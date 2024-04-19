В китайской полиции служат клоны

Пока, правда, только собачьи. Да и то, наверное, потому, что слишком уж долго выращивать нового полицейского из клона, проще нового нанять. А вот талантливых собак, которые идеально дрессируются и не боятся агрессии преступников, на самом деле не так много. И каждая – на вес золота.
Потому такие гены нужно беречь. И если взять от такой собаки щенят, то далеко не все будут хотя бы наполовину так же талантливы. Потому единственный выход – клонировать лучших собак.
Это не планы, это реальность
Собака-клон УЖЕ служит в китайской полиции. Это клон очень талантливой овчарки Хуахуанмы, которая была просто звездой китайской полиции – она 20 раз находила контрабанду наркотиков, а раскрыла аж 12 убийств. Не каждый человек так сумеет за всю карьеру.
И когда она ушла на пенсию по старости после 7 лет службы, ее потеря была слишком чувствительна для подразделения. Выход нашелся очень оригинальный, ее… клонировали в коммерческой компании!
Обычно такие компании клонируют собак и кошек богачей, я уже об этом писала, так развлекаются китайские нувориши. А в этот раз наконец использовали технологию для настоящего дела, а не в попытке заменить любовь суррогатом.
Щенок-клон Куньсюнь родился в 2018 году, после чего прошел тренировки и обучение и отправился на стажировку в полицию. Он показал такое же рвение, как свой «родитель», потому решили заказать еще 6 щеночков-клонов. Чтобы подтвердить эксперимент удачного совпадения генов, так сказать.
Что примечательно, все они прошли тренировки и признаны пригодными для службы в полиции. А ведь на стадии тренировок идет очень жесткая отбраковка псов, вот почему так трудно найти собаку с хорошими данными.
Большой каталог клонирования
Опыт оказался чрезвычайно удачным. И чтобы не упустить больше талантливых псов, полиция Пекина решила хранить у компании ДНК всех служебных псов города.
Потом выберут самых умных и стрессоустойчивых, и их клонируют. Всегда же есть опасность, что лучший пес внезапно погибнет на работе. Лучше взять гены заранее.
Мне эта новость кажется невероятно крутой, потому что раньше наука служила какой-то блажи – сделать себе богачу точно такого же пса, чтобы он не переживал, что прошлый умер. Это все ужасно инфантильно и лицемерно.
А вот отличные гены на службе правосудия – самое здоровое применение клонирования, что можно придумать.
Источник:
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