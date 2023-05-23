25 горе-кулинаров, которые попытались впечатлить свою вторую половинку и облажались

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Зачем нужны соцсети, если не для фото еды, — даже если еда эта выглядит совершенно омерзительно. От печенек, обернутых в бекон, до макарон, сваренных прямо в раковине, блюда из этой подборки явно не хватают мишленовских звезд с неба. Зато сделано с душой!
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6. Напоминает содержимое пакета, который после Нового года бабушки выносят дворовым кошкам
11. Можно только восхититься: этот раритет явно стоял в холодильнике как минимум с 1969 года
14. Казалось бы, ничто не может испортить макароны с сыром, но тут за дело взялись веганы и авокадо
19. Что-то такое обычно готовят, когда в четыре утра заваливаются к друзьям в общагу через окно
Источник: — переведено специально для fishki.net
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