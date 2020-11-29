Хорошая реакция: мать спасает ребенка от гигантской ядовитой сороконожки

Годовалый малыш по имени Нонг даже не подозревает о том, какая мерзость пытается к нему подобраться, пока его мать спокойно лежит рядом, уткнувшись в свой мобильный телефон.



Укус такой сороконожки может быть очень опасным для маленького ребенка: яд учащает сердцебиение жертвы и вызывает затруднение дыхания.