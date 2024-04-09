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«В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между Россией и США

«В ней не будет победителей, только проигравшие»: американцы смоделировали ядерную войну между Россией и США

Автор:
09 апреля 2024 16:44
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Илон Маск   Россия   США   Сценарий   конфликт   модель   противостояние   ядерная война   
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И поняли, что ничего хорошего их не ждёт.

Журналисты Time задумались о «ядерном апокалипсисе». Они считали такой вариант вполне вероятным и посматривали на «Часы Судного дня», которые отмечают время до начала атомного цугундера на планете. Сейчас стрелки застыли на отметки в 90 секунд до «ядерной полуночи».

А чтобы разобраться в деталях гипотетического конфликта, американцы нарисовали его компьютерную модель с комментариями. Там сплошная геенна огненная, уничтожение городов, ядерная зима и гибель миллиардов человек.

Что будет, если начнется полномасштабная ядерная война между Россией и США? Когда одна сторона конфликта запустит ядерные ракеты, другая засечёт их и нанесет ответный удар еще до того, как они поразят цели.

Американская подлодка выпустит баллистические ракеты с запада Норвегии. Они долетят до России примерно через 10 минут. А российские ракеты с севера Канады ударят по США спустя несколько минут.

Самые первые удары - высокочастотные электромагнитные импульсы - поджарят электронику и энергосистемы, электромагнитный импульс будет величиной в десятки тысяч вольт на метр. Следующие удары поразят пункты командования и контроля, а также подземные ракетные шахты.

Межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования прилетят через полчаса. Мишенями будут мегаполисы. Каждый удар создаст огненный шар - раскалённый, как солнечная кора. За ним появится грибовидное радиоактивное облако. Эти сильные взрывы испепелят людей вокруг, и все будет охвачено пламенем. Разрастание огненного шара вызовет взрывную волну, которая повредит здания, разрушив ближайшие.

У Великобритании и Франции есть ядерные арсеналы, и согласно пятой статье устава НАТО они обязаны защищать США. Поэтому Россия наносит удары и по ним. Огненные бури поглощают множество городов. Выбросы чёрного углерода от ядерных огненных бурь приводят к ядерной зиме.

Такой мегаполис, как Москва, в котором жителей в 50 раз больше, чем было в Хиросиме, может произвести намного больше дыма. А огненная буря разнесет шлейф чёрного дыма в стратосферу. И это будет намного выше любых туч, которые могли бы его смыть.

Тем временем, Землю охватывает леденящий холод. Даже летом. Согласно недавнему научному исследованию, свыше 5 млрд человек могут умереть от голода. Включая примерно 99% населения США, Европы, России и Китая. Мы, очевидно, не знаем, сколько людей переживут ядерную войну. Но если она даже отдалённо так ужасна, то в ней нет победителей. Только проигравшие.

Оптимизма в этом сценарии нет. Хотя какой может быть оптимизм в ядерном противостоянии? Даже в гипотетическом и самом фантастическом варианте. Об опасности ядерной войны говорил и Илон Маск. Миллиардер сообщал, что самая важная задача для человечества - избежать этого сценария. Но ему проще, если что - улетит на Марс и не поминайте лихом. Может поэтому так и стремится в космос.

Но тут надо учесть, что модель «ядерной страшилки» сделали в октябре прошлого года. Потом сами испугались своего творения и больше всерьёз тему атомной войны никто не обсуждал. Не стали даже трогать часики Судного дня - в этом году стрелки снова хотели передвинуть поближе к полуночи, а потом решили, что не стоит нагнетать. Все надеются, что ядерной войны никогда не будет. И лучше бы они оказались правы.

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Метки: Видео   Илон Маск   Россия   США   Сценарий   конфликт   модель   противостояние   ядерная война   
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23  комментария
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11k
Клёст Час назад
А что это только США, Великобритания, Франция?
У нас ядерных кистеней на всех припасено, даже на сраный Лихтенштейн, и на глухую бункерную деревню в Австралии.
Как сказал В.В.: -,,А зачем нам мир, в котором нет России?,,
Мы всех.
Забираем.
С собой.
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3k
Daimos 11 минут назад
Многое не учли. Большинство ракет еще в полете уничтожит ПВО. Несколько ракет будут запущены неудачно. Процентов 5-15 попадут в цель. И все же погибнет много людей. Однако, один супервулкан намного мощнее может рвануть, чем сотни баллистических ядерных ракет.
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37k
БамбарбияКиргуду 18 минут назад
Не надоело им? Каждые полгода выпускают ролики с моделированием.Сколько можно это постить?
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3k
Relost Полчаса назад
Все это было показано в фильме "Военные игры" 1983года, когда супер компьютер перебрав тысячи вариантов выяснил что победителей не будет.
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14k
Владимир 45 минут назад
«Я не знаю, какое оружие будет использоваться в Третьей мировой войне, но Четвертая мировая война будет вестись палками и камнями».
Альберт Эйнштейн
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3k
Звёздный странник 57 минут назад
Пока существует оружие, соревнование "у кого писька больше" не закончится никогда.
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20k
Bill 59 минут назад
Страшилки про "ядерную зиму" сочиняли в 90-е. Странно что есть еще люди, которые в это верят.
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17k
GROMOZEKA Час назад
Товарищ прапорщик, что скажете?
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3k
kca-opa Час назад
По СНВ-3 ограничение развёрнутых ядерных зарядов ограничено в 1550 штук, но их мощность не ограничена, СНВ-3 больше нет, сколько сейчас у нас, неизвестно, но больше и по количеству, и по мощности чем у США, тут, конечно, подсосов францию, британию и израиль надо учитывать, но если пойдёт большая пьянка, КНДР не будет с дуплёжкой ипонии раздумывать, Китай подождёт, но за явным преимуществом подпишется за нас, Посейдон, про который вообще мало кто ничего, под СНВ и не попадал, где они, что они, какая мощность, загадка, Белгород катает 6 Посейдонов, сколько и куда она прокатила...
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480
Ви Час назад
Можно еще понадеяться что этот блогер станет президентом США =)
Ссылка youtu.be
-
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480
Ви Час назад
Вывод. Тикать надо в Африку. Можно конечно в Австралию, но там слишком страшно.
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62k
hpgjzsorqzo4 Час назад
Ссылка youtu.be
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97k
Доктор Джонс Час назад
Заметьте: в основном ядерное войну моделируют, в основном, американцы...
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 2770 постов (2723 в горячем)

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