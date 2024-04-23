Китаец женился на силиконовой кукле, потому что ничто иное ему не потянуть

А ещё он никогда ее даже не целовал (как он убеждает), хотя гиперреалистичные куклы размером с человека сами понимаете для чего делаются. И все для этого дела у куклы Моти есть, но ее владельцу Се Тяньжуну этого не надо. Он с ней ради любви.
Большая Гонконгская история любви
Эта история длится очень долго, наверное, уже лет восемь, и мужчина из Гонконга продолжает постить у себя в фейсбуке фотографии в обнимку с силиконовой куклой. И это до сих пор она, надо же, какой бережливый хозяин! Даже не поистрепалась.
Се Тяньжун принципиально постит фотографии своей семейной жизни, даже если может получить осуждение и оскорбления. Его цель показать, что так можно быть счастливым, несмотря ни на что.
Почему он выбрал себе куклу вместо женщины, тогда как это скорее японская фишка? Ну, еще гонконгская, потому что там жизнь особенно дорогая, а жилье крохотное. Ну точно, как в Японии, так что логично, что «японский синдром одиночества» начал проникать в Китай именно с Гонконга.
Мужчина сказал, что все его живые девушки хотели от него получить какую-то выгоду, но не желали в него эмоционально вкладываться, их больше интересовали их смартфоны. А у него не так много денег, чтобы постоянно покупать внимание.
Очевидно, что он не смог выстроить душевно близкие отношения в настоящим человеком, но очень в них нуждается. Вот и нашел такой суррогат, который однажды случайно увидел в витрине магазина для взрослых.
Суррогат в виде куклы, кстати, стоил 10 тысяч долларов. Потому он долго ходил мимо и вздыхал, пока не накопил, чтобы заказать себе одну такую гиперреалистичную куклу через интернет.
Каково это - влюбиться в вещь?
И ни разу ей не пользовался по назначению. Даже не целовался, он боится, что его слюна сотрет ее губы, попортит краску или потемнеет кожа. Он слишком любит ее, как компаньона, чтобы так рисковать ей.
Каждый вечер он протирает куклу влажной салфеткой, а еще заказывает для нее наряды на заказ. Большинство – наряды из различных аниме, один из самых его любимых – костюм Аски из аниме «Евангелион».
И это тоже очень странно, он боится нарушить ее кукольную красоту хоть на унцию. Скорее всего и девушки прошлые у него были такие же – с кукольной внешностью, ожидающие платы за из красоту и более ничего.
Завышенные ожидания к внешности и неумение видеть в другом человеке душу (раз ему не одиноко с безмолвной куклой) привели его к одному логическому выходу. Жениться на красивом предмете.
С другой стороны, он не стал маньяков и не преследует красоток в интернете. Потому спасибо секс-индустрии, что вот так безобидно позволяет людям со странностями удовлетворять своих желания и быть счастливее.
Единственное, чего боится Се Тяньжун, что когда он станет совсем старым, то не сможет поднимать и мыть свою 20-ти килограммовую куклу. Но я делаю ставку на то, что за 20 лет она посереет или волосы выпадут, и он ее разлюбит. Потому что она уже не будет такая вот куколка.
Источник:
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Приходит мужик в секс-шоп, спрашивает у продавца:
-У вас резиновые женщины есть? Есть.
- А такие, чтоб кричали, есть?
- Есть.
- А такие, чтобы кричали и царапались и дрались, с интеллектом, как живые, есть?
- Есть и такие!
Мужик купил и ушел домой. На второй день приходит в магазин. Заберите эту куклу назад! Продавец:
- А что случилось, не кричала?
- Кричала.
- Не царапалась?
- Царапалась…
-Дралась?
-Дралась!
- А что не так?
- Не дала!!!
2. Просто противозаконно, но допустим сурагатное материнство.
3.Стиральная машина с сушкой.
4. Роботы пылесосы и робот который катается по стеклу.
В общем...
Как бы вооот...
Все базовые потребности покрыты.
Мужик заходит в секс-шоп, подходит к продавцу и говорит:
-Здрасте, мне бы жену у вас найти!? С формами, блондинку, все дела...
- Не вопрос! 500 $, отвечает продавец: вот такая подойдёт?, снимает с полки надувную куклу с белыми волосами.
- Что то ещё?
- Ну я ж нормальный мужчина, говорит покупатель: мне б ещё любовницу!)
Продавец тянется на ту же полку, но уже за куклой-брюнеткой. Мужик его одёргивает:
- Любезный, простите, а есть кто-то со склада? Просто не хочу, чтобы они друг друга знали!)