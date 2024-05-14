СК официально подтвердил задержание главного кадровика Минобороны

В ведомстве сообщили, что Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы, когда генерал занимал должность главы Восьмого управления Генштаба (отвечает за охрану гостайны), он получил денежные средства от представителей коммерческих структур за покровительство и покрывательство.





Уточняется, что в ходе обысков по местам фактического проживания Кузнецова оперативники обнаружили наличные деньги в различной валюте на общую сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, правоохранители рассказали о многочисленных предметах роскоши, золотых монетах и коллекционных часах. По инкриминируемой статье генералу грозит до 15 лет колонии.