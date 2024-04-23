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«Диверсия против населения»: уполномоченный по правам ребёнка предложила установить ответственность за вовлечение в субкультуру «фурри»

«Диверсия против населения»: уполномоченный по правам ребёнка предложила установить ответственность за вовлечение в субкультуру «фурри»

Автор:
23 апреля 2024 15:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Ирина Волынец   дети   животные   субкультура   фурри   
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Это когда дети переодеваются в зверей и начинают им подражать.

Движение фурри возникло в США. Считается, что началось оно с увлечения диснеевскими мультиками, где животным придавали человеческие черты, потом переросло в подростковую субкультуру. Ребятишки надевают маски и начинают подражать кошкам, собакам и прочим мохнатым (furry - «пушистый»). Они лают, мяукают, едят из миски и бегают на четвереньках, это называют квадробикой.

Теперь последователи фурри есть и у нас.

Некоторые родители считают, что ничего страшного тут нет - обычная детская игра. А то, что чадо скачет козлом - так это даже хорошо. Гимнастику делать не хочет, зато прыгает будь здоров.

С ними не согласна детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она говорит, что увлечение странное и ничего полезного в нём нет:

Новое движение, которому подвержены наши дети - это подражание животным. И когда мы видели какие-то кадры из западных стран, когда дети и взрослые переодеваются в кошек и собак, полностью копируют поведение животных, едят из миски. Есть даже те, кто подражает, например, свиньям, едят из корыта, это стоит достаточно больших денег. Кто-то подражает кошкам, собакам, есть специальная одежда, которая тоже недешево стоит. И вот теперь это началось у нас в России. Это называется фурри. <…> Каким может быть комментарий - кроме как возмущения, явно отрицательная оценка.

И добавляет, что лавочку с фурри надо закрывать:

Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных.

Надо установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики.

Волынец готова подготовить законопроект о фурри. Если его одобрят, родителям бегающих на четвереньках и лающих детей будет грозить штраф.

Недовольные этой субкультурой есть и в США. Недавно сенатор Брюс Бостельман познакомился с фурри поближе и выпал в осадок:

Я немного шокирован. Это называется «фурри». Для тех, кто не знает, что такое фурри - это когда школьники наряжаются в животных, кошек или собак, прямо во время учебы. Они мяукают и лают. И таким образом общаются  с одноклассниками или учителями. А теперь школы хотят установить лотки для таких детей. Разве это соответствует санитарным нормам? Как школы вообще могли позволить, чтобы такое произошло? Я считаю, это разрушает систему образования. Я недавно слушал, как школьник, который идентифицировал себя как кот, хотел себе лоток. А школа не предоставила ему этот лоток. И тогда ученик испражнился прямо на пол.

Но о каких-то ограничениях в этой сфере для американских детей речь пока не идёт.

Источник:

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Метки: Видео   Ирина Волынец   дети   животные   субкультура   фурри   
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31  комментарий
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31k
Головасыр коричнештанник Час назад
что я об этом думаю? да мир уже давно е***улся!
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36
Аяврик 4 минуты назад
зачем называть это «фурри». Полагаю для этого уже существует медицинский термин
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2k
Gadova 8 минут назад
Нассал на пол - ткнуть его мордой в лужу, кастрация тоже поможет
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674
Breeze 9 минут назад
Хорошо быть кисою, хорошо собакою! Где хочу - пописию, где хочу - покакаю!
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18k
Сергей 18 минут назад
Какое у нас было замечательное детство! Неужели все извратили сейчас?
Ссылка youtu.be
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22k
иванов дмитрий 19 минут назад
Здесь у нас...... !!!
Общественность молчит...!!!
.
Извините, где это у нас? И что я могу про это сказать, если никогда такого не видел и не слышал?
А то что депутаты так возбудились - может конкретно в их семье такой фигнёй дети страдают?.
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4k
poбт 19 минут назад
для тех кто не в курсе - "фурри" это целое направление в порно
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655
IOF 22 минуты назад
Че значит вовлечение в движение?
Она видела где-то обьявление по набору в стаю собак?
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11k
BarOb Полчаса назад
Да пусть бегают, главное пакет с совочком при себе имеют
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22k
alexis Полчаса назад
Сварите баланду, сколотите будку и у собак нет смартфонов. Думаю расхочется быть шерстяным.
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2k
Alexander Gorn Полчаса назад
А это следующий этап. Сперва "гомики - это нормально". Потом оказывается, что пола якобы вообще нет, а есть 100500 "гендеров", которые к тому же можно менять. Теперь вот эти вот "фурри", которых, не сомневайтесь, на Западе поддержат на госуровне, потому как они якобы "право имеют".
Цель всего этого - разрушить единство человеческого рода и всех больших групп в нём - полов, рас, народов - чтобы были только разнообразные меньшинства, которые можно будет друг на друга натравливать. Так легче держать в повиновении. "Разделяй и властвуй" - еще римляне придумали, но у них не было технической возможности ТАК разделять. А теперь она есть.
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2k
Rulzen Полчаса назад
В молодости была ничо, а теперь зануда ))
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50
Бывалый Трус Rulzen 13 минут назад
Да, её Коля Фоменко в люди вывел. Вам карма позволяет и полное видео выложить. Оно на Ютубе есть. "Империя страсти Ирина и Алексей"
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2k
Rodaslav 36 минут назад
Хм, на видео одни девки.
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3k
Вячеслав 37 минут назад
Как я понял в детском садике зайку, мишку и волчонка уже нельзя будет показывать. Депутаты кукушкой не дружат.
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194
olianik 40 минут назад
а не фиг было разваливать пионерию и все доп.занятия для детей.
раньше ходили в дом юных техников/натуралистов и пр. не было времени фигней маятся.
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50
Бывалый Трус 46 минут назад
Сегодня скачешь ты как зайчик,
А завтра бросишь ты стаканчик.
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5k
Горожанин 51 минуту назад
Правильное предложение. Если общество молчит и не принимает мер, относится к таким явлениям, как норме, то такое нарушение самоощущения и поведения, обусловленное первоначально лишь социальным влиянием моды и рекламы, в итоге неизбежно приводит к психическим заболеваниям, причем массовым и, как следствие, деградации и саморазрушению общества. На Западе это всё можно наблюдать воочию.
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3k
Saplus 58 минут назад
"Диверсия против населения" - это ваши современные учебники, особенно истории, товарищ обмуд...смен.
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5k
Феликс Дзержинский Час назад
Ссылка www.youtube.com
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166
ГТА Форевер Час назад
Ок, ты собачка ? Снимай одежду! ошейник, намордник! какать в пакетик!
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533
DuckTales Час назад
А разве не все дети делают так ? Я вот точно делал когда мелкий был
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August
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