Рамзан Кадыров устроил конкурс, пообещав 1 миллион рублей тому, кто отгадает смысл ролика

Обязательным условием Кадыров назвал полную расшифровку видео.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих социальных сетях объявил конкурс для своих подписчиков. Кадыров опубликовал ролик, на котором он о чём-то разговаривает с президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.
Человеку, который первый правильно ответит, Кадыров пообещал 1 миллион рублей. Правда, есть условия. Ответ должен быть очень развёрнутым.
«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей», – написал глава Чечни.
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Также Кадыров предостерёг тех, кто знает о чём шла речь. Он добавил, что люди из его окружения в курсе разговора и дали ему обещание, что не допустят утечку правильного ответа.
«Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда», – добавил чеченский лидер.
В комментариях подписчики Кадырова стали гадать. Многие предположили, что Путин и Мирзиёев восхищаются Кадыровым. Другие уверены, что лидеры обсуждают силу единства. Следим за развитием событий и ждём информацию о том, что стало предметом обсуждения лидеров.
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