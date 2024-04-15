Саудовская Аравия начала строить мегаполис будущего в пустыне, но кое-что пошло не по плану

В Саудовской Аравии началось строительство The Line — футуристического города-сада с зеркальными фасадами протяжённостью 170 км. Планировалось, что к 2030 году он разместит около 1,5 млн жителей. Однако планы пришлось скорректировать.
Город Line — часть смелого и футуристического проекта NEOM — по плану должен был разместить около 1,5 миллиона жителей к концу десятилетия, а в конечном итоге увеличить свою вместимость до девяти миллионов человек. Однако по последним данным, к 2030 году город-линия протянется всего на 2,4 км и в нем будет проживать менее 300 000 человек.
Для начала расскажем, что такое NEOM. Это территория на северо-западе Саудовской Аравии, в умеренном климате, где можно найти как залитые солнцем морские пляжи, так и заснеженные вершины гор.
Там собираются создать «регион будущего», с аэропортом, скоростной транспортной линией, промышленным городом, городом-садом, роскошными морскими и горными курортами, островом-курортом для яхтсменов... Планируется, что это место станет развивающейся экономической зоной, в которой появится более 100 000 новых рабочих мест.
И таких амбициозных строительных проектов в обойме NEOM — более десятка.
Город Line (Линия) — это флагманский проект NEOM, его стержень.
Это новый взгляд на городское планирование: отсутствие дорог, машин и выбросов, удобный общественный транспорт, компактная инфраструктура, всё необходимое в пешей доступности, использование только возобновляемой энергии, идеальный климат круглый год, 95% земли отдано природе, ширина застройки не более 200 м, высота зданий 500 м, скоростная железная дорога. Город должен стать домом для 9 миллионов человек и при этом занять всего 34 кв. км площади.
«THE LINE — попытка преодолеть актуальные проблемы современных городов и предложить альтернативы. Сегодняшние мегаполисы переживают кризисы благоустройства и экологии. Игнорировать эту ситуацию больше нельзя, поэтому NEOM разрабатывает передовые, инновационные способы выхода из нее. Объединив лучшие умы в области архитектуры, инженерии и строительства, NEOM воплощает в реальность мечту о строительстве ввысь, а не вширь».
Его Королевское Высочество
Мухаммед ибн Салман, Наследный принц и председатель совета директоров NEOM
Звучит и выглядит как сказка, не правда ли? Однако иногда сказке приходится столкнуться с суровой реальностью.
В результате корректировки планов строительства The Line, по крайней мере один из подрядчиков начал увольнять работников, занятых на стройке, сообщает издание Bloomberg.
Саудовские чиновники заявили, что строительство будет вестись поэтапно и в конечном итоге займет 170-километровый участок пустыни вдоль побережья в западной провинции Табук, а его западная оконечность будет направлена на Красное море в сторону Египта. Однако, как сообщает Bloomberg, теперь эти планы были значительно сокращены — более чем на 98 процентов.
Пока неясно, будет ли Линия по-прежнему включать в себя небоскребы-близнецы, изображенные на концептуальных изображениях, или же весь проект придется пересмотреть, поскольку его размеры уменьшились.
Ссылаясь на свои источники, Bloomberg сообщает, что Саудовская Аравия еще не утвердила бюджет NEOM на 2024 год, и что его огромные расходы начинают беспокоить чиновников. Некоторые проекты, намеченные в программе «Видение-2030», как ожидается, будут отложены до конца десятилетия.
Впервые о проекте NEOM было объявлено в 2017 году, а в июле 2021 года наследный принц Мухаммед бин Салман провел презентацию The LINE, привлекшую внимание градостроителей, архитекторов и широкой общественности по всему миру.
Огромный мегаполис, заключенный между двух зданий с зеркальными фасадами, в длину 170 км, а в ширину 200 метров, призван стать ответом Саудовской Аравии на бесконтрольное и расточительное разрастание городов вширь.
В рекламных материалах говорится, что всё самое необходимое у жителей будет в 5-минутной шаговой доступности. И при этом у них будет доступ к таким преимуществам, как лыжные трассы на открытом воздухе и высокоскоростная железная дорога, по которой можно доехать до конечной остановки за 20 минут.
Чтобы поезд преодолевал 170 км за 20 минут, он должен двигаться со скоростью 510 км/ч — на 25 км/ч быстрее, чем скоростной поезд Пекин-Шанхай на своем максимуме (в среднем он движется со скоростью 330—350 км/ч). А ведь скоростная линия Пекин-Шанхай — одна из самых быстрых железнодорожных линий в мире.
Рассказы о том, что это будет самый удобный для жизни город планеты, в котором человеку не потребуется личный автомобиль, тоже выглядят утопией. Равно как и планы по поводу использования исключительно возобновляемых источников энергии.
Неудивительно, что проект The Line — и NEOM в целом — постоянно вызывает недоумение из-за предлагаемых изысков вроде летающих такси и роботов-горничных, а архитекторы и экономисты сомневаются в его целесообразности.
Ранее официальные лица заявляли, что общая численность населения The Line превысит миллион человек, но принц Мохаммед сказал, что к 2030 году эта цифра достигнет 1,2 миллиона (по другим данным — 1,5 миллиона), а к 2045 году вырастет еще больше. В рекламном видеоролике утверждается, что при полной загрузке в The Line смогут проживать девять миллионов человек.
Это невероятная цифра отражает ожидаемый общенациональный демографический бум, который, по словам принца Мухаммеда, необходим для превращения Саудовской Аравии — крупнейшего в мире экспортера нефти — в экономическую державу.
К 2030 году в королевстве должно проживать 50 миллионов человек — половина саудовцев и половина иностранцев — по сравнению с примерно 34 миллионами сегодня. К 2040 году цель — 100 миллионов человек.
Это главная цель строительства NEOM — повысить потенциал Саудовской Аравии, получить больше граждан и больше людей в Саудовской Аравии. «И раз уж мы делаем это на пустом месте, зачем нам копировать обычные города?» — сказал принц Мухаммед.
Осуществимость проекта уже давно ставилась под сомнение.
Архитектор и градостроитель Этьен Бу-Абдо в прошлом году сказал о концептуальных изображениях The Line: «представленные 3D-изображения не являются классическими изображениями трехмерной архитектуры», а разработчики проекта «скорее обратились к дизайнерам видеоигр».
Он заявил, что план включает в себя «множество технологий, которых у нас сегодня нет». Ряд ключевых элементов The Line, особенно те, что связаны с энергетикой и транспортом, основаны на технологиях, которые не существуют даже в виде прототипов.
Хотя официальные лица Саудовской Аравии наверняка покраснели от известия о сокращении масштабов проекта The Line, это, несомненно, принесет облегчение защитникам природы, которые били тревогу по поводу воздействия проекта на окружающую среду.
В прошлом году эксперты предупреждали, что огромная зеркальная поверхность станет смертельной ловушкой для миллионов птиц, ежегодно мигрирующих между Европой и Африкой. В то время как Саудовская Аравия превозносила экологичность готового проекта, исследователи назвали сам строительный проект одной из 15 наиболее актуальных проблем охраны природы, за которыми стоит следить в 2024 году.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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О, меня в проекты записали ))