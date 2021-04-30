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Башкирские школьники спасались от бродячих собак, сидя на дереве

Башкирские школьники спасались от бродячих собак, сидя на дереве (4 фото + 1 видео)

Автор:
30 апреля 2021 12:09
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Башкирия   бродячие собаки   видео   дети   животные   школьники   
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После трагедии с четырехлетним малышом глава Башкирии Радий Хабиров взял проблему с бродячими животными на особый контроль, а в СМИ появилось новое видео, в котором детям пришлось влезть на дерево, убегая от своры собак.

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Метки: Башкирия   бродячие собаки   видео   дети   животные   школьники   
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9  комментариев
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Акакий Час назад
ну а понт, отловят стерилизуют, выпустят.
можно подумать школьники изнасилования боялись.
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5k
Дмитрий Горчилин 8 минут назад
А шмальнет кто эитх собак из дробовика- уже статья, уже будут визги и проклятья неравнодушной общественности
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10k
звинг 12 минут назад
"в городе отловили 18 собак, которых стерилизуют, вакцинируют, оснастят бирками и снова отпустят на улицы"
А что, после стерилизации собаки жрать не хотят?
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3k
Борис Карабанов 47 минут назад
Два дня тому назад, когда я высказал своё мнение по этому поводу, то московские патриоты мой комментарий, разумеется, заминусовали. Но, ведь, реальную жизнь не закроешь дизлайком.
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13k
Jearom Борис Карабанов 41 минуту назад
минус 2 это не показатель. Это значит одно - всем нас.. на твое мнение...
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1k
Дмитрий Круглов 50 минут назад
Уже все вполне единогласно определились - "надо сажать", но еще не до конца поняли - деревья или ответственных.
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1k
Денис Дмитрий Круглов 20 минут назад
Не или.
Сажать ответственных, чтобы они на исправительных работах сажали деревья.
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9k
Serg Час назад
деревья не только помогают получать знания, но и жизнь спасают.
П.С. вспомнилась песня группы Любе
За деревней, у реки,
Рубят лес мужики.
И творят, что хотят,
Только щепки летят........

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