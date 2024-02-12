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Молодая мама рисует комиксы, которые поймут только родители

Молодая мама рисует комиксы, которые поймут только родители

Автор:
12 февраля 2024 08:40
Сообщество : Комиксы
Метки: Юмор   забавно   иллюстрации   комиксы   комиксы про детей   комиксы про мама   отношения   
1475
16

Юлия - иллюстратор и мама. Она регулярно публикует комиксы, навеянные её жизнью с ребёнком, и в целом её будни похожи на будни каждого родителями. Немного юмора о повседневности вам в ленту!

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Метки: Юмор   забавно   иллюстрации   комиксы   комиксы про детей   комиксы про мама   отношения   
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6  комментариев
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6k
magic32 Час назад
это ужастики, а не комиксы
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15
Павел Наливкин 19 минут назад
Я конечно извиняюсь, но, что у неё с сиськами происходит?
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29k
Е-Лена 21 минуту назад
АвторКА показала себя во всей своей "красе".
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123
Игорь 24 минуты назад
Не понимаю я тренда, когда из естественной женской (родительской) радости-заботы, которые сотни лет и потяжелее (на много тяжелее) предки выдерживали, делают невыносимые страдания-мучения-героические подвиги...
Сам негерой ни разу. У самого есличо - младший в 4 классе, старшие уже в ВУЗах учатся.
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992
ProFanas 43 минуты назад
Кто вырастил своих детей - такой мазнёй не восхищаетс...
В принципе - очередная перерисовка уже набивших оскомину "жизненных откровений"...
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737
GregVor 2 часа назад
Вполне жизнено!)
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