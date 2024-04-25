Учёные сумели пообщаться с горбатым китом на его языке

Доктор Джозефина Хаббард, специалист по поведению животных, которая в настоящее время готовится к защите докторской диссертации в Калифорнийском университете в Дэвисе, надеется понять коммуникативную сложность и интеллект горбатых китов: «Это как будто окунуться в другой мир. Вы слышите, как они поднимаются на поверхность. Затем раздается сильный вздох, вы видите его, и они все вместе, как группа. Это просто невероятно».

Многие учёные считают, что песни горбатого кита — одни из самых сложных в животном мире. Первая запись песни горбатого кита была сделана инженером ВМС США Фрэнком Уотлингтоном в 1952 году. Затем, почти 20 лет спустя, морской биолог Роджер Пейн заметил нечто очень важное: эти призывы были организованы в повторяющиеся паттерны. Это полностью изменило понимание вокализации китов и стимулировало интерес, который привел к десятилетиям исследований.

Когда учёные слушают горбатых китов, вокальные звуки делятся на две разные категории: песенные и непесенные. Хотя все горбатые киты могут «петь», учёные считают, что это делают только самцы, и их песни чаще всего слышны в местах размножения. Ко второй категории относятся все непесенные вокализации, которые издают горбачи. Они относительно коротки и не имеют повторяющейся структуры. Некоторые звуки этого типа были связаны с кормлением или социальным поведением.

По словам морского биолога Роджера Пейна, некоторые киты даже используют сонатную форму, характерную для человеческой музыки: тема, за ней вариации, затем возвращение к теме. В начале своей карьеры биолог выдвинул спорную идею о том, что, например, синий кит, находясь в глубине океана и не подвергаясь шумовому загрязнению со стороны человека, может передать песню, которая может быть услышана другим китом на расстоянии 20 000 километров. В отличие от человека, доминирующим чувством у китов является не зрение, а слух, и важно отметить, что в воде звук может распространяться на большие расстояния и даже в 4 раза быстрее, чем в воздухе.