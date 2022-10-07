«Любовь это»: фотопроект, рассказывающий о том, что же такое семейная жизнь на самом деле

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Все мы знаем, что супружеская жизнь это не про звезду с неба и весь мир у ног. Вернее, не только про это! Брак — это новая грань любви двух человек, где и кофе в постель, и туалетную бумагу подать нуждающемуся стоят примерно в одной нише. Всё это про любовь и заботу!
Именно о реальной, не киношной семейной жизни и рассказывает фотопроект «Любовь — это», созданный российской ювелирной мастерской Ringstudio.
Семейная медитация
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А в слив лучше вообще не заглядывать
Видно же, что очень старался!
Иииииии опасный момент!
Главное заранее решить кто будет мыть пол. И потолок
Не стой под стрелой
Зубную пасту в эту же категорию
И узнать, что это не важно, потому что вы любите друг друга
Когда шальная императрица переоценила свои силы
Но на всякий случай иметь в морозилке пельмешки
Ну а если вы ещё только планируете сделать предложение своей второй половинке, то вот вам пост для вдохновения! 🙂
Ох уж эта выборочная память
Потому что у него вкуснее!
Жена, 37,2! Зови священника!
Почувствуй себя Ларой Крофт
А вот тут можно применить маленький шантаж
Источник:
АНТИФИШКИ
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а все остальное это сосуществование
У меня два репетитора английского по скайпу . Из Индии и ЮАР. Спросил у них об этом. Да говорят , есть такое дело и у них ))
PS А постят, как правило, люди, которые не были в браке и не имеют детей...