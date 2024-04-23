«Диверсия против населения»: уполномоченный по правам ребёнка предложила установить ответственность за вовлечение в субкультуру «фурри»

Это когда дети переодеваются в зверей и начинают им подражать.
Движение фурри возникло в США. Считается, что началось оно с увлечения диснеевскими мультиками, где животным придавали человеческие черты, потом переросло в подростковую субкультуру. Ребятишки надевают маски и начинают подражать кошкам, собакам и прочим мохнатым (furry - «пушистый»). Они лают, мяукают, едят из миски и бегают на четвереньках, это называют квадробикой.
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Теперь последователи фурри есть и у нас.
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Некоторые родители считают, что ничего страшного тут нет - обычная детская игра. А то, что чадо скачет козлом - так это даже хорошо. Гимнастику делать не хочет, зато прыгает будь здоров.
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С ними не согласна детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец. Она говорит, что увлечение странное и ничего полезного в нём нет:
Новое движение, которому подвержены наши дети - это подражание животным. И когда мы видели какие-то кадры из западных стран, когда дети и взрослые переодеваются в кошек и собак, полностью копируют поведение животных, едят из миски. Есть даже те, кто подражает, например, свиньям, едят из корыта, это стоит достаточно больших денег. Кто-то подражает кошкам, собакам, есть специальная одежда, которая тоже недешево стоит. И вот теперь это началось у нас в России. Это называется фурри. <…> Каким может быть комментарий - кроме как возмущения, явно отрицательная оценка.
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И добавляет, что лавочку с фурри надо закрывать:
Вовлекают детей, чтобы расшатать психику и вовлечь в деструктивное поведение. Это диверсия против населения, направленная на расчеловечивание людей, превращение их в животных.
Надо установить административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в деструктивное движение фурри, так как это может быть опасно для психики.
Волынец готова подготовить законопроект о фурри. Если его одобрят, родителям бегающих на четвереньках и лающих детей будет грозить штраф.
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Недовольные этой субкультурой есть и в США. Недавно сенатор Брюс Бостельман познакомился с фурри поближе и выпал в осадок:
Я немного шокирован. Это называется «фурри». Для тех, кто не знает, что такое фурри - это когда школьники наряжаются в животных, кошек или собак, прямо во время учебы. Они мяукают и лают. И таким образом общаются с одноклассниками или учителями. А теперь школы хотят установить лотки для таких детей. Разве это соответствует санитарным нормам? Как школы вообще могли позволить, чтобы такое произошло? Я считаю, это разрушает систему образования. Я недавно слушал, как школьник, который идентифицировал себя как кот, хотел себе лоток. А школа не предоставила ему этот лоток. И тогда ученик испражнился прямо на пол.
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Но о каких-то ограничениях в этой сфере для американских детей речь пока не идёт.
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Общественность молчит...!!!
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Извините, где это у нас? И что я могу про это сказать, если никогда такого не видел и не слышал?
А то что депутаты так возбудились - может конкретно в их семье такой фигнёй дети страдают?.
Она видела где-то обьявление по набору в стаю собак?
Цель всего этого - разрушить единство человеческого рода и всех больших групп в нём - полов, рас, народов - чтобы были только разнообразные меньшинства, которые можно будет друг на друга натравливать. Так легче держать в повиновении. "Разделяй и властвуй" - еще римляне придумали, но у них не было технической возможности ТАК разделять. А теперь она есть.
раньше ходили в дом юных техников/натуралистов и пр. не было времени фигней маятся.
А завтра бросишь ты стаканчик.