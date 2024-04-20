Как снимали фильм "Челюсти": кадры со съемок и 25 интересных фактов о фильме

Фильм "Челюсти" стал эталоном для фильмов подобного жанра, а та самая нагнетающая музыка стала настолько узнаваемой, что неоднократно пародировалась в других лентах. Поэтому, сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как снимали культовый фильм "Челюсти", а также показать вам интересные кадры со съемок этого шедевра.
1. Все началось еще в 1974 году, когда писатель и сценарист Питер Бенчли написал роман "Челюсти". Книга буквально в одночасье стала мировым хитом, из-за чего известные киностудии, почуяв запах денег, мигом бросились покупать права на экранизацию данного произведения.
Но в этой гонке победила известная кинокомпания "Universal", которая и приобрела права на экранизацию. Ну и как вы понимаете, боссы студии ни разу об этом не пожалели.
2. В качестве сценариста пригласили Карла Готтлиба. Но работал он не один, а в соавторстве с автором книги - Питером Бенчли. Кстати, сам Питер Бенчли даже сыграл небольшую роль в фильме.
А вот на пост режиссера взяли молодого, но амбициозного Стивена Спилберга, за плечами которого было лишь несколько короткометражек и телефильмов, а также пара серий культового сериала "Коломбо".
Но далеко не все студийные боссы хорошо относились к кандидатуре Спилберга. Они еще не знали, что перед ними стоит настоящий гений, поэтому кандидатура неопытного режиссера короткометражек вызывала у них вопросы. Их, конечно, тоже можно понять, ведь они хотели видеть в режиссерском кресле кого-то более именитого и опытного. Все таки бюджет на тот момент был не такой уж и маленький.
Хотя, стоит отметить, что в копилке Стивена Спилберга у тому моменту уже был такой известный фильм "Как дуэль", который был признан одним из лучших дорожных фильмов.
3. Боссы студии хотели видеть в качестве исполнителя роли шерифа Броуди Клинта Иствуда. Клинт был бы и не прочь сняться в подобном фильме, то на тот момент он уже подписал контракт с другой студией и уже готовился к съемкам. Поэтому от данного предложения ему пришлось отказаться.
А вот сам автор книги хотел видеть в главной роли актера Роберта Рэдфорда. Рэдфорд даже согласился на эту роль, но не смог принять участие из-за съемок в другом фильме. А на его предложение перенести съемки фильма на другое время он получил отказ.
На эту роль пробовались разные актеры, но в итоге роль досталась Рою Шайдеру, кандидатуру которого одобрил и Стивен Спилберг.
4. Изначально, боссы студии хотели снимать надводные сцены в павильонах с бассейнами. Но сам Стивен Спилберг отказался от искусственных съемок, утверждая, что фильм просто обязан сниматься на натуре, то есть в реальном океане.
По его словам только настоящий океан мог передать всю атмосфер фильма, а студийные боссы этого просто не понимали. Но в итоге боссы сдались и съемки перенесли в океан.
5. Из-за того, что вместо павильонов водные сцены снимались в настоящем океане, сроки съемок пришлось сильно увеличить. В итоге, вместо того, чтобы затратить на съемки чуть менее 2 месяцев, картину снимали на протяжении 6 месяцев.
Всему виной погодные условия. Из-за частых штормов, проливных дождей и повышенной облачности, съемки приходилось останавливать на несколько дней, ведь по сценарию должна стоять исключительно сухая и солнечная погода.
Такое сильное растягивание съемочного процесса вывело режиссеров из себя. они уже даже подумывали внести СПилберга в черный список. Но благо, все обошлось.
6. Изначально, фильм хотели снимать где-нибудь в Калифорнии, но когда в администрации городов узнавали, что киношники собираются снимать фильм про акулу-убийцу, то они тут же отказывали им в съемках. Дело в том, что они боялись того, что из-за этого фильма они потеряют туристов.
Знали бы чиновники тогда, что этот фильм станет хитом, они бы встречали киношников с хлебом и солью, Ну еще бы. Лично я с удовольствием побывал бы в том месте, где снимали фильм "Челюсти".
В итоге местом съемок стал остров Мартас-Виньярд, относящийся к штату Массачусетс. Ну а роль вымышленного города Энити сыграл небольшой городок Эдгар-Таун с населением в районе 4000 человек.
7. Дом, в котором жил шериф Броуди с семьей, был арендован у одной милой пары. А когда фильм стал успешным и популярным, эта самая пара решила продать свой известный дом. Причем, этот самый дом они продали в три раза дороже стандартной рыночной цены.
8. Помните первую сцену нападения акулы на девушку? По сюжету дело происходило ночью. Но когда съемочная группа попыталась отснять сцены в темное время суток, то у них ничего хорошего не вышло.
Тогда Спилберг решил пойти другим путем. Данную сцену отсняли днем, а уже на этапе монтажа ее затемнили, чтобы показать темное время суток.
Роль самой девушки по имени Кристина сыграла каскадер и актриса Сьюзен Бэклайни. К девушке прикрепили два троса, за которые тянули два водолаза, имитирующие действия акулы.
А вот крики о помощи и подводные вопли девушки были добавлены уже на этапе монтажа.
А вот пьяного друга той самой девушки, который кубарем покатился вниз, снимали не в тот же день, а на следующий. причем отдельно.
9. Изначально планировалось, что сделать обезображенный манекен, который бы играл роль трупа первой жертвы акулы. Но в итоге создатели решили, что это перебор и обошлись показом торчащей руки.
10. Большинство подводных сцен снимались не в реальном водоеме, а в бассейне, который находился в павильоне. При необходимости туда заливали бутафорскую кровь.
11. Когда фильм "Челюсти" стал хитом, многие мошенники начали организовывать водные экскурсии по местам съемок данной ленты. Но на самом деле они водили наивных туристов по совершенно случайным местам, которые к съемкам никакого отношения не имеют.
12. Рассказывая о фильме "Челюсти", просто невозможно не вспомнить про культовую музыкальную тему приближающейся акулы. Данную музыкальную тему написал известный киношный композитор Джон Уильямс, который уже был известен музыкальными темами к фильмам "Джейн Эйр", "Шугарлендский экспресс", "Как украсть миллион" и т.д.
Но самое удивительное, что изначально эта самая тема никому толком не понравилась. Тогда Уильямс попросил наложить эту музыку на подводные кадры от лица акулы. Лишь после этого все (особенно Спилберг) поняли, что эта музыка просто идеально подходит для фильма. А ведь благодаря этой музыке фильм даже получил заветный "Оскар".
А спустя несколько лет Джон Уильямс станет композитором для таких культовых фильмов (и даже франшиз) как "Звездные войны" (да, та самая музыкальная тема - это его творение), "Инопланетянин" (еще один фильм Спилберга), "Индиана Джонс" (тоже Спилберг), "Один дома", "Гарри Поттер" и др.
13. Помните момент, когда Квинт, чтобы привлечь внимание на собрании, проводит ногтями по доске, издавая мерзкий звук? Данная идея пришла Спилбергу прямо во время съемок данной сцены совершенно случайно. А ведь позднее данная сцена пародировалась в огромном количестве фильмов.
14. В сцене, когда убитая горем мать влепила пощечину шерифу Броуди, актриса слегка перестаралась, и вмазала Рою Шайдеру по полной программе. После этого Спилберг даже пошутил, что больше дублей не будет, иначе Роя придется везти к дантисту.
15. Для того, чтобы найти людей, которые будут заниматься созданием самой акулы, художнику-постановщику Джону Алвису пришлось обойти несколько десятков различных студий. Но везде ему отказывали, так как никто не мог создать такую огромную бутафорскую акулу.
Тогда Джону пришла идея обратиться к бывшему художнику по спецэффектам на пенсии Бобу Мэтти, который когда-то давно создавал спрута для фильма "20000 лье под водой". И в итоге Бобу удалось сделать невозможное ,а именно создать крупную модель акулы, которую отказывались делать в других студиях. Вот так пенсионер всех обскакал.
Естественно, Боб Мэтти был не один. Он создавал свою акулу в команде ,состоящей из семи человек. В общей сложности на создании акулы у команды ушло примерно 4 месяца.
Причем, одна группа работала над внешним видом акулы, тогда как другая занималась внутренностями монстра. Также, вовнутрь акуды был установлен специальный пневматический привод, с помощью которого акула приводилась в движение (а точнее ее челюсти).
16. В общей же сложности было создано 3 акулы. Основная акула была создана из стальных прутьев и полиуретана, а также покрыта кожей. Это чудо в общей сложности обошлось студии в 300 тысяч долларов.
Две другие акулы были поменьше, и использовали их для мобильных сцен. Внутри акул располагался механизм управления. Причем, в одной акуле вырез был слева, а в другой справа. Поэтому этих акул можно было снимать лишь с одного ракурса. На создание каждой такой акулы ушло по 200 тысяч долларов.
Ну и нельзя не упомянуть про отдельную голову, которая также использовалась во время съемок фильма.
17. В сценах, где акула показывалась сверху под водой (с торчащим плавником), вообще не было никакого механизма. Эту роль выполнял обычный водолаз с акульей накидкой.
18. Стивен Спилберг планировал отснять сцену с напуганной выбегающей из воды толпой буквально за пару часов. Но в итоге на съемку данной сцены потребовалось аж два дня. Проблема была в том, что люди, играющие толпу, постоянно смеялись и делали все неправильно. В принципе, оно и понятно, ведь массовку набирали среди местных жителей.
19. В одном из кадров появились настоящие акульи челюсти. Их приобрел художник Джо Алвис для создания акулы.
20. В сцене, где акула нападала на клетку с Хупером внутри, участвовала настоящая живая акула.
Съемки данной сцены проходили в океанариуме. Но была одна проблема: акула была относительно маленькой - всего 2,5 метра, тогда как по сюжету рыбина была гораздо больше.
Тогда создателям пришлось пойти на обман. Художники создали еще одну клетку меньшего размера и посадили в нее 140-сантиметрового каскадера-карлика в водолазном костюме.
Зрители не заметили, что перед ними на самом деле небольшой человек ростом менее 1,5 метров, благодаря чему рыба действительно казалась огромной.
21. Для того, чтобы отснять подводные сцены от лица акулы, камеру помещали в специальный водонепроницаемый корпус, после чего все это дело закрепляли на плоту и спускали под воду.
22. По изначальной задумке Хупер должен был погибнуть, но Спилберг решил помиловать персонажа и оставить его в живых.
Также, по еще более ранней задумке все трое главных персонажей должны были погибнуть от зубов акулы. Но боссам такое решение не понравилось, да и тестовые показы показали, что это было неверным решением. Поэтому решено было переснять финальные сцены.
Разве что по поводу смерти Квинта никаких вопросов не было. Он должен был умереть в любом случае. Было даже придумано несколько вариантов гибели персонажа, но в итоге победила самая (наверное) жуткая версия.
23. Изначально, на съемки фильма было выделено 2,5 миллиона долларов. Но во время съемок стало ясно, что этого явно не хватит. В итоге бюджет был увеличен аж до 9 миллионов долларов.
Но после выхода фильма стало ясно, что это того стоило, ведь в прокате картина "Челюсти" собрала 470,6 миллионов долларов. И я уже молчу про ошеломительные продажи на носителях.
Ну и также стоит отметить, что фильм "Челюсти" взял три "Оскара", правда только в технических номинациях, а именно "Лучший звук", "Лучший монтаж" и "Лучший саундтрек".
24. Фраза "Нам нужна лодка побольше" стала настолько популярной, что разлетелась на цитаты. А ведь изначально ее не было в сценарии. Это чистая импровизация Рой Шайдера.
25. В фильме "Назад в будущее 2", когда Марти попадает в 2015 году, он пугается 3D-акулы. Все это происходит возле кинотеатра, где рекламируется фильм "Челюсти 19", режиссером которой является Макс Спилберг, намекая в шутливой форме на то, что в будущем сын Спилберга (да, у Спилберга есть сын Макс, который в то время был ребенком) снимет продолжение "Челюстей".
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