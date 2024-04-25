О личной жизни на языке маникюра

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Девушек попросили рассказать о своих отношениях на маникюрном языке.
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Без словаря ноготочных фразеологизмов не разобраться!
«Тут резьба сорванная до меня была»: механики питерского автосервиса подвезли ответку на женский тред про маникюрный язык.
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