В Набережных Челнах по улицам разгуливала голая девушка

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В Набережных Челнах на видео попала не совсем адекватная девушка. Она вышла на улицу в обнаженном виде и начала совершать странные движения. В руках у неё был предмет, похожий на освежитель воздуха.
Можно лишь догадываться, что происходило в голове героини ролика в момент "перформанса". Спустя время девушку поймали сотрудники правоохранительных органов и передали медикам.
Странные движения и неадекватное поведение навели прохожих на единственную мысль – девушка находилась под действием наркотических веществ.
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А по сути - мне приходилось пару раз видеть таких девиц на улице в молодости.
На самом деле неприятное зрелище видеть это вживую.
Никаких эротических чувств даже по молодости не возникало, только отвращение.