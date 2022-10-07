«Любовь это»: фотопроект, рассказывающий о том, что же такое семейная жизнь на самом деле

Все мы знаем, что супружеская жизнь это не про звезду с неба и весь мир у ног. Вернее, не только про это! Брак — это новая грань любви двух человек, где и кофе в постель, и туалетную бумагу подать нуждающемуся стоят примерно в одной нише. Всё это про любовь и заботу!