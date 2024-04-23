FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 746 постов • 88 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом
20 фото, которые поражают воображение

20 фото, которые поражают воображение

Автор:
23 апреля 2024 14:45
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Reddit   Фотоподборка   интересно   необычные фото   удивительное рядом   факты   
1734
21

В Reddit-сообществе DamnThatsInteresting собраны, пожалуй, самые захватывающие фото, которые только может предложить интернет: здесь тебе и лестницы из фейрверков, и пожилой Майкл Джексон без операций, и даже первый в истории отрицательный отзыв о покупке возрастом более 4000 лет.

×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Reddit   Фотоподборка   интересно   необычные фото   удивительное рядом   факты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
Евгений 2 часа назад
15. Как фотограф Чарльз Клайд Эббетс снимал знаменитое фото "Обед на небоскребе"



А где фотография того, кто его фотографировал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
21k
Luc72 16 минут назад
Если это американский солдат, то он показывает, куда ему надо направиться дальше в пеший тур.

PS Извините, не удержался

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
519
Arts Sitnikov 20 минут назад
Комментарий к фото
Это их последний кадр.. оба погибли(((( А им было всего-то 19 и 21 год((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
BiZ Полчаса назад
Комментарий к фото
не фото, а кадр из видоса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Porky Pig
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1307 постов (1234 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

99667



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Гамбия: как и чем живет самая маленькая африканская страна
Гамбия: как и чем живет самая маленькая африканская страна
Сотрудники СОБР задержали российского рэпера прямо на концерте в Томске
Сотрудники СОБР задержали российского рэпера прямо на концерте в Томске
Набирающие популярность в сообществах
Самая необычная библиотека в мире
Самая необычная библиотека в мире
Недосмотр ученых позволил выяснить, что шмели могут жить под водой неделю
Недосмотр ученых позволил выяснить, что шмели могут жить под водой неделю
Забивай штрафные и получай призы
Забивай штрафные и получай призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#Юмор#Реакция#кот#люди#Китай#Автовсячина#кино#Россия
#животные#автомир#в мире#история#аварии#авто аварии#позитив#интересное#Разное#новости
#Прикол#машина#интересно#забавно#ДТП#собака#факты#кошка#подборка#улыбнуло
Забивай штрафные и получай призы Забивай штрафные и получай призы 20 любопытных фото, которые хочется разглядывать бесконечно 20 любопытных фото, которые хочется разглядывать бесконечно 35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети 35 довольно интересных фото, которыми поделились пользователи сети 30 интересных и необычных фото со всего света 30 интересных и необычных фото со всего света 30 «в меру интересных» фото, которыми поделились пользователи сети 30 «в меру интересных» фото, которыми поделились пользователи сети 20 занимательных фото, которые поражают воображение 20 занимательных фото, которые поражают воображение

На что жалуетесь?

Вернуться