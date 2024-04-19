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Сотрудники СОБР задержали российского рэпера прямо на концерте в Томске

Сотрудники СОБР задержали российского рэпера прямо на концерте в Томске

Автор:
19 апреля 2024 18:13
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Екатерина Мизулина   Концерт   Томск   задержание   музыкант   платина   рэпер   собр   
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Ранее на него жаловались Екатерина Мизулина.

Глава Лиги безопасного интернета обратила внимание на рэпера по кличке Платина ещё в 2021 году.

Тогда она заявила, что в песнях Роберта Плаудиса (настоящее имя рэпера) есть пропаганда веществ. А пара композиций и вовсе «пестрит» наркотическим слэнгом, и в них идёт и «откровенное одобрение употребления наркотиков».

И обратилась в МВД с просьбой проверить музыканта.

На этом всё и закончилось: рэпер продолжал записывать треки и колесить по стране с концертами. В одной из своих песен он делился такими «откровениями»:

Мусора остановили, слава богу, много бабок.

Я живу только красиво, никогда в тюрьму не сяду.

Мы легко договорились, я отдал менту на лапу.

Да, быть белым хорошо, но ещё лучше быть богатым.

Сегодня музыкант отмечал 29-летие в томском клубе Face и его забрали прямо со сцены.

Выглядит довольно странно, часть зрителей говорит о том, что это банальная постановка. А другие считают, что его и впрямь задержали. Официальных комментариев на этот счёт пока не было. Екатерина Мизулина сообщила, что никакого отношения к этому не имеет:

СМИ сообщают, что в Томске прямо во время концерта задержан рэпер Платина. Причины задержания мне неизвестны.

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Метки: Видео   Екатерина Мизулина   Концерт   Томск   задержание   музыкант   платина   рэпер   собр   
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37  комментариев
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8k
tamin 2 часа назад
Слушайте, а может мизулина так нажаловаться на мигрантов
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602
danieldewitte 2 минуты назад
Петух в капюшоне тоже очень хотел присоединиться к торчу, почему проигнорили?
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5k
Евгений 2 минуты назад
Он же типа рэпер. А реперы, если они настоящие рэперы, а не чушпаны позорные, "поют" только про наркоту. Правда что б быть уж совсем настоящим рэпером надо быть ниггером. С ниггерами у нас напряг, шоколадный заяц не считается, так что молодому поколению приходится слушать прибалтов
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155
Аврашалом Маркович 3 минуты назад
Ну изначально все реперы - гангста, их и должны задерживать, а лучше убивать, идеально если копы, но если другие реперы тоже сойдёт. На самый крайняк если мамка ремня всыпет, тоже канает
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64k
Олег 4 минуты назад
Если я буду проходить по улице мимо этого выступающего "рэпера", то не остановлюсь на секунду. А тут полный зал тех, кто заплатил деньги за это говнище
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3k
Oleg SC 10 минут назад
А как же Лесоповал со знаменитой песней Анаша ?
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1k
Alexandr 12 минут назад
Это реклама?
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31k
Григорий 19 минут назад
Пропаганда веществ? Помню как пытались запретить альбом Black Sabbath по названию SnowBlind. Сноу это снежок.
Чувство счастья внутри вен,
Как сосульки в голове, кокаин
Death would freeze my very soul
Makes me happy, makes me cold
My eyes are blind but I can see
The snowflakes glisten on the trees

Практика порочна. Эти ребята на вершине мира. Разносить их надо как х.у..евых рифмоплетов и отвратных музыкантов. Сравнивать даже с пресловутым Ласковым Маем и говорить - ну смотрите, этот ушлёпок даже уроков 5-го класса школы не освоил. А стихи - ну посмотрите на стихи Маяковского, что с матом. Берите у Великих, не употреБЛЯйте суррогат.
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263
Влад 20 минут назад
Похоже, скоро арестуют группу "Агата Кристи" и "Пикник". При желании,можно найти упоминания наркотиков в творчестве практически любой популярной группы..
Почему? Да потому, что наркотики - это неотьемлемая часть жизни популярных личностей.
И не только музыкантов,но и актеров,художников,моделей,и даже обычных посетителей клубов..
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7k
Евгений Д Полчаса назад
Точно постановка !
Иначе что тянули ? =
Ждали пока на сцену из сумрака выйдет ????
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5k
Очень Злой Полчаса назад
Сколько их развелось дармоедов и бездельников.Никто бл..работать не хочет.
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155
Аврашалом Маркович Очень Злой 23 минуты назад
Ну и пусть тогда с голоду помирают, в чем проблема?
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39k
russger 45 минут назад
"А пара композиций и вовсе «пестрит» наркотическим слэнгом, и в них идёт и «откровенное одобрение употребления наркотиков»"

А как же группа "Ленинград"? По такой логике весь состав надо расстрелять накуй.
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781
zu4ara 58 минут назад
чё то репер выглядит как п..дар...
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263
Влад zu4ara 36 минут назад
"Платина" в точном переводе,что то вроде "серебришка". Другими словами - плохое серебро.
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28k
Влад Час назад
Если Екатерина Мизулина заявляет что никакого отношения к задержанию не имеет почему большая часть поста о ней?
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15k
L.Nemo Час назад
Так в чем проблема, сейчас "отдаст ментам на лапу", и всё, йо!
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7k
Трям Час назад
Эта нежная хрупкая девочка называет себе рЕпером и скулит про мусоров? Ибать мой .хуй ....
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171k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
по-моему ее больше своя белокурая прическа беспокоит чем ублюдочные реперы наркотические
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393k
Алексей 2 часа назад
постанова. собр бы е.б.а.л.о.м. в пол сразу уложил
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263
Влад АнтонПолднев Полчаса назад
В данном случае - да. Однако полно случаев,когда СОБР действует показательно, и весьма жестко задерживает людей, которые в принципе не могут какого то сопротивления оказать. Особенно часто это наблюдается по отношению к чиновникам,которые попали в опалу..
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August
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