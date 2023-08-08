FISHKINET
Сообщество Криминал 2033 поста • 353 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал
В Петербурге накрыли организаторов нелегальной миграции в Россию

В Петербурге накрыли организаторов нелегальной миграции в Россию

Автор:
08 августа 2023 14:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Санкт-Петербург   задержание   медтуризм   незаконная миграция   опг   
862
2
1

Схема у преступной группы была довольно хитрой.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали членов ОПГ, организовавшими незаконную миграцию в Россию посредством фиктивным медицинских карт.


Преступники оформляли на иностранных граждан приглашения в клиники, с которыми были в сговоре. Таким образом, мигрант при пересечении границы сообщал, что цель его визита — медицинский туризм. И поскольку приглашения были официальными заподозрить неладное было очень сложно.


По данным следствия, преступная группа орудовала с апреля 2022 по июль 2023 года. За это время участники ОПГ смогли неплохо заработать. На кадрах оперативной съёмки виден роскошный дом и недешёвые автомобили, принадлежащие членам ОПГ. Известно, что главарь аферистов для легализации доходов даже прикупил себе немаленький домик в юго-восточной Азии.

Всего силовики задержали 15 человек. Сейчас в квартирах и домах преступников проходят обыски. Правоохранители уже нашли крупные суммы денег, жесткие диски с информацией и документы, в том числе фиктивные медкарты, которые пригодятся в суде. Расследование дела о незаконной миграции продолжается.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: Видео   Санкт-Петербург   задержание   медтуризм   незаконная миграция   опг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Shtoppi Полчаса назад
таких уродов нужно сажать как изменников родины и пособников террористов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
19k
Bill 4 минуты назад
Схема выглядит довольно простой. Фильтровать такие нарушения можно сразу на границе: у "туристов" должно быть достаточно денег на операцию и проживание. Опять же, туризм не дает права на работу, так что отлавливать подобных нелегалов можно самыми разными способами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

165048



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
И опять продолжаем строить каркасный дом! - укосины из дюймовки правильно⁠⁠
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Ожидание и реальность

Лучшие демотиваторы
Баба без задницы как село без церкви

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#автомир#Юмор#авто аварии#США#история#СССР#Автовсячина#Спасение
#люди#машина#Прикол#ДТП#дети#забавно#кино#новости#интересное#полиция
#в мире#автомобили#интересно#аварии#позитив#подборка#Прошлое#сарказм#фильм#Великобритания
Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Поскользнулся, упал, очнулся – гипс Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь

На что жалуетесь?

Вернуться