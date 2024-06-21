В Тыве воспитательница заразила туберкулёзом 9 детей

20-летняя девушка знала о своём диагнозе, но скрывала его, чтобы не остаться без работы.
За полгода сразу девять малышей заразились туберкулёзом в яслях детского сада "Солнышко" в селе Чаа-Холь (Тыва). Разносчицей опасной инфекции стала воспитатель учреждения.
20-летний педагог была в курсе того, что больна, однако она скрыла диагноз от руководства и продолжала ходить на работу.
Этот инцидент произошёл еще в прошлом году, а сейчас начинаются досудебные заседания по делу экс-воспитательницы. Ей грозит до двух лет колонии по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
Известно, что все заболевшие дети - малыши в возрасте до 3-х лет.
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Воспитательница, не желая умереть от голода на улице, работала, наплевав на здоровье окружающих, да и своё тоже.
Заведующая берёт без разбору, хоть кого-то на мизерную зарплату., лишь бы медкнижка куплена была.
Капитализм и есть. Во всей своей красе.
20-летний педагог была в курсе того, что больна, однако она скрыла диагноз от руководства и продолжала ходить на работу.»
Это конечно полный пэ! За такие дела нужно совсем не тюремные сроки давать.