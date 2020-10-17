"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани

Как рассказала мама девочки, она выросла на глазах у Гарри, и поэтому пес очень трепетно относится к маленькой хозяйке. Он уже не первый раз встает на ее защиту: "Всякий раз, когда мы начинаем разговаривать с дочерью строго, Гарри подходит к ней и закрывает лапами. Мне кажется, он способен защитить ее даже ценой собственной жизни," - рассказывает мама.