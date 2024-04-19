Сотрудники СОБР задержали российского рэпера прямо на концерте в Томске

Ранее на него жаловались Екатерина Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета обратила внимание на рэпера по кличке Платина ещё в 2021 году.
Тогда она заявила, что в песнях Роберта Плаудиса (настоящее имя рэпера) есть пропаганда веществ. А пара композиций и вовсе «пестрит» наркотическим слэнгом, и в них идёт и «откровенное одобрение употребления наркотиков».
И обратилась в МВД с просьбой проверить музыканта.
На этом всё и закончилось: рэпер продолжал записывать треки и колесить по стране с концертами. В одной из своих песен он делился такими «откровениями»:
Мусора остановили, слава богу, много бабок.
Я живу только красиво, никогда в тюрьму не сяду.
Мы легко договорились, я отдал менту на лапу.
Да, быть белым хорошо, но ещё лучше быть богатым.
Сегодня музыкант отмечал 29-летие в томском клубе Face и его забрали прямо со сцены.
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Выглядит довольно странно, часть зрителей говорит о том, что это банальная постановка. А другие считают, что его и впрямь задержали. Официальных комментариев на этот счёт пока не было. Екатерина Мизулина сообщила, что никакого отношения к этому не имеет:
СМИ сообщают, что в Томске прямо во время концерта задержан рэпер Платина. Причины задержания мне неизвестны.
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Чувство счастья внутри вен,
Как сосульки в голове, кокаин
Death would freeze my very soul
Makes me happy, makes me cold
My eyes are blind but I can see
The snowflakes glisten on the trees
Практика порочна. Эти ребята на вершине мира. Разносить их надо как х.у..евых рифмоплетов и отвратных музыкантов. Сравнивать даже с пресловутым Ласковым Маем и говорить - ну смотрите, этот ушлёпок даже уроков 5-го класса школы не освоил. А стихи - ну посмотрите на стихи Маяковского, что с матом. Берите у Великих, не употреБЛЯйте суррогат.
Почему? Да потому, что наркотики - это неотьемлемая часть жизни популярных личностей.
И не только музыкантов,но и актеров,художников,моделей,и даже обычных посетителей клубов..
Иначе что тянули ? =
Ждали пока на сцену из сумрака выйдет ????
А как же группа "Ленинград"? По такой логике весь состав надо расстрелять накуй.