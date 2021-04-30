Башкирские школьники спасались от бродячих собак, сидя на дереве

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После трагедии с четырехлетним малышом глава Башкирии Радий Хабиров взял проблему с бродячими животными на особый контроль, а в СМИ появилось новое видео, в котором детям пришлось влезть на дерево, убегая от своры собак.
Инцидент произошел около школы №4 башкирского города Бирска. Школьники возвращались с учебы, когда за ними погнались бродячие псы. Ребятам пришлось спасаться на дереве - видео с детьми снял местный житель. Он обратился к прохожему с просьбой отогнать животных, однако тот отказался, мотивируя тем, что собаки кажутся агрессивными. Автор видео тоже не рискнул выйти из дома.
В СМИ сообщается, что отогнать свору помог педагог, возвращавшийся из школы. После этого второклассники благополучно спустились с дерева и разошлись по домам. Видео, размещенное в соцсетях, вызвало заметный резонанс, однако чиновники города стали сомневаться: а в Бийске ли происходила эта история?
После проверки этого инцидента прокуратура республики потребовала привлечь чиновника администрации Бийска к дисциплинарной ответственности по факту ненадлежащей организации отлова животных. Сообщается, что в городе отловили 18 собак, которых стерилизуют, вакцинируют, оснастят бирками и снова отпустят на улицы.
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можно подумать школьники изнасилования боялись.
А что, после стерилизации собаки жрать не хотят?
Сажать ответственных, чтобы они на исправительных работах сажали деревья.
П.С. вспомнилась песня группы Любе
За деревней, у реки,
Рубят лес мужики.
И творят, что хотят,
Только щепки летят........