В Черкесске задержали ОПГ с главарём-афганцем

С 2018 года, как сообщают СМИ, Гулзаман делал паспорта РФ, а помогали ему соотечественники из Афганистана и, конечно, правоохранители. Продуманный афганец находил женщин, которые были согласны на фиктивный брак с гражданами Афганистана, после чего к делу подключались правоохранители. С их помощью иностранцы получали заветный российский паспорт.