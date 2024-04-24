Китайцы делают себе оттопыренные эльфийские уши

Вторые доктора вставляют за ухом кусочек хряща, что более надежно, потому что гиалуронка может рассосаться, и уши встанут обратно на место.

А как выпендриваться своими ушами, когда их видно только сбоку? А надо, чтобы было видно сразу, при взгляде в лицо.

Лопоухие уши в Китае

У нас и у китайцев очень разное отношение к оттопыренным ушам. В России или США какая-нибудь девочка будет стесняться и скрывать за каре оттопыренные уши. Ее даже могут дразнить лопоухой.