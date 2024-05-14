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СК официально подтвердил задержание главного кадровика Минобороны

СК официально подтвердил задержание главного кадровика Минобороны

Автор:
14 мая 2024 11:51
Сообщество : Криминал
Метки: Юрий Кузнецов   генерал-лейтенант   задержание   коррупция   минобороны   обыски   
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В особняке генерал-лейтенанта сотрудники военной контрразведки ФСБ обнаружили 100 млн рублей.

Слухи о задержании высокопоставленного военного чиновника поползли вчера вечером. Однако других доказательств, кроме карточки на сайте московского 235-го гарнизонного военного суда с информацией об аресте полного тёзки генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, не было.


Сегодня утром все сомнения развеялись. Следственный комитет России официально подтвердил задержание начальника Главного управления кадров Минобороны.

В ведомстве сообщили, что Кузнецов подозревается в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, в период с 2021 по 2023 годы, когда генерал занимал должность главы Восьмого управления Генштаба (отвечает за охрану гостайны), он получил денежные средства от представителей коммерческих структур за покровительство и покрывательство.


Уточняется, что в ходе обысков по местам фактического проживания Кузнецова оперативники обнаружили наличные деньги в различной валюте на общую сумму более 100 млн рублей. Помимо этого, правоохранители рассказали о многочисленных предметах роскоши, золотых монетах и коллекционных часах. По инкриминируемой статье генералу грозит до 15 лет колонии.

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Метки: Юрий Кузнецов   генерал-лейтенант   задержание   коррупция   минобороны   обыски   
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8  комментариев
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46k
Цыц тут у меня 57 минут назад
Одни Родину на поле боя защищают, другие гуманитарку собирают и финансово помогают солдатам, а эти суки только и умеют набивать карманы себе. А ведь эта мразота присягу давала.
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25k
Shtoppi 11 минут назад
чет мне кажется я знаю почему Шойгу больше не министр обороны РФ.
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41k
albedo 13 минут назад
По хорошему за воровство из ВС, когда народ всем миром собирал деньги и помогал - надо давать РАССТРЕЛ!!!!
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40k
russger 24 минуты назад
"обнаружили наличные деньги в различной валюте на общую сумму более 100 млн рублей"

Нахрена столько налички? Да ещё и дома хранить. Он любил как Скрудж в бассейн с баблом нырять?
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2k
Мария Коненкова Полчаса назад
Я уже давно не удивляюсь и не понимаю, почему кто-то удивляется и возмущается. Неужели кто-то и вправду думает, что стремление занять высокий государственный пост происходит из искреннего желания "честно служить на благо своей страны и своего народа"? Да хрен там плавал. В гробу им нужна эта ответственность и этот почёт. Из искреннего желания захапать на рабочем месте они рвутся "во власть". По профилю, так сказать, торгуют - кто что может продать за взятки, тот это и продаёт. Что, кто-то из осуждённых за коррупцию министров, мэров и прочей чиновничьей братии в качестве смягчающего обстоятельства имеет за душой поступки типа покупки средств реабилитации кому-то из детей, на которых годами по смс собирают? Или где-то приют для животных облагодетельствовал? Или вложился личными средствами в СВО? Или в детдом задарил ништяков? Ну хоть кто-нибудь? Не-а. Только "предметы роскоши" килограммами и недвижимость по всему миру, обставленная по собственному "золотому" вкусу.
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12k
Ligov Час назад
Очередной передел собственности.
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13k
Б.Касторский Час назад
Ощущение, что куда не ткни, всюду преступник. А начальство этих воинов ничего не замечало? Такие вот ниндзя от преступного мира в погонах?
Воровство в армии самая страшная вещь. Армия= безопасность страны.
А у нас уподобились пиндосам, которые продают молотки армии за десятки тысяч долларов, дескать, они специальные.
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Burzum
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  • 2089 постов (2098 в горячем)
Лесник
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