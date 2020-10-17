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"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани

"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани (6 фото + 1 видео)

Автор:
17 октября 2020 11:36
Сообщество : Животные
Метки: видео   дети   дети и животные   домашние животные   животные   собака   собаки   фото   
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Мать из города Сюйчжоу в Китае опубликовала забавное видео с участием своей собаки и маленькой дочери. Когда она увидела, что дочь порвала ее коробочку с кремом для лица, то решила отчитать ее за сделанное - но у нее нашелся защитник. Золотистый ретривер по кличке Гарри заступился за малышку - и еще как!

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Метки: видео   дети   дети и животные   домашние животные   животные   собака   собаки   фото   
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18  комментариев
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21k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Режиссёр : Бъём собаку пару раз по морде, орём, заставляем собаку скалиться, отключаем камеру, ставим собаку к ребёнку, включаем камеру - орём.
Выкладываем эту х.уйню в интернет - пишем краткое описание, сидим, ждём плюсики.
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252
D. K 22 минуты назад
Звуковой ряд этого ролика надо проигрывать в аду.
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2k
Alex Grimm 44 минуты назад
Когда родился мой сын,наш пекинес переселился под его кроватку и не давал никому приближаться к ней. Особенно он не любил жену моего брата,если она входила в комнату рычал на нее,а если она протягивала руки с моему ребенку,вылетал из-под кроватки и пытался ее укусить.
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4k
Olga Raudis Час назад
Пишут "постанова" и тд. А я вспомнила, как у меня появилась первая собака. Брат (было ему 8 лет) подобрал на улице брошенную суку боксера. Родители не были в восторге и не хотели оставлять ее насовсем. Решило вопрос поведение собаки. На другой день брат пришел с улицы с мокрыми ногами и отец начал его ругать (брат недавно переболел пневмонией). Собака бросилась на защиту: заслонила собой и жалобно-сердито разгавкалась. Всё, после этого вопрос "отдать собаку" больше не поднимался.
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53k
Racer777 Час назад
Постанова. Собаку жалко.
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15k
Злобный Члегр Час назад
Бедная собака. Ради минутного ролика ее, наверное, полдня мучили.
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952
Константин 2 часа назад
Девчуля потешная...
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616
Мистер Фикс 2 часа назад
Что за мания у людей валить все в сети? Я встала, я пожрала, я посрала, мне разбили е@ало...
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3k
Горожанин Мистер Фикс Час назад
Согласен с Вами, Мистер Фикс. Ну, а с другой стороны - ну, в чем смысл? Вы его, как я и никто другой, не знаем. И знаете, "мне разбили е@ало..." - в этом порой гораздо больше смысла, чем, к примеру,.. глубокомысленные политические или общественные заявления. Пусть. Ведь хорошо то, что информация - и людям решать, нравится или нет. Много выбора? Но разве это плохо?
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1k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Говновброс
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Комментарий удален
−19
Князь Курбский 2 часа назад
На ужин будет ретривер
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5k
Михаил 2 часа назад
А ничего, что она дважды ударила по морде собаку? Скалится почему удивляет?
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30k
Опаньки 2 часа назад
собачка забыла в какой стране она находится и серьезно рисковала
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322
Кристина Удальцова Опаньки 2 часа назад
В Китае какое-то особое отношение к собакам?
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2k
Андрей Савченко Опаньки 2 часа назад
Кто-то в упор не может отличить Россию от Украины, кто-то Латвию от Литвы, кто-то Китай от Кореи... Но для чего Гугл?
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3k
Sanar Кристина Удальцова 2 часа назад
Он слегка перепутал страну)
Он слегка перепутал страну)
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530
Американский Папа Андрей Савченко Час назад
Расскажите это собакам которых съедают на фестивале собачьего мяса в Китае. Сейчас есть собак запретили, но несмотря на запрет в этом году тоже проводился. По приблизительным оценкам 10-20 миллионов собак в год забивают для еды.

И кстати в Корее сейчас почти полностью отказались от этой традиции.
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30k
Опаньки Андрей Савченко Час назад
там и кошек тоже, ты о чем ? я смотрю канал на ютуб про китай, видел их рынки
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