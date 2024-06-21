В Тыве воспитательница заразила туберкулёзом 9 детей

Этот инцидент произошёл еще в прошлом году, а сейчас начинаются досудебные заседания по делу экс-воспитательницы. Ей грозит до двух лет колонии по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Известно, что все заболевшие дети - малыши в возрасте до 3-х лет.