Суд арестовал третьего фигуранта по делу экс-замминистра обороны России

Ставки, к слову, растут. Если раньше следствие говорило о взятке в миллион рублей, то вчера была озвучена более правдоподобная сумма — миллиард.
Басманный суд Москвы отправил в СИЗО третьего фигуранта громкого коррупционного дела уже бывшего замминистра обороны Тимура Иванова. Это Александр Фомин, который подозревается в даче взятки. Фомин — совладелец компании "Олимпситистрой", контрагентом которой является дочерняя организация Минобороны ФГУП "Главное управление специального строительства".
"Олимпситистрой" занималась строительством многофункциональных медицинских центров во время пандемии COVID-19, а также восстанавливала Мариуполь. В 2022 году выручка компании выросла почти вдвое — до 65 млрд рублей, чистая прибыль составила 11 млрд рублей. Оно и понятно, ведь по данным следствия, Фомин "безвозмездно" оказывал задержанным Иванову и Бородину услуги по ремонту и реконструкции зданий, за что получал щедрые контракты от Минобороны.
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Вчера стало известно, что сумма взятки экс-замминистра Иванова может быть больше миллиарда рублей. Правда, не в деньгах — это эквивалент всех "бесплатных" ремонтов, осуществлённых компанией Фомина в обмен на контракты.
Также накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу своим приказом отстранил Иванова от должности замминистра.
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И вот тебе на! Оказывается, что если человек живёт не по средствам, он может быть коррупционер! Открытие! Сам не верю в подобную связь.
Всё больше и больше вероятность того, что вот-вот начнут неожиданно тромбы отрываться.
Вы там поаккуратнее наверху)