В Петербурге накрыли организаторов нелегальной миграции в Россию

Схема у преступной группы была довольно хитрой.
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали членов ОПГ, организовавшими незаконную миграцию в Россию посредством фиктивным медицинских карт.
Преступники оформляли на иностранных граждан приглашения в клиники, с которыми были в сговоре. Таким образом, мигрант при пересечении границы сообщал, что цель его визита — медицинский туризм. И поскольку приглашения были официальными заподозрить неладное было очень сложно.
По данным следствия, преступная группа орудовала с апреля 2022 по июль 2023 года. За это время участники ОПГ смогли неплохо заработать. На кадрах оперативной съёмки виден роскошный дом и недешёвые автомобили, принадлежащие членам ОПГ. Известно, что главарь аферистов для легализации доходов даже прикупил себе немаленький домик в юго-восточной Азии.
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Всего силовики задержали 15 человек. Сейчас в квартирах и домах преступников проходят обыски. Правоохранители уже нашли крупные суммы денег, жесткие диски с информацией и документы, в том числе фиктивные медкарты, которые пригодятся в суде. Расследование дела о незаконной миграции продолжается.
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