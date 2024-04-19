Сотрудники СОБР задержали российского рэпера прямо на концерте в Томске

Тогда она заявила, что в песнях Роберта Плаудиса (настоящее имя рэпера) есть пропаганда веществ. А пара композиций и вовсе «пестрит» наркотическим слэнгом, и в них идёт и «откровенное одобрение употребления наркотиков».

И обратилась в МВД с просьбой проверить музыканта.