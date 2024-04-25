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Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны России

Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны России

Автор:
25 апреля 2024 12:11
Сообщество : Криминал
Метки: Суд   арест   замминистра   коррупция   минобороны   фигуранты   
1653
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Ставки, к слову, растут. Если раньше следствие говорило о взятке в миллион рублей, то вчера была озвучена более правдоподобная сумма — миллиард.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО третьего фигуранта громкого коррупционного дела уже бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Это Александр Фомин, который подозревается в даче взятки. Фомин — совладелец компании "Олимпситистрой", контрагентом которой является дочерняя организация Минобороны ФГУП "Главное управление специального строительства".


"Олимпситистрой" занималась строительством многофункциональных медицинских центров во время пандемии COVID-19, а также восстанавливала Мариуполь. В 2022 году выручка компании выросла почти вдвое — до 65 млрд рублей, чистая прибыль составила 11 млрд рублей. Оно и понятно, ведь по данным следствия, Фомин "безвозмездно" оказывал задержанным Иванову и Бородину услуги по ремонту и реконструкции зданий, за что получал щедрые контракты от Минобороны.

Вчера стало известно, что сумма взятки экс-замминистра Иванова может быть больше миллиарда рублей. Правда, не в деньгах — это эквивалент всех "бесплатных" ремонтов, осуществлённых компанией Фомина в обмен на контракты.


Также накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности замминистра.

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Метки: Суд   арест   замминистра   коррупция   минобороны   фигуранты   
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27  комментариев
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13k
Б.Касторский Час назад
Когда-то давно, возможно ещё в прошлой жизни, предлагали закон о коррупции, когда чиновники разных мастей должны были доказывать происхождение своих ценностей. И не только записанных на них, но и на родню и прочих связанных лиц. Но ожидаемо поддержки не получил.
И вот тебе на! Оказывается, что если человек живёт не по средствам, он может быть коррупционер! Открытие! Сам не верю в подобную связь.
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707
al-lav Минуту назад
Что-то я начал переживать за здоровье этих военных.
Всё больше и больше вероятность того, что вот-вот начнут неожиданно тромбы отрываться.
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15k
Vital Idol 4 минуты назад
ну, какая взятка?! на этой должности это называется ИЗМЕНА РОДИНЕ!!!
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2k
Павел Христенко 7 минут назад
Да ладно из себя целок корчить! Целое поколение выросло не считающее западло обогащаться любым способом кроме честного.
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608
Геннадий Хамидулин 19 минут назад
Вопросы то не к нему, с ним всё ясно , он вор и казнокрад........А вот кто его поставил, кто его прикрывал и кто ему ордена давал?........
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599
DuckTales 21 минуту назад
На бочку с порохом ...
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55k
Aleksandr 24 минуты назад
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3k
Александр Едигаров Полчаса назад
Этак можно самим на себя выйти.
Вы там поаккуратнее наверху)
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6k
Руслан Полчаса назад
В "Военном обозрении" читал сегодня, что наложили арест на имущество, как самого Иванова, так и на имущество жены и детей. Оперативно достаточно. Значит решили показательную порку устроить. Отожмут в доход государства всё, как ранее у Арашукова (если помните кто такой)
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33k
Юрьевич Полчаса назад
А морды такие честные-честные
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9k
Alex Час назад
Всех замочить. Пескова тоже.
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15k
Владимир Час назад
Чего не хватало? Я вот этого не понимаю. У него сто пудов, огромная зарплата, еще и на гос обеспечении наверное. Живи и радуйся. Не блин, надо спи@дить.
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4k
Александр Ломовицкий Час назад
и никто ничего не знал ни Песков (покопать так он там наверно замаран по самые не балуйся) ни Шойгу под носом у которого проворачивались такие сделки.
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21k
КВТИУ-80 Час назад
Ставки выросли. Ждём решения и ...ВЫВОДЫ!
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9k
Ntvl Час назад
конечно не миллион. он с бы с такой мелочью не связывался бы. Миллиард? ну уже теплее. хотя, если приписать один 0 или 2, то тогда поверю. совсем зажрались, суки! уже берегов не чувствуют!
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12k
Ligov Час назад
Борьба между кланами обостряется, чего и следовало ожидать.
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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