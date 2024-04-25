В Набережных Челнах по улицам разгуливала голая девушка

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На овощную базу Калининграда по ошибке прислали более 76 килограмм наркотиков вместо...

Омскому спортсмену грозит пожизненное заключение из-за того, что он делал закладки во время пробежки

«В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между...

Террористов из "Крокус Сити Холла" могут судить в Беларуси

Следы НЛО и "космическая медуза" перепугали жителей Ирана, Ирака, Израиля и России