Молодая мама рисует комиксы, которые поймут только родители

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Юлия - иллюстратор и мама. Она регулярно публикует комиксы, навеянные её жизнью с ребёнком, и в целом её будни похожи на будни каждого родителями. Немного юмора о повседневности вам в ленту!
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Сам негерой ни разу. У самого есличо - младший в 4 классе, старшие уже в ВУЗах учатся.
В принципе - очередная перерисовка уже набивших оскомину "жизненных откровений"...