Китаец женился на силиконовой кукле, потому что ничто иное ему не потянуть

Большая Гонконгская история любви

Эта история длится очень долго, наверное, уже лет восемь, и мужчина из Гонконга продолжает постить у себя в фейсбуке фотографии в обнимку с силиконовой куклой. И это до сих пор она, надо же, какой бережливый хозяин! Даже не поистрепалась.

Се Тяньжун принципиально постит фотографии своей семейной жизни, даже если может получить осуждение и оскорбления. Его цель показать, что так можно быть счастливым, несмотря ни на что.