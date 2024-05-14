СК официально подтвердил задержание главного кадровика Минобороны

В особняке генерал-лейтенанта сотрудники военной контрразведки ФСБ обнаружили 100 млн рублей.
Слухи о задержании высокопоставленного военного чиновника поползли вчера вечером. Однако других доказательств, кроме карточки на сайте московского 235-го гарнизонного военного суда с информацией об аресте полного тёзки генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, не было.
Сегодня утром все сомнения развеялись. Следственный комитет России официально подтвердил задержание начальника Главного управления кадров Минобороны.
В ведомстве сообщили, что Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы, когда генерал занимал должность главы Восьмого управления Генштаба (отвечает за охрану гостайны), он получил денежные средства от представителей коммерческих структур за покровительство и покрывательство.
Уточняется, что в ходе обысков по местам фактического проживания Кузнецова оперативники обнаружили наличные деньги в различной валюте на общую сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, правоохранители рассказали о многочисленных предметах роскоши, золотых монетах и коллекционных часах. По инкриминируемой статье генералу грозит до 15 лет колонии.
Источник:
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Нахрена столько налички? Да ещё и дома хранить. Он любил как Скрудж в бассейн с баблом нырять?
Воровство в армии самая страшная вещь. Армия= безопасность страны.
А у нас уподобились пиндосам, которые продают молотки армии за десятки тысяч долларов, дескать, они специальные.