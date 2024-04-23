В Reddit-сообществе DamnThatsInteresting собраны, пожалуй, самые захватывающие фото, которые только может предложить интернет: здесь тебе и лестницы из фейрверков, и пожилой Майкл Джексон без операций, и даже первый в истории отрицательный отзыв о покупке возрастом более 4000 лет.