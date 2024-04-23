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Китаец женился на силиконовой кукле, потому что ничто иное ему не потянуть

Китаец женился на силиконовой кукле, потому что ничто иное ему не потянуть

Автор:
23 апреля 2024 09:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Китай   в мире   женился на силиконовой кукле   китаец   новости   отношение   фото   
1168
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А ещё он никогда ее даже не целовал (как он убеждает), хотя гиперреалистичные куклы размером с человека сами понимаете для чего делаются. И все для этого дела у куклы Моти есть, но ее владельцу Се Тяньжуну этого не надо. Он с ней ради любви.

Большая Гонконгская история любви

Эта история длится очень долго, наверное, уже лет восемь, и мужчина из Гонконга продолжает постить у себя в фейсбуке фотографии в обнимку с силиконовой куклой. И это до сих пор она, надо же, какой бережливый хозяин! Даже не поистрепалась.

Се Тяньжун принципиально постит фотографии своей семейной жизни, даже если может получить осуждение и оскорбления. Его цель показать, что так можно быть счастливым, несмотря ни на что.

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Почему он выбрал себе куклу вместо женщины, тогда как это скорее японская фишка? Ну, еще гонконгская, потому что там жизнь особенно дорогая, а жилье крохотное. Ну точно, как в Японии, так что логично, что «японский синдром одиночества» начал проникать в Китай именно с Гонконга.

Мужчина сказал, что все его живые девушки хотели от него получить какую-то выгоду, но не желали в него эмоционально вкладываться, их больше интересовали их смартфоны. А у него не так много денег, чтобы постоянно покупать внимание.

Очевидно, что он не смог выстроить душевно близкие отношения в настоящим человеком, но очень в них нуждается. Вот и нашел такой суррогат, который однажды случайно увидел в витрине магазина для взрослых.

Суррогат в виде куклы, кстати, стоил 10 тысяч долларов. Потому он долго ходил мимо и вздыхал, пока не накопил, чтобы заказать себе одну такую гиперреалистичную куклу через интернет.

Каково это - влюбиться в вещь?

И ни разу ей не пользовался по назначению. Даже не целовался, он боится, что его слюна сотрет ее губы, попортит краску или потемнеет кожа. Он слишком любит ее, как компаньона, чтобы так рисковать ей.

Каждый вечер он протирает куклу влажной салфеткой, а еще заказывает для нее наряды на заказ. Большинство – наряды из различных аниме, один из самых его любимых – костюм Аски из аниме «Евангелион».

И это тоже очень странно, он боится нарушить ее кукольную красоту хоть на унцию. Скорее всего и девушки прошлые у него были такие же – с кукольной внешностью, ожидающие платы за из красоту и более ничего.

Завышенные ожидания к внешности и неумение видеть в другом человеке душу (раз ему не одиноко с безмолвной куклой) привели его к одному логическому выходу. Жениться на красивом предмете.

С другой стороны, он не стал маньяков и не преследует красоток в интернете. Потому спасибо секс-индустрии, что вот так безобидно позволяет людям со странностями удовлетворять своих желания и быть счастливее.

Единственное, чего боится Се Тяньжун, что когда он станет совсем старым, то не сможет поднимать и мыть свою 20-ти килограммовую куклу. Но я делаю ставку на то, что за 20 лет она посереет или волосы выпадут, и он ее разлюбит. Потому что она уже не будет такая вот куколка.

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Метки: Китай   в мире   женился на силиконовой кукле   китаец   новости   отношение   фото   
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16  комментариев
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7k
klop 2 часа назад
Мужики-разведёнки на фишках такое точно одобрят
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19k
Роберт Шекли 21 секунду назад
Решил растянуть удовольствие
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15k
Antique computer 3 минуты назад
А рот у нее открывается?
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60
Nike_sergey Taurus 8 минут назад
Хай женятся на резинках, их и так 1,5 миллиарда пусть хоть размножатся не будут.
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7k
Хачик 19 минут назад
Вспомнил, старый...

Приходит мужик в секс-шоп, спрашивает у продавца:
-У вас резиновые женщины есть? Есть.
- А такие, чтоб кричали, есть?
- Есть.
- А такие, чтобы кричали и царапались и дрались, с интеллектом, как живые, есть?
- Есть и такие!
Мужик купил и ушел домой. На второй день приходит в магазин. Заберите эту куклу назад! Продавец:
- А что случилось, не кричала?
- Кричала.
- Не царапалась?
- Царапалась…
-Дралась?
-Дралась!
- А что не так?
- Не дала!!!
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55k
Aleksandr Полчаса назад
Лучше резина, чем РСП?
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152
risti Aleksandr 22 минуты назад
вопрос открытый.....
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12k
MPEG-8 54 минуты назад
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55k
Андрей 56 минут назад
Политика "Одна семья - один ребёнок" привела к перекосу в половом соотношении китайского населения практически во всех возрастных категориях - М больше, чем Ж. Лучше иметь ребёнком М - вероятность опоры в старости выше, чем при ребёнке Ж. То есть в Китае женщин на всех не хватает. А тех, которых хватает стали вести себя как королевы, пользуясь своим выгодным положением. Да что там говорить - оборзели в край. Отсюда и куклы из силикона, и поощрение китацев, выезжающих за жёнами в другие страны, и даже гомиков не гоняют при наличие компартии во главе страны.

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27k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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6k
fkamash 2 часа назад
У меня так знакомый на "четырку" др...чит
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4k
Александр 2 часа назад
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IsTOPnik
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