Странные выходки людей, после которого с ними разорвали отношения

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В отношениях с возлюбленными и друзьями порой случаются недопонимания. Разногласия бывают, но когда кто-то переходит границу или проявляет полнейшее равнодушие - терпеть нет сил. Герои нашей подборки поделились ситуациями, после которых их всяческое общение прекратилось. На одного человека в жизни стало меньше!
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А вы перестали общаться с кем-то из-за весомой причины?
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