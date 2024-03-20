Из озера в Оклахоме вытащили странного вида «инопланетные яйца»

Мшанки — это сотни существ длиной в доли миллиметра, живущих вместе в слизистой массе. У них нет ни дыхательной, ни кровеносной систем, но есть центральный нервный ганглий, позволяющий животному реагировать на раздражители.

Крошечные беспозвоночные обладают как мужскими, так и женскими репродуктивными органами, что позволяет им самоклонироваться и распространяться через сгустки клеток организма, называемые статобластами.

Каждый статобласт может размножаться бесполым путем, если он отделяется от колонии, что позволяет мшанкам распространяться в больших количествах в подходящих условиях. Животные питаются фитопланктоном и бактериями.