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В Тыве воспитательница заразила туберкулёзом 9 детей

В Тыве воспитательница заразила туберкулёзом 9 детей

Автор:
21 июня 2024 12:53
Сообщество : Жить в России
Метки: Туберкулёз   детский сад   заражение   инфекция   следствие   тыва   
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20-летняя девушка знала о своём диагнозе, но скрывала его, чтобы не остаться без работы.

За полгода сразу девять малышей заразились туберкулёзом в яслях детского сада "Солнышко" в селе Чаа-Холь (Тыва). Разносчицей опасной инфекции стала воспитатель учреждения.

20-летний педагог была в курсе того, что больна, однако она скрыла диагноз от руководства и продолжала ходить на работу.


Этот инцидент произошёл еще в прошлом году, а сейчас начинаются досудебные заседания по делу экс-воспитательницы. Ей грозит до двух лет колонии по ч. 1 ст. 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".


Известно, что все заболевшие дети - малыши в возрасте до 3-х лет.

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Метки: Туберкулёз   детский сад   заражение   инфекция   следствие   тыва   
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turyst 57 минут назад
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BarOb 37 минут назад
Интересно она знала, а руководство нет, это как-так? Я наладчиком устраивался в мазуте и дерьме ковыряться и то санитарная книжка, флюрография и все дела, а тут детский сад и забили
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1k
Corkscrew 50 минут назад
«За полгода сразу девять малышей заразились туберкулёзом в яслях детского сада "Солнышко" в селеg

20-летний педагог была в курсе того, что больна, однако она скрыла диагноз от руководства и продолжала ходить на работу.»

Это конечно полный пэ! За такие дела нужно совсем не тюремные сроки давать.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2239 постов (2228 в горячем)

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