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Рамзан Кадыров устроил конкурс, пообещав 1 миллион рублей тому, кто отгадает смысл ролика

Рамзан Кадыров устроил конкурс, пообещав 1 миллион рублей тому, кто отгадает смысл ролика

Автор:
30 мая 2024 18:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Политика   Путин   интересное   кадыров   конкурс   миллион   фото   
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Обязательным условием Кадыров назвал полную расшифровку видео.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своих социальных сетях объявил конкурс для своих подписчиков. Кадыров опубликовал ролик, на котором он о чём-то разговаривает с президентом России Владимиром Путиным и лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Человеку, который первый правильно ответит, Кадыров пообещал 1 миллион рублей. Правда, есть условия. Ответ должен быть очень развёрнутым.

«Друзья, первый, кто угадает, что мне говорят на этом видео президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, получит подарок в размере одного миллиона рублей», – написал глава Чечни.

Также Кадыров предостерёг тех, кто знает о чём шла речь. Он добавил, что люди из его окружения в курсе разговора и дали ему обещание, что не допустят утечку правильного ответа.

«Иначе доверие к ним будет утрачено навсегда», – добавил чеченский лидер.

В комментариях подписчики Кадырова стали гадать. Многие предположили, что Путин и Мирзиёев восхищаются Кадыровым. Другие уверены, что лидеры обсуждают силу единства. Следим за развитием событий и ждём информацию о том, что стало предметом обсуждения лидеров.

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Метки: Видео   Политика   Путин   интересное   кадыров   конкурс   миллион   фото   
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5  комментариев
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3k
Igor Grishaev Полчаса назад
Деньги на конкурс Аллах даёт?
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Вир Норин 9 минут назад
Обсуждали, каких ещё наград нет у его начальника охраны :)
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19k
GROMOZEKA 9 минут назад
Откуда нам знать, дон…
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699
Александр Богомолов 10 минут назад
Адамка уже дал правильный ответ??
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PokemonKa
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  • 5071 пост (4859 в горячем)
Pika-Pika?
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