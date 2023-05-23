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25 горе-кулинаров, которые попытались впечатлить свою вторую половинку и облажались

25 горе-кулинаров, которые попытались впечатлить свою вторую половинку и облажались

Автор:
23 мая 2023 10:05
Сообщество : Еда
Метки: Юмор   горе-кулинары   готовка   забавно   отношения   ужасные блюда   
1393
26

Зачем нужны соцсети, если не для фото еды, — даже если еда эта выглядит совершенно омерзительно. От печенек, обернутых в бекон, до макарон, сваренных прямо в раковине, блюда из этой подборки явно не хватают мишленовских звезд с неба. Зато сделано с душой!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   горе-кулинары   готовка   забавно   отношения   ужасные блюда   
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7  комментариев
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
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19
Иван Чернов Полчаса назад
Если что то не нравится конкретно автору, это не значит, что это нельзя есть. Брюховица, например, божественна.
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27k
Serg2001 Полчаса назад
Блин! Всё такое вкусное... А до обеда еще 1,5 часа...
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33k
Max Z Shtirlic 40 минут назад
А с 23-м что не так??

Выкинуть на йух зелёную муйню и можно есть
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8k
Гомерчик Час назад
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20k
alexis Час назад
На 12 рубец/желудок, есть любители.
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