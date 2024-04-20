Как снимали фильм "Челюсти": кадры со съемок и 25 интересных фактов о фильме

1. Все началось еще в 1974 году, когда писатель и сценарист Питер Бенчли написал роман "Челюсти". Книга буквально в одночасье стала мировым хитом, из-за чего известные киностудии, почуяв запах денег, мигом бросились покупать права на экранизацию данного произведения.

Но в этой гонке победила известная кинокомпания "Universal", которая и приобрела права на экранизацию. Ну и как вы понимаете, боссы студии ни разу об этом не пожалели.