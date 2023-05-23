25 горе-кулинаров, которые попытались впечатлить свою вторую половинку и облажались

Зачем нужны соцсети, если не для фото еды, — даже если еда эта выглядит совершенно омерзительно. От печенек, обернутых в бекон, до макарон, сваренных прямо в раковине, блюда из этой подборки явно не хватают мишленовских звезд с неба. Зато сделано с душой!