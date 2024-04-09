«В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между Россией и США

А чтобы разобраться в деталях гипотетического конфликта, американцы нарисовали его компьютерную модель с комментариями. Там сплошная геенна огненная, уничтожение городов, ядерная зима и гибель миллиардов человек.

Что будет, если начнется полномасштабная ядерная война между Россией и США? Когда одна сторона конфликта запустит ядерные ракеты, другая засечёт их и нанесет ответный удар еще до того, как они поразят цели.

Американская подлодка выпустит баллистические ракеты с запада Норвегии. Они долетят до России примерно через 10 минут. А российские ракеты с севера Канады ударят по США спустя несколько минут.

Самые первые удары - высокочастотные электромагнитные импульсы - поджарят электронику и энергосистемы, электромагнитный импульс будет величиной в десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования и контроля, а также подземные ракетные шахты.

Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования прилетят через полчаса. Мишенями будут мегаполисы. Каждый удар создаст огненный шар - раскалённый, как солнечная кора. За ним появится грибовидное радиоактивное облако. Эти сильные взрывы испепелят людей вокруг, и все будет охвачено пламенем. Разрастание огненного шара вызовет взрывную волну, которая повредит здания, разрушив ближайшие.

У Великобритании и Франции есть ядерные арсеналы, и согласно пятой статье устава НАТО они обязаны защищать США. Поэтому Россия наносит удары и по ним. Огненные бури поглощают множество городов. Выбросы чёрного углерода от ядерных огненных бурь приводят к ядерной зиме.

Такой мегаполис, как Москва, в котором жителей в 50 раз больше, чем было в Хиросиме, может произвести намного больше дыма. А огненная буря разнесет шлейф чёрного дыма в стратосферу. И это будет намного выше любых туч, которые могли бы его смыть.

Тем временем, Землю охватывает леденящий холод. Даже летом. Согласно недавнему научному исследованию, свыше 5 млрд человек могут умереть от голода. Включая примерно 99% населения США, Европы, России и Китая. Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживут ядерную войну. Но если она даже отдалённо так ужасна, то в ней нет победителей. Только проигравшие.