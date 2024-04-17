Как снимали фильм "9 1/2 недель": 11 интересных фактов о культовом скандальном фильме

Вообще, у писательницы была весьма тяжелая жизнь. Длительное время она подвергалась нападкам из-за того, что ее отец был солдатом СС. Из-за этого она решила переехать в США, где вышла замуж за священника и родила от него двоих детей. Но ее младший сын был был очень болезненным ребенком, из-за чего умер в возрасте 7 лет.

Книга "Девять с половиной недель" обрела широкую известность в США, поэтому неудивительно, что спустя некоторое время ее решили экранизировать. Первым, кто положил глаз на книгу, стал сценарист Залман Кинг. Именно благодаря ему экранизация в принципе стала возможна.

2. В качестве режиссера был приглашен оскароносный Эдриан Лайн, который был очень даже не против снять какую-нибудь скандальную картину. Но как утверждал Лайн, он хотел не просто показать парочку садомазохистов, а именно двух людей, за развитием отношений которых хотелось бы наблюдать.