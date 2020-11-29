Хорошая реакция: мать спасает ребенка от гигантской ядовитой сороконожки

При виде этих кадров сердце просто замирает. Посмотрите на запись с камеры видеонаблюдения, сделанную в Бангкоке (Таиланд). Малыш сидит на полу в доме и играет, а тем временем к нему подбирается жуткое и опасное создание - здоровенная сороконожка.
Мать ребенка каким-то чудом в последний момент замечает опасность и оттаскивает ребенка подальше. А к ядовитой 30-сантиметровой гадине подбегает бабушка мальчика и начинает ее ловить.
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Просто мороз по коже
Годовалый малыш по имени Нонг даже не подозревает о том, какая мерзость пытается к нему подобраться, пока его мать спокойно лежит рядом, уткнувшись в свой мобильный телефон.
Укус такой сороконожки может быть очень опасным для маленького ребенка: яд учащает сердцебиение жертвы и вызывает затруднение дыхания.
Укус такой сороконожки может быть очень опасным для маленького ребенка: яд учащает сердцебиение жертвы и вызывает затруднение дыхания.
Но материнское чутье все-таки срабатывает и она в последний момент бросается спасать малыша. Очень вовремя! Затем подбегает бабушка и ловит опасное создание чашкой, чтобы вынести его на улицу.
Видео в соцсетях опубликовал отец ребенка. И написал: "Матери - герои. Они могут почувствовать приближение опасности и спасти своих детей".
Видео в соцсетях опубликовал отец ребенка. И написал: "Матери - герои. Они могут почувствовать приближение опасности и спасти своих детей".
Посмотрите на этот 30-сантиметровый ужас
"Эта сороконожка была самой большой из тех, что мы когда-либо видели в доме. Она могла действительно навредить моему сыну", - добавил он.
Укусы гигантской сороконожки, известной как вьетнамская сороконожка или китайская рыжая сороконожка, могут вызывать отек и сильную боль на срок до пяти дней.
Укусы гигантской сороконожки, известной как вьетнамская сороконожка или китайская рыжая сороконожка, могут вызывать отек и сильную боль на срок до пяти дней.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Она не подбиралась, а просто ползла по своим делам. Сколопендре нет дела до ребёнка, её добыча насекомые, максимум - мышь или геккон.
сороконожки только одолевают