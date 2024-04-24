Китайцы делают себе оттопыренные эльфийские уши

Губы «рога дьявола» остаются самым странным и чудаковатым бьюти-трендом Азии. На втором месте – китаянки, подрезающие себе мышцы на икрах, чтобы ноги не накачивались слишком сильно. А вот на третье место, пожалуй, может претендовать «ушастый» тренд Китая.
Китаянки и молодые китайцы теперь заказывают себе у пластического хирурга слегка заостренные уши, как у Леголаса из фильма «Властелин колец».
Но мало того, что уши должны быть острыми, так они должны еще не плотно прилегать к голове. Так, дескать, лицо выглядит более стройным, обрамленное торчащими ушками. И вот – вкусе с острыми кончиками на заказ идет легкая лопоухость.
А в других странах народ страдает от торчащих ушей
Сколько стоит стать эльфом в Китае
В районе 10 000 юаней (128 тысяч рублей), но можно найти и дешевле у полуподпольных докторов.
Сложно не столько порезать кончик уха, сколько закрепить его торчащим слегка от черепа. Тут есть несколько методик. Некоторые врачи вводят за ухо валик из гиалуроновой кислоты, чтобы они не складывались обратно.
Вторые доктора вставляют за ухом кусочек хряща, что более надежно, потому что гиалуронка может рассосаться, и уши встанут обратно на место.
А как выпендриваться своими ушами, когда их видно только сбоку? А надо, чтобы было видно сразу, при взгляде в лицо.
Лопоухие уши в Китае
У нас и у китайцев очень разное отношение к оттопыренным ушам. В России или США какая-нибудь девочка будет стесняться и скрывать за каре оттопыренные уши. Ее даже могут дразнить лопоухой.
А в Китае они традиционно считаются символом удачи. Так что тренду на оттопыренные эльфийские уши было легко покорить уже «разогретый» рынок.
Стоит признать, лицо с торчащими ушами смотрится совсем иначе, более цельным и не таким квадратным.
Правда, в ушах очень много нервных окончаний, потому велик риск что-то повредить, особенно уколами гиалуроновой кислоты.
Кстати, в Корее тоже любят делать уши чуть выдающимися, особенно при фотографировании на документы. Считается, что это делает лицо более молодым и игривым, детским (ох уж этот азиатский тренд на детскость» внешности). Но в Корее чаще пользовались невидимой клейкой лентой, тампонами за ухо, даже зажимами-заколками, реже прибегая в операциям на уши.
Довольно странно для любителей себя «порезать» корейцев! Наверное, боятся за здоровье, ведь уши и правда опасно лишний раз трогать.
Источник:
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Только вот нет ярлычка (Advanced by plastic surgery).