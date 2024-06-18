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Странные выходки людей, после которого с ними разорвали отношения

Странные выходки людей, после которого с ними разорвали отношения

Автор:
18 июня 2024 07:29
Сообщество : Истории
Метки: забавно   идиоты   отношения   перестали общаться   разорвали отношения   ссора   
1226
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В отношениях с возлюбленными и друзьями порой случаются недопонимания. Разногласия бывают, но когда кто-то переходит границу или проявляет полнейшее равнодушие - терпеть нет сил. Герои нашей подборки поделились ситуациями, после которых их всяческое общение прекратилось. На одного человека в жизни стало меньше!

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А вы перестали общаться с кем-то из-за весомой причины?

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Метки: забавно   идиоты   отношения   перестали общаться   разорвали отношения   ссора   
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3  комментария
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V2.Smirnov 16 минут назад
6. Вполне может быть. Представьте себе - подруга бесплодна, а тут ей звонит такая фифа и "Ааааа! Конец света! Мне изменяют, а я беременна!"
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1741 пост (1691 в горячем)

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