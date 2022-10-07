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«Любовь это»: фотопроект, рассказывающий о том, что же такое семейная жизнь на самом деле

«Любовь это»: фотопроект, рассказывающий о том, что же такое семейная жизнь на самом деле

Автор:
07 октября 2022 09:06
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   отношения   семейная жизнь   семья   фото   
1088
16

Все мы знаем, что супружеская жизнь это не про звезду с неба и весь мир у ног. Вернее, не только про это! Брак — это новая грань любви двух человек, где и кофе в постель, и туалетную бумагу подать нуждающемуся стоят примерно в одной нише. Всё это про любовь и заботу!

Именно о реальной, не киношной семейной жизни и рассказывает фотопроект «Любовь — это», созданный российской ювелирной мастерской Ringstudio.


Семейная медитация

×
×

А в слив лучше вообще не заглядывать


Видно же, что очень старался!


Иииииии опасный момент!


Главное заранее решить кто будет мыть пол. И потолок


Не стой под стрелой


Зубную пасту в эту же категорию


И узнать, что это не важно, потому что вы любите друг друга


Когда шальная императрица переоценила свои силы


Но на всякий случай иметь в морозилке пельмешки

Ну а если вы ещё только планируете сделать предложение своей второй половинке, то вот вам пост для вдохновения! 🙂


Ох уж эта выборочная память


Потому что у него вкуснее!


Жена, 37,2! Зови священника!


Почувствуй себя Ларой Крофт


А вот тут можно применить маленький шантаж

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   забавно   отношения   семейная жизнь   семья   фото   
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8  комментариев
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6k
GROMOZEKA 3 часа назад
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Показать 1 ответ
51
александр ломовицкий 12 минут назад
любовь -это не ипать мозг мужику. любовь -это быть надежным тылом мужчине. любовь -это быть достойной того что он живет для тебя.
а все остальное это сосуществование
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20k
иванов дмитрий 47 минут назад
С мужскими носками , это какая то великая тайна.
У меня два репетитора английского по скайпу . Из Индии и ЮАР. Спросил у них об этом. Да говорят , есть такое дело и у них ))
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3k
vasilykopkov 2 часа назад
Заметил, что последний год на фишках идёт ползучая пропаганда против семейных ценностей, за чайлдфри и т.п.

PS А постят, как правило, люди, которые не были в браке и не имеют детей...
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10k
♚ Мрачный Жнец ♚ 3 часа назад
Явно с какого-то женского сайта...
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148
Sata33 3 часа назад
Это все мелочи конечно , а в целом - ну ее нафиг ...
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11k
Ivan 3 часа назад
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