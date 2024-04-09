«В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между Россией и США

И поняли, что ничего хорошего их не ждёт.
Журналисты Time задумались о «ядерном апокалипсисе». Они считали такой вариант вполне вероятным и посматривали на «Часы Судного дня», которые отмечают время до начала атомного цугундера на планете. Сейчас стрелки застыли на отметки в 90 секунд до «ядерной полуночи».
А чтобы разобраться в деталях гипотетического конфликта, американцы нарисовали его компьютерную модель с комментариями. Там сплошная геенна огненная, уничтожение городов, ядерная зима и гибель миллиардов человек.
Что будет, если начнется полномасштабная ядерная война между Россией и США? Когда одна сторона конфликта запустит ядерные ракеты, другая засечёт их и нанесет ответный удар еще до того, как они поразят цели.
Американская подлодка выпустит баллистические ракеты с запада Норвегии. Они долетят до России примерно через 10 минут. А российские ракеты с севера Канады ударят по США спустя несколько минут.
Самые первые удары - высокочастотные электромагнитные импульсы - поджарят электронику и энергосистемы, электромагнитный импульс будет величиной в десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования и контроля, а также подземные ракетные шахты.
Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования прилетят через полчаса. Мишенями будут мегаполисы. Каждый удар создаст огненный шар - раскалённый, как солнечная кора. За ним появится грибовидное радиоактивное облако. Эти сильные взрывы испепелят людей вокруг, и все будет охвачено пламенем. Разрастание огненного шара вызовет взрывную волну, которая повредит здания, разрушив ближайшие.
У Великобритании и Франции есть ядерные арсеналы, и согласно пятой статье устава НАТО они обязаны защищать США. Поэтому Россия наносит удары и по ним. Огненные бури поглощают множество городов. Выбросы чёрного углерода от ядерных огненных бурь приводят к ядерной зиме.
Такой мегаполис, как Москва, в котором жителей в 50 раз больше, чем было в Хиросиме, может произвести намного больше дыма. А огненная буря разнесет шлейф чёрного дыма в стратосферу. И это будет намного выше любых туч, которые могли бы его смыть.
Тем временем, Землю охватывает леденящий холод. Даже летом. Согласно недавнему научному исследованию, свыше 5 млрд человек могут умереть от голода. Включая примерно 99% населения США, Европы, России и Китая. Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживут ядерную войну. Но если она даже отдалённо так ужасна, то в ней нет победителей. Только проигравшие.
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Оптимизма в этом сценарии нет. Хотя какой может быть оптимизм в ядерном противостоянии? Даже в гипотетическом и самом фантастическом варианте. Об опасности ядерной войны говорил и Илон Маск. Миллиардер сообщал, что самая важная задача для человечества - избежать этого сценария. Но ему проще, если что - улетит на Марс и не поминайте лихом. Может поэтому так и стремится в космос.
Но тут надо учесть, что модель «ядерной страшилки» сделали в октябре прошлого года. Потом сами испугались своего творения и больше всерьёз тему атомной войны никто не обсуждал. Не стали даже трогать часики Судного дня - в этом году стрелки снова хотели передвинуть поближе к полуночи, а потом решили, что не стоит нагнетать. Все надеются, что ядерной войны никогда не будет. И лучше бы они оказались правы.
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У нас ядерных кистеней на всех припасено, даже на сраный Лихтенштейн, и на глухую бункерную деревню в Австралии.
Как сказал В.В.: -,,А зачем нам мир, в котором нет России?,,
Мы всех.
Забираем.
С собой.
Альберт Эйнштейн
А если представить сотни таких "извержений"?
Зачем ему вписываться за нас?
просто все остальные (кроме пиндосов) моделируют молча.
Страх - хорошее средство управления