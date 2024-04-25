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О личной жизни на языке маникюра

О личной жизни на языке маникюра

Автор:
25 апреля 2024 13:25
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   личная жизнь   маникюр   механик   отношения   язык   
1705
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Девушек попросили рассказать о своих отношениях на маникюрном языке.

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Без словаря ноготочных фразеологизмов не разобраться!


«Тут резьба сорванная до меня была»: механики питерского автосервиса подвезли ответку на женский тред про маникюрный язык.

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Метки: Юмор   забавно   личная жизнь   маникюр   механик   отношения   язык   
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1  комментарий
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Трям 14 минут назад
Буквы вроде русские, но .хуй че поймешь. Примерно как Новосйойрск.
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Infinite
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 2093 поста (2048 в горячем)

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