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17 оптических иллюзий, на которые придется взглянуть дважды

17 оптических иллюзий, на которые придется взглянуть дважды

Автор:
24 апреля 2024 11:56
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Фотоподборка   забавно   интересно   обман зрения   оптическая иллюзия   
1278
18

В интернете ничему нельзя верить — даже собственным глазам. На некоторые из этих фото и картинок придется взглянуть не раз, не два, и даже не три раза, прежде чем мозг наконец-то поймет, что на них происходит.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Фотоподборка   забавно   интересно   обман зрения   оптическая иллюзия   
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Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1309 постов (1236 в горячем)

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