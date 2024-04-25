Учёные сумели пообщаться с горбатым китом на его языке

Вот уже почти 40 лет Институт SETI занимается поиском внеземного разума. Поскольку явных признаков существования инопланетян пока не обнаружено, учёные обратились к поиску нечеловеческого интеллекта на Земле. Оказалось, что то, что они искали, скрывается в наших бескрайних голубых океанах.
Самка горбатого кита по кличке Твейн известна исследователям с тех пор, как в 1980-х годах её заметили на Гавайях. Недавно Твейн удивила весь мир, впервые в истории вступив в коммуникативный обмен с людьми, ответив на записанные призывы "whup-throp" 36 раз.
Команда учёных из Института SETI впервые в истории «поговорила» с 38-летней самкой горбатого кита на её родном языке
Во время экспедиции 2021 года в Фредерик-Саунд на юго-востоке Аляски был передан записанный социальный призыв "whup-throp", а запись вокальных реакций животного была зафиксирована с помощью гидрофона.
Приблизившись всего на 100 метров к судну исследователей, Твейн отреагировала на контактный призыв, прозвучавший через подводный динамик. Согласно результатам исследования, совпадение интервалов между каждым звонком отражает человеческий разговорный стиль.
«После трёхкратного воспроизведения контактного сигнала мы получили огромный отклик, — говорит Бренда Маккоуэн, ведущий автор исследования из Калифорнийского университета в Дэвисе. — Затем, чтобы удержать животное, я начала подбирать время задержки между её откликами и нашими призывами. Так, если она ждала 10 секунд, то и я ждала 10 секунд. В итоге мы совпадали друг с другом. Мы проделали это 36 раз в течение 20 минут. Мы считаем, что это первый подобный коммуникативный обмен между людьми и горбатыми китами на их "языке"», — добавила она.
Джоди Фредиани, запечатлевшая этот знаменательный момент, наблюдает за поведением горбатых китов уже более 20 лет. На вопрос о том, как все начиналось, удостоенный наград фотограф из Монтерей-Бей рассказала, что всё началось в 2002 году, когда у неё появилась возможность поплавать с горбатыми китами:
«Это был судьбоносный опыт — оказаться лицом к лицу с этими нежными гигантами в их водной стихии. Тогда я решила, что должна вернуться, и с тех пор делаю это каждый год. Изучение их жизни, угроз, которым они подвергаются от действий человека (удары кораблей, запутывание в рыболовных снастях, чрезмерный вылов, загрязнение пластиком), а также возможность просвещать людей и делиться интимностью жизни китов и их красотой стали главной мотивацией для того, чтобы продолжать их фотографировать», — поделилась Джоди.
«Я люблю животных всю свою жизнь. Меня завораживают другие виды, с которыми мы делим эту планету. Учиться понимать их поведение и узнавать их как личностей всегда было для меня привилегией. Я надеюсь, что когда-нибудь смогу понимать их язык. Быть членом команды, которая "общалась" с Твейн — это подняться ещё на одну ступеньку в этом направлении», — объяснила она.
Океан всегда был для Джоди особенным местом: «Я выросла недалеко от океана и с тех пор он меня завораживает. Быть на берегу океана или в нём — это всегда омолаживающее средство. Мы живём на водной планете, и океаны излучают элементы таинственности, силы, красоты и спокойствия, которые никогда не устаревают. Проводить время на воде или в воде с друзьями и животными, которые живут в море, для меня это как возвращение домой».
Учёные считают, что этот первый в мире «разговор» между людьми и китами может также стать первым шагом к пониманию инопланетян
Киты — одни из самых крупных и древних животных на Земле. Мозг китов содержит клетки, называемые веретенообразными нейронами, которые связаны с такими развитыми способностями, как распознавание, запоминание, рассуждение, общение, восприятие, адаптация к изменениям, решение проблем и понимание, что позволяет предположить, что киты действительно глубоко мыслящие существа.
Одним из ярких примеров высокого биологического интеллекта может служить кормление в пузырьковой сети — сложная, высоко синхронизированная работа горбатых китов. Обычно один кит руководит остальными членами сообщества, надувая пузыри по спирали, чтобы удержать рыбу в ловушке. Остальные члены сообщества всплывают под рыбой и следуют за ней к поверхности с широко раскрытыми ртами, поглощая большие объёмы воды вместе с добычей. Важно отметить, что такое поведение не является инстинктивным, оно выучено; не все популяции горбачей умеют кормиться с помощью пузырьковой сети.
Для координации и эффективного выполнения пузырьковой сети горбатые киты используют свои вокальные сигналы, чтобы все они могли кормиться. Размер сети может составлять от 3 до 30 метров в диаметре. Когда киты выплывают на поверхность, чтобы покормиться, они могут вместить в ротовую полость до 60 000 литров солёной воды.
Киты очень коммуникабельны и демонстрируют высокий уровень эмоционального и социального интеллекта
Доктор Джозефина Хаббард, специалист по поведению животных, которая в настоящее время готовится к защите докторской диссертации в Калифорнийском университете в Дэвисе, надеется понять коммуникативную сложность и интеллект горбатых китов: «Это как будто окунуться в другой мир. Вы слышите, как они поднимаются на поверхность. Затем раздается сильный вздох, вы видите его, и они все вместе, как группа. Это просто невероятно».
Многие учёные считают, что песни горбатого кита — одни из самых сложных в животном мире. Первая запись песни горбатого кита была сделана инженером ВМС США Фрэнком Уотлингтоном в 1952 году. Затем, почти 20 лет спустя, морской биолог Роджер Пейн заметил нечто очень важное: эти призывы были организованы в повторяющиеся паттерны. Это полностью изменило понимание вокализации китов и стимулировало интерес, который привел к десятилетиям исследований.
Когда учёные слушают горбатых китов, вокальные звуки делятся на две разные категории: песенные и непесенные. Хотя все горбатые киты могут «петь», учёные считают, что это делают только самцы, и их песни чаще всего слышны в местах размножения. Ко второй категории относятся все непесенные вокализации, которые издают горбачи. Они относительно коротки и не имеют повторяющейся структуры. Некоторые звуки этого типа были связаны с кормлением или социальным поведением.
По словам морского биолога Роджера Пейна, некоторые киты даже используют сонатную форму, характерную для человеческой музыки: тема, за ней вариации, затем возвращение к теме. В начале своей карьеры биолог выдвинул спорную идею о том, что, например, синий кит, находясь в глубине океана и не подвергаясь шумовому загрязнению со стороны человека, может передать песню, которая может быть услышана другим китом на расстоянии 20 000 километров. В отличие от человека, доминирующим чувством у китов является не зрение, а слух, и важно отметить, что в воде звук может распространяться на большие расстояния и даже в 4 раза быстрее, чем в воздухе.
Киты, в том числе горбачи, южные киты и синие киты, способны издавать сверхнизкочастотные звуки, которые могут распространяться на огромные расстояния благодаря их уникальным гортаням (более известным как «голосовые ящики»). Среди всех китов синие могут издавать звуки частотой до 12,5 Гц, что классифицируется как инфразвук и находится ниже человеческого слуха. В то время как, например, зубатые киты, к которым относятся кашалоты, дельфины, морские свиньи и касатки, являются одними из самых громких животных на Земле.
Работа с горбатыми китами открывает уникальную возможность изучить разумную коммуникацию у нечеловеческих видов, что может помочь в разработке сигналов для поиска разумной жизни за пределами Земли. «Из-за нынешних технологических ограничений важным предположением при поиске внеземного разума является то, что инопланетяне будут заинтересованы в установлении контакта и поэтому будут целенаправленно обращать свои сигналы к людям. Это важное предположение, безусловно, подтверждается поведением горбатых китов», — пояснил доктор Лоранс Дойл из Института SETI.
«Разговор» с аляскинским горбатым китом стал важным шагом к лучшему пониманию и изучению нечеловеческого интеллекта
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Киты кажутся такими волшебными и мистическими, словно в них заключены самые большие секреты Вселенной. Возможность установить связь и пообщаться с этими морскими гигантами — это то, что трудно передать словами. Учёным ещё многое предстоит открыть, и исследователи из Института SETI определённо делают гигантские шаги в этом направлении.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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