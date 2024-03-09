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Женщины в Китае перестали кормить грудью

Женщины в Китае перестали кормить грудью

Автор:
09 марта 2024 09:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   дети   кормить грудью   люди   материнство   новости   фото   
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Знаете, в среднем в мире примерно 50% женщин выбирает кормить грудью ребенка. В каких-то странах меньше, в каких-то под 90%. Но оказалось, что в Китае грудью кормит только 29% женщин. Это практически самый низкий показатель. Почему?!

Это некультурно!

В Китае не любят культуру публичного кормления. Женщины в торговом центре, кормящие даже в слинге (укрытая позиция) останавливают и заставляют отправиться в туалет. Или в комнату для персонала, при этом нет обязательно строят комнаты матери и ребенка. В общем, щемят кормление обществом со всех сторон. Социальная поддержка кормящих минимальная.

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Некоторым это не эстетично, могу понять. Но это тоже показывает низкий уровень терпимости к людям.

Общественное очень довлеет над обычным китайцем, не дает волю индивидуальным потребностям. Потому китаянки отказываются от кормления своего ребенка, лишь бы не получить порицание общества.

Помимо того, что грудное вскармливание признается ВОЗ как крайне полезное для ребенка, оно тогда играет на более здоровый выход матери из постродового состояния. Так как при грудном вскармливании задерживаются месячные, что увеличивает отрезки между беременностями.

Китай пытается исправить ситуацию

Еще с 2021 года Китай получил статистику по самому низкому уровню кормления и решил хоть что-то делать. Перенимать опыт других стран, чтобы вывести показатель с 29 до 50% и выше, что считается современной развитой нормой.

Первый самый ожидаемый ход – строить помещения для грудного кормления в различных учреждениях. Давайте поиронизируем: ну надо же, кто бы мог подумать!

Правда до сих пор в некоторых местах такие комнаты открыты «для галочки» и крайне не комфортны для матерей. Так как их оборудовали уже потом, после планировки здания, такие места могут даже плохо отапливаться.

Лобби молочных смесей

Еще в Китае везде на каждом углу рекламируются молочные смеси, на которых ваш ребенок буквально расцветет, пойдет на работу в два года и будет в день учить по тысяче иероглифов.

Это очень «хлебный» рынок в Китае, потому что женщины тут очень стремятся вернуться поскорей на работу после родов. Их карьера и рабочее место долго ждать не будут, работодатели очень не любят декретных.

Но мало где в мире женщине легко балансировать между работой и материнством, это общий фон. Другое дело, что когда женщина все же делает выбор в пользу материнства, общество должно поддерживать в решении, а не пинать.

Как думаете, дело только в том, что мало помещений и удобств для матери. Или общественное мнение в Китае тоже виновато, что загнобило женщин так, что они грудью кормить не хотят?

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Метки: Китай   в мире   дети   кормить грудью   люди   материнство   новости   фото   
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zloykoyot Час назад
"Женщины в торговом центре, кормящие даже в слинге (укрытая позиция) останавливают и заставляют отправиться в туалет. Или в комнату для персонала, при этом нет обязательно строят комнаты матери и ребенка. " Автор, ты хоть читаешь свои творения? На каком языке это написано? Работу надо делать хорошо или не делать вообще - такая аксиома тебе известна?
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867
Тордион Час назад
Всем насрать и на матерей и на их детей. Такие темы как эта чисто хайп и ни какой озабоченности. И это проблема не только Китая, пусть там 29, а не 50. А что про другие пятьдесят? Половина!!! детей не видели сиськи, и это цель и позитив!
Впрочем. Это же именно то, за что боролись феминистки. Они победили, а всем нам поделом. Но это же было в детстве - мы не помним, а то что у нас здоровья нет - так это не из-за этого - других причин полно...
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