В Черкесске задержали ОПГ с главарём-афганцем

Глава группировки - в прошлом гражданин Афганистана - с помощью коррумпированных правоохранителей помогал соотечественникам и другим иностранцам делать российские паспорта.
Насибулла Гулзаман в Черкесске известен как владелец сети магазинов "Пять цен". В его собственности также большое количество объектов недвижимости, авто.
С 2018 года, как сообщают СМИ, Гулзаман делал паспорта РФ, а помогали ему соотечественники из Афганистана и, конечно, правоохранители. Продуманный афганец находил женщин, которые были согласны на фиктивный брак с гражданами Афганистана, после чего к делу подключались правоохранители. С их помощью иностранцы получали заветный российский паспорт.
Банда действовала на территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Известно о шестерых афганцах, которые таким образом получили гражданство, но в ФСБ полагают, что их может быть гораздо больше.
Главаря ОПГ задержали и взяли под стражу. Его помощниц отпустили под подписку о невыезде. Все они теперь являются фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции.
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шестерым землякам паспорта через знакомых ментов сделал... зловещий бандит...
всё, организованной преступности в Карачаево-Черкесии нанесён смертельный удар. группа задержания "героев Росии" получит, как минимум