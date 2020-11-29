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Хорошая реакция: мать спасает ребенка от гигантской ядовитой сороконожки

Хорошая реакция: мать спасает ребенка от гигантской ядовитой сороконожки (4 фото)

Автор:
29 ноября 2020 14:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   животные   опасность   опасность для детей   ребенок   сороконожка   таиланд   
3124
4
При виде этих кадров сердце просто замирает. Посмотрите на запись с камеры видеонаблюдения, сделанную в Бангкоке (Таиланд). Малыш сидит на полу в доме и играет, а тем временем к нему подбирается жуткое и опасное создание - здоровенная сороконожка.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: видео   животные   опасность   опасность для детей   ребенок   сороконожка   таиланд   
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14  комментариев
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< к нему подбирается жуткое и опасное создание >>>
Она не подбиралась, а просто ползла по своим делам. Сколопендре нет дела до ребёнка, её добыча насекомые, максимум - мышь или геккон.
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1
Сальвадор в поиске 14 минут назад
У пацана как минимум два ангела-хранителя. Подфартило ему!
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1k
Георгий Сальвадор в поиске 2 минуты назад
Он родился в Банкоке, где по дому может ползать вот такая по*бень, ему не повезло как минимум в десятой степени.
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4k
Bhaal Полчаса назад
В Крыму такие водятся.
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6k
Administrator 57 минут назад
хорошо им там в тепле, на полу валяются, никаких диванов не нужно
сороконожки только одолевают
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2k
Voland 2 часа назад
Наверное это сколопендра. Ну они не смертельны, хотя иногда достаточно неприятно бывает, но если бы проссто проползла - ничего бы не случилось страшного;)
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6k
Перст Указующий 2 часа назад
ну не эта, так другая
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902
евгений 2 часа назад
Какая прелесть. Я бы от страха обосрался, потерял сознание и подпрыгнул, пробив головой потолок. И все это одновременно
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16k
иванов дмитрий евгений 22 минуты назад
и не ты один (
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1
Вика 2 часа назад
Я сама боюсь сороконожек. Правда у нас они не такие огромные. А мальчику просто повезло
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