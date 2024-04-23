«Диверсия против населения»: уполномоченный по правам ребёнка предложила установить ответственность за вовлечение в субкультуру «фурри»

И добавляет, что лавочку с фурри надо закрывать:

Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных.

Надо установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики.