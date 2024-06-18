Странные выходки людей, после которого с ними разорвали отношения

"У меня девушка есть, ребёнка не возьму сегодня": как ведут себя бывшие, которые не хотят...

"Подарил телефон, оформив кредит на моё имя": безумные выходки мужчин, которые не поддаются логике

"Парень не чистил зубы неделю": причины расставания, о которых рассказали девушки

"Девушки после 30 - просрочка": мнения о том, в каком возрасте женщины идеальны для отношений

О личной жизни на языке маникюра