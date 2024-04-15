Саудовская Аравия начала строить мегаполис будущего в пустыне, но кое-что пошло не по плану

Звучит и выглядит как сказка, не правда ли? Однако иногда сказке приходится столкнуться с суровой реальностью.

В результате корректировки планов строительства The Line, по крайней мере один из подрядчиков начал увольнять работников, занятых на стройке, сообщает издание Bloomberg.

Саудовские чиновники заявили, что строительство будет вестись поэтапно и в конечном итоге займет 170-километровый участок пустыни вдоль побережья в западной провинции Табук, а его западная оконечность будет направлена на Красное море в сторону Египта. Однако, как сообщает Bloomberg, теперь эти планы были значительно сокращены — более чем на 98 процентов.

Пока неясно, будет ли Линия по-прежнему включать в себя небоскребы-близнецы, изображенные на концептуальных изображениях, или же весь проект придется пересмотреть, поскольку его размеры уменьшились.

Ссылаясь на свои источники, Bloomberg сообщает, что Саудовская Аравия еще не утвердила бюджет NEOM на 2024 год, и что его огромные расходы начинают беспокоить чиновников. Некоторые проекты, намеченные в программе «Видение-2030», как ожидается, будут отложены до конца десятилетия.