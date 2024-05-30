Рамзан Кадыров устроил конкурс, пообещав 1 миллион рублей тому, кто отгадает смысл ролика

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих социальных сетях объявил конкурс для своих подписчиков. Кадыров опубликовал ролик, на котором он о чём-то разговаривает с президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Человеку, который первый правильно ответит, Кадыров пообещал 1 миллион рублей. Правда, есть условия. Ответ должен быть очень развёрнутым.