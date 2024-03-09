Женщины в Китае перестали кормить грудью

Некоторым это не эстетично, могу понять. Но это тоже показывает низкий уровень терпимости к людям.

Общественное очень довлеет над обычным китайцем, не дает волю индивидуальным потребностям. Потому китаянки отказываются от кормления своего ребенка, лишь бы не получить порицание общества.

Помимо того, что грудное вскармливание признается ВОЗ как крайне полезное для ребенка, оно тогда играет на более здоровый выход матери из постродового состояния. Так как при грудном вскармливании задерживаются месячные, что увеличивает отрезки между беременностями.