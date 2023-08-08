В Петербурге накрыли организаторов нелегальной миграции в Россию

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области сотрудники ФСБ совместно с полицейскими задержали членов ОПГ, организовавшими незаконную миграцию в Россию посредством фиктивным медицинских карт.

Преступники оформляли на иностранных граждан приглашения в клиники, с которыми были в сговоре. Таким образом, мигрант при пересечении границы сообщал, что цель его визита — медицинский туризм. И поскольку приглашения были официальными заподозрить неладное было очень сложно.

По данным следствия, преступная группа орудовала с апреля 2022 по июль 2023 года. За это время участники ОПГ смогли неплохо заработать. На кадрах оперативной съёмки виден роскошный дом и недешёвые автомобили, принадлежащие членам ОПГ. Известно, что главарь аферистов для легализации доходов даже прикупил себе немаленький домик в юго-восточной Азии.