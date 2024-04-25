Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны России

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО третьего фигуранта громкого коррупционного дела уже бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Это Александр Фомин, который подозревается в даче взятки. Фомин — совладелец компании "Олимпситистрой", контрагентом которой является дочерняя организация Минобороны ФГУП "Главное управление специального строительства".





"Олимпситистрой" занималась строительством многофункциональных медицинских центров во время пандемии COVID-19, а также восстанавливала Мариуполь. В 2022 году выручка компании выросла почти вдвое — до 65 млрд рублей, чистая прибыль составила 11 млрд рублей. Оно и понятно, ведь по данным следствия, Фомин "безвозмездно" оказывал задержанным Иванову и Бородину услуги по ремонту и реконструкции зданий, за что получал щедрые контракты от Минобороны.