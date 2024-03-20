Из озера в Оклахоме вытащили странного вида «инопланетные яйца»

Сотрудники департамента охраны дикой природы штата Оклахома (ODWC) поделились снимками «капсул с инопланетными яйцами», найденными в водохранилище Макги-Крик. По их словам, эти «капсулы» не опасны, но ожидается, что летом из них что-то вылупится. Чуть раньше тех же причудливых водных обитателей обнаружили в канадском водоеме. Что же это за твари?
В Сети появились снимки, на которых можно увидеть большие желеобразные шары с твердой внешней поверхностью, свисающие с сучьев деревьев, находящихся под водой.
Фотографии странных животных вызвали недоумение и страх. Некоторые люди утверждали, что это явно некие инопланетные твари.
Однако сотрудники департамента охраны дикой природы успокоили общественность. Они объяснили, что на снимках — самые обычные мшанки, тип первичноротых колониальных водных животных, в большинстве случаев прикрепленных. Они живут на Земле уже сотни миллионов лет и появились на нашей планете задолго до динозавров. Мшанки объединяются в большие скопления, чтобы отфильтровывать крошечные частицы из воды в пищу, и в итоге очищают водоем.
«Что это?! Если вы плаваете на лодке в таких местах, как водохранилище Макги-Крик, вы можете заметить эти странные желеобразные шарики, свисающие с сучьев погруженных в воду деревьев, — говорится в сообщении департамента. — Это мшанки, и, скорее всего, они появятся в большом количестве этим летом. Не пугайтесь, эти микроорганизмы являются местными и не представляют опасности ни для вас, ни для дикой природы. На самом деле, они являются индикатором хорошего качества окружающей среды и чистой воды!»
Мшанки — это сотни существ длиной в доли миллиметра, живущих вместе в слизистой массе. У них нет ни дыхательной, ни кровеносной систем, но есть центральный нервный ганглий, позволяющий животному реагировать на раздражители.
Крошечные беспозвоночные обладают как мужскими, так и женскими репродуктивными органами, что позволяет им самоклонироваться и распространяться через сгустки клеток организма, называемые статобластами.
Каждый статобласт может размножаться бесполым путем, если он отделяется от колонии, что позволяет мшанкам распространяться в больших количествах в подходящих условиях. Животные питаются фитопланктоном и бактериями.
Ископаемые мшанки насчитывают 470 миллионов лет, что позволяет предположить, что они произошли от древних морских червей.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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