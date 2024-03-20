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Из озера в Оклахоме вытащили странного вида «инопланетные яйца»

Из озера в Оклахоме вытащили странного вида «инопланетные яйца»

Автор:
20 марта 2024 13:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Вот это ДА   животный мир   интересно   мшанки   необычный животный мир   оклахома   познавательно   что за штука   
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Сотрудники департамента охраны дикой природы штата Оклахома (ODWC) поделились снимками «капсул с инопланетными яйцами», найденными в водохранилище Макги-Крик. По их словам, эти «капсулы» не опасны, но ожидается, что летом из них что-то вылупится. Чуть раньше тех же причудливых водных обитателей обнаружили в канадском водоеме. Что же это за твари?


В Сети появились снимки, на которых можно увидеть большие желеобразные шары с твердой внешней поверхностью, свисающие с сучьев деревьев, находящихся под водой.


Фотографии странных животных вызвали недоумение и страх. Некоторые люди утверждали, что это явно некие инопланетные твари.


Однако сотрудники департамента охраны дикой природы успокоили общественность. Они объяснили, что на снимках — самые обычные мшанки, тип первичноротых колониальных водных животных, в большинстве случаев прикрепленных. Они живут на Земле уже сотни миллионов лет и появились на нашей планете задолго до динозавров. Мшанки объединяются в большие скопления, чтобы отфильтровывать крошечные частицы из воды в пищу, и в итоге очищают водоем.


«Что это?! Если вы плаваете на лодке в таких местах, как водохранилище Макги-Крик, вы можете заметить эти странные желеобразные шарики, свисающие с сучьев погруженных в воду деревьев, — говорится в сообщении департамента. — Это мшанки, и, скорее всего, они появятся в большом количестве этим летом. Не пугайтесь, эти микроорганизмы являются местными и не представляют опасности ни для вас, ни для дикой природы. На самом деле, они являются индикатором хорошего качества окружающей среды и чистой воды!»


Мшанки — это сотни существ длиной в доли миллиметра, живущих вместе в слизистой массе. У них нет ни дыхательной, ни кровеносной систем, но есть центральный нервный ганглий, позволяющий животному реагировать на раздражители.


Крошечные беспозвоночные обладают как мужскими, так и женскими репродуктивными органами, что позволяет им самоклонироваться и распространяться через сгустки клеток организма, называемые статобластами.


Каждый статобласт может размножаться бесполым путем, если он отделяется от колонии, что позволяет мшанкам распространяться в больших количествах в подходящих условиях. Животные питаются фитопланктоном и бактериями.


Ископаемые мшанки насчитывают 470 миллионов лет, что позволяет предположить, что они произошли от древних морских червей.





Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Вот это ДА   животный мир   интересно   мшанки   необычный животный мир   оклахома   познавательно   что за штука   
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1  комментарий
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Б.Касторский 52 минуты назад
Сейчас утащат на канал Рен и расскажут, что наконец нашли доказательство существования подводных инопланетян, которые управляют Землёй. Вот к гадалке не ходить.
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Мультголова
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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