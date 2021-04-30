Башкирские школьники спасались от бродячих собак, сидя на дереве

Инцидент произошел около школы №4 башкирского города Бирска. Школьники возвращались с учебы, когда за ними погнались бродячие псы. Ребятам пришлось спасаться на дереве - видео с детьми снял местный житель. Он обратился к прохожему с просьбой отогнать животных, однако тот отказался, мотивируя тем, что собаки кажутся агрессивными. Автор видео тоже не рискнул выйти из дома.