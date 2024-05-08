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В Черкесске задержали ОПГ с главарём-афганцем

В Черкесске задержали ОПГ с главарём-афганцем

Автор:
08 мая 2024 12:47
Сообщество : Криминал
Метки: Насибулла Гулзаман   Пять цен   ФСБ   Черкесск   задержание   коррупция   нелегальная миграция   опг   
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Глава группировки - в прошлом гражданин Афганистана - с помощью коррумпированных правоохранителей помогал соотечественникам и другим иностранцам делать российские паспорта.

Насибулла Гулзаман в Черкесске известен как владелец сети магазинов "Пять цен". В его собственности также большое количество объектов недвижимости, авто.


С 2018 года, как сообщают СМИ, Гулзаман делал паспорта РФ, а помогали ему соотечественники из Афганистана и, конечно, правоохранители. Продуманный афганец находил женщин, которые были согласны на фиктивный брак с гражданами Афганистана, после чего к делу подключались правоохранители. С их помощью иностранцы получали заветный российский паспорт.


Банда действовала на территории Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Ставрополья. Известно о шестерых афганцах, которые таким образом получили гражданство, но в ФСБ полагают, что их может быть гораздо больше.



Главаря ОПГ задержали и взяли под стражу. Его помощниц отпустили под подписку о невыезде. Все они теперь являются фигурантами уголовного дела об организации незаконной миграции.


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Метки: Насибулла Гулзаман   Пять цен   ФСБ   Черкесск   задержание   коррупция   нелегальная миграция   опг   
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9  комментариев
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15k
кот базилий 2 часа назад
Менты в тени останутся? Ждут следующего посланца.
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15k
Vital Idol 24 минуты назад
тема помощниц не раскрыта!
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4k
Platinum Полчаса назад
Сдаётся мне, что у сети "Пять цен" появится новый владелец, а типа отпустят.
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8k
Харон ( Χάρων) 45 минут назад
Лучше бы поймали убийц вместо этого афериста.
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13k
Б.Касторский Час назад
Ну что тут скажешь. Вот бы и лидера ОПГ, и помогавших ему сотрудников отправить в Афганистан. Так сказать, с целью культурного обогащения. Вот и сам ударился в мечты. Но это уже как апатия, сам понимаю, что нереально.
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7k
hhwost Час назад
ну, пипец, "БАНДА"! "ОПГ"!
шестерым землякам паспорта через знакомых ментов сделал... зловещий бандит...

всё, организованной преступности в Карачаево-Черкесии нанесён смертельный удар. группа задержания "героев Росии" получит, как минимум
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150
ПИВОнер 2 часа назад
Чё там Семигин? Не подписался за это гавно?
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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