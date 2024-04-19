В китайской полиции служат клоны

Потому такие гены нужно беречь. И если взять от такой собаки щенят, то далеко не все будут хотя бы наполовину так же талантливы. Потому единственный выход – клонировать лучших собак.

Это не планы, это реальность

Собака-клон УЖЕ служит в китайской полиции. Это клон очень талантливой овчарки Хуахуанмы, которая была просто звездой китайской полиции – она 20 раз находила контрабанду наркотиков, а раскрыла аж 12 убийств. Не каждый человек так сумеет за всю карьеру.

И когда она ушла на пенсию по старости после 7 лет службы, ее потеря была слишком чувствительна для подразделения. Выход нашелся очень оригинальный, ее… клонировали в коммерческой компании!