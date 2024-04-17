Как снимали фильм "9 1/2 недель": 11 интересных фактов о культовом скандальном фильме

Малоизвестные подробности съёмок картины, сделавшей Микки Рурка и Ким Бейсингер главными секс-символами Голливуда.
1. История фильма начинается с романа никому неизвестной писательницы Элизабет МакНилл "Девять с половиной недель", который был написан еще в 70-е годы. Лишь спустя годы выяснилось, что под этим псевдонимом писала главный редактор одного феминистического журнала по имени Ингеборга Дэй.
Данный роман основан на реальной жизни Ингеборга Дэй. Она в течение почти 10 недель находилась в интимном рабстве у своего любовника, который запрещал ей делать практически все и держал чуть ли не на привязи.
Вообще, у писательницы была весьма тяжелая жизнь. Длительное время она подвергалась нападкам из-за того, что ее отец был солдатом СС. Из-за этого она решила переехать в США, где вышла замуж за священника и родила от него двоих детей. Но ее младший сын был был очень болезненным ребенком, из-за чего умер в возрасте 7 лет.
Книга "Девять с половиной недель" обрела широкую известность в США, поэтому неудивительно, что спустя некоторое время ее решили экранизировать. Первым, кто положил глаз на книгу, стал сценарист Залман Кинг. Именно благодаря ему экранизация в принципе стала возможна.
2. В качестве режиссера был приглашен оскароносный Эдриан Лайн, который был очень даже не против снять какую-нибудь скандальную картину. Но как утверждал Лайн, он хотел не просто показать парочку садомазохистов, а именно двух людей, за развитием отношений которых хотелось бы наблюдать.
Единственное, Лайн решил немного изменить определенные моменты, так как оригинал был куда мрачнее, откровеннее и ужаснее.
3. На роль Элизабет пробовались такие актрисы как Изабелла Россилини, Кэтлин Тернер, Энди МакДауэлл, Сигурни Уивер и Деми Мур. Но все они не подходили на эту роль. А Дэми Мур и вовсе была слишком уж молодой (21 год), чтобы играть разведенную Элизабет.
А актриса Жаклин Биссет сама отказалась от этой роли, так как посчитала, что в нем слишком много обнаженки. И это несмотря на то, что в обнаженных сценах должны были сниматься дублерши.
А вот 33-летняя Ким Бейсингер прекрасно подошла для этой роли. Правда, за эту роль ее номинировали на "Золотую малину".
По словам актрисы (спустя много лет), именно этот фильм стал трамплином для ее карьеры. Но только на момент съемок она так не думала, ибо чуть было не получила нервный срыв. Она не играла, а буквально проживала эту жизнь.
4. Что касается главного героя, то продюсеры наотрез отказывались брать на эту роль Микки Рурка. Вот только сценарист и режиссер настаивали на том, чтобы роль Джона Грей сыграл именно Рурк. В итоге продюсерам пришлось сдаться.
5. Для того, чтобы вызвать у Бейсингер необходимые эмоции, Эдриан Лайн применял в ее отношении различные весьма жесткие методы манипулирования. Так, например, он подговорил Микки Рурка, чтобы тот делал актрисе больнее, чем это требовалось по сценарию. Однажды, Микки Рурк настолько сильно перегнул, что чуть не сломал актрисе запястье, за что та влепила ему пощечину, и получила такую же в ответку.
Также, режиссер просил Рурка напевать при Ким Бейсингер песни, которые она терпеть не могла. Кроме того, он говорил самой Бейсингер, что Рурк распускает про нее грязные слухи.
Ну и конечно же, режиссер запрещал актерам общаться вне съемочной площадки. В общем, режиссер сделал все, чтобы актриса возненавидела Рурка в реальной жизни. Ким Бейсингер позже признавалась, что ей было мерзко целоваться с Микки Рурком.
Но вы только посмотрите, как мило смотрятся Бейсингер и Рурк спустя много лет.
6. Для того, чтобы сыграть Джона Грея, Микки Рурку пришлось сбросить 13 килограмм. Это было главное условие режиссера. Также, режиссер поставил актеру ультиматум, что тот будет обязан слушать всё, что говорит ему режиссер, и беспрекословно это выполнять.
И как ни странно. Микки Рурк действительно никогда не пререкался с режиссером. Да и сам режиссер относился к актеру с особой заботой. Он даже следил за тем, чтобы актер хорошенько высыпался и правильно питался.
7. Одной из самых запоминающихся сцен стала стена, где Микки Рурк кормил Ким Бейсингер. На съемку данной сцены ушел целый день, так как режиссер хотел добиться максимального реализма. Он считал ,что эта сцена станет одной из самых запоминающихся. В общем-то так и случилось.
Правда, Ким наотрез отказывалась есть настоящий перец чили, попросив заменить его на что-то другое, например на дыню. Еле-еле режиссеру удалось уговорить актрису откусить кусочке острого перца.
8. Изначально планировалось, что в интимных сценах будут играть сами актеры. Но в последний момент Ким Бейсингер потребовала заменить ее дублершей во время съемок откровенных сцен. По ее словам ее фигура была неидеальной, чтобы демонстрировать свое тело. Но многие считают, что на самом деле а откровенных сценах ей запретил играть ревнивый муж.
9. Сегодня фильм "9 1/2 недель" является культовым, а ведь он с треском провалился в прокате. При бюджете в 17 миллионов долларов фильм собрал всего 6,7 миллионов.
Во время премьерного показа люди просто вставали и уходили из кинотеатра. До конца сеанса досидели лишь 40 человек из 1000. Да и то, большинство из оставшихся сказали, что фильм плохой (и это мягко говоря).
Зато в Европе (особенно во Франции) фильм пользовался огромным успехом. Ну а уж про то, насколько популярным он стал в СССР, я вообще молчу.
10. Весьма забавно, что фильм, который называется "9,5 недель", снимали ровно 10 недель. Вот только на монтаж и подготовку ушло аж полтора года. Да и после того как в 1984 году фильм был готов, он еще пару лет пролежал на полке.
11. Спустя 11 лет выходит продолжение фильма под названием "Другие девять с половиной недель, или Любовь в Париже". Фильм хоть и стал продолжением оригинала, но никого старого состава кроме Микки Рурка уже не было. Даже режиссер и автор сценария были уже другими. Плюс ко всему у картины не было успешного первоисточника. Поэтому неудивительно, что фильм сразу вышел на носителях, минуя кинотеатры.
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