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В Набережных Челнах по улицам разгуливала голая девушка

В Набережных Челнах по улицам разгуливала голая девушка

Автор:
25 апреля 2024 09:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Девушка   Набережные Челны   Россия   голая   наркоман   
877
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В Набережных Челнах на видео попала не совсем адекватная девушка. Она вышла на улицу в обнаженном виде и начала совершать странные движения. В руках у неё был предмет, похожий на освежитель воздуха.

Можно лишь догадываться, что происходило в голове героини ролика в момент "перформанса". Спустя время девушку поймали сотрудники правоохранительных органов и передали медикам.

Странные движения и неадекватное поведение навели прохожих на единственную мысль – девушка находилась под действием наркотических веществ.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Набережные Челны   Россия   голая   наркоман   
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6  комментариев
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1k
Quantimus 44 минуты назад
И вот опять... где угодно и когда угодно, но не рядом со мной..
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487
ДедМаздай 12 минут назад
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8k
Neo 16 минут назад
Вот это вштырило)
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7k
Бу Полчаса назад
со ле оле оле оле)
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17k
ss Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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40k
albedo Полчаса назад
Весеннее обострение.
А по сути - мне приходилось пару раз видеть таких девиц на улице в молодости.
На самом деле неприятное зрелище видеть это вживую.
Никаких эротических чувств даже по молодости не возникало, только отвращение.
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mindflixx
  • Дата регистрации: 02.10.2013
  • 2977 постов (2916 в горячем)

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