"Я тебя спасу": собака защищает девочку от маминой ругани

Мать из города Сюйчжоу в Китае опубликовала забавное видео с участием своей собаки и маленькой дочери. Когда она увидела, что дочь порвала ее коробочку с кремом для лица, то решила отчитать ее за сделанное - но у нее нашелся защитник. Золотистый ретривер по кличке Гарри заступился за малышку - и еще как!
Жительница города Сюйчжоу засняла, как ретривер Гарри (Harry) заступается за ее дочку, пока ей достается от мамы за проделку. Женщина поделилась этим роликом в китайской соцсети Douyin, где он быстро набрал миллионы лайков. Но реакции собаки удивились не только пользователи, но и сама хозяйка.
Оказалось, двухлетняя девочка порвала коробку и использовала крем, который мама принесла из магазина - увидев это, женщина начала ругать дочь, а та пустилась в слезы. Гарри сразу встал на защиту маленькой хозяйки, заслонив ее собой и затем приобняв.
"Я правда была расстроена. Я только купила новый крем, а половины уже не было.. Моя дочка начала плакать, когда я ругала ее и объясняла, что так делать нельзя," - рассказывает мать. Но увидев реакция Гарри, сердце матери моментально смягчилось.
Посмотрите на этого защитника:
Как рассказала мама девочки, она выросла на глазах у Гарри, и поэтому пес очень трепетно относится к маленькой хозяйке. Он уже не первый раз встает на ее защиту: "Всякий раз, когда мы начинаем разговаривать с дочерью строго, Гарри подходит к ней и закрывает лапами. Мне кажется, он способен защитить ее даже ценой собственной жизни," - рассказывает мама.
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Выкладываем эту х.уйню в интернет - пишем краткое описание, сидим, ждём плюсики.
И кстати в Корее сейчас почти полностью отказались от этой традиции.