 8 картин: «Бэтмен: Начало», «Престиж», «Тёмный рыцарь», «Начало», «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды», «Интерстеллар», «Дюнкерк» и «Довод».
Удо Кир снялся в 10 работах Ларса фон Триера, а это, буквально все известные широкой публике картины режиссёра, кроме «Дом, который построил Джек». Первой совместной работой Удо и Ларса стала драма 1988 года «Медея». Кир является не только излюбленным актёром Триера, но и крёстным отцом его дочери.
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