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В интернете ничему нельзя верить — даже собственным глазам. На некоторые из этих фото и картинок придется взглянуть не раз, не два, и даже не три раза, прежде чем мозг наконец-то поймет, что на них происходит.
1. Кажется, что эти ноги блестят, как будто их облили маслом, но это всего лишь белая краска
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14. Потрясите головой или отодвиньтесь подальше от экрана, чтобы увидеть старого знакомого
Источник: — переведено специально для fishki.net
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