FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 9441 пост • 868 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
Китайцы делают себе оттопыренные эльфийские уши

Китайцы делают себе оттопыренные эльфийские уши

Автор:
24 апреля 2024 07:56
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   внешность   китайцы   новости   уши   факты   фото   эльфийские уши   
1220
6

Губы «рога дьявола» остаются самым странным и чудаковатым бьюти-трендом Азии. На втором месте – китаянки, подрезающие себе мышцы на икрах, чтобы ноги не накачивались слишком сильно. А вот на третье место, пожалуй, может претендовать «ушастый» тренд Китая.

Китаянки и молодые китайцы теперь заказывают себе у пластического хирурга слегка заостренные уши, как у Леголаса из фильма «Властелин колец».

×

Но мало того, что уши должны быть острыми, так они должны еще не плотно прилегать к голове. Так, дескать, лицо выглядит более стройным, обрамленное торчащими ушками. И вот – вкусе с острыми кончиками на заказ идет легкая лопоухость.

А в других странах народ страдает от торчащих ушей

Сколько стоит стать эльфом в Китае

В районе 10 000 юаней (128 тысяч рублей), но можно найти и дешевле у полуподпольных докторов.

Сложно не столько порезать кончик уха, сколько закрепить его торчащим слегка от черепа. Тут есть несколько методик. Некоторые врачи вводят за ухо валик из гиалуроновой кислоты, чтобы они не складывались обратно.

Вторые доктора вставляют за ухом кусочек хряща, что более надежно, потому что гиалуронка может рассосаться, и уши встанут обратно на место.

А как выпендриваться своими ушами, когда их видно только сбоку? А надо, чтобы было видно сразу, при взгляде в лицо.

Лопоухие уши в Китае

У нас и у китайцев очень разное отношение к оттопыренным ушам. В России или США какая-нибудь девочка будет стесняться и скрывать за каре оттопыренные уши. Ее даже могут дразнить лопоухой.

А в Китае они традиционно считаются символом удачи. Так что тренду на оттопыренные эльфийские уши было легко покорить уже «разогретый» рынок.

Стоит признать, лицо с торчащими ушами смотрится совсем иначе, более цельным и не таким квадратным.

Правда, в ушах очень много нервных окончаний, потому велик риск что-то повредить, особенно уколами гиалуроновой кислоты.

Кстати, в Корее тоже любят делать уши чуть выдающимися, особенно при фотографировании на документы. Считается, что это делает лицо более молодым и игривым, детским (ох уж этот азиатский тренд на детскость» внешности). Но в Корее чаще пользовались невидимой клейкой лентой, тампонами за ухо, даже зажимами-заколками, реже прибегая в операциям на уши.

Довольно странно для любителей себя «порезать» корейцев! Наверное, боятся за здоровье, ведь уши и правда опасно лишний раз трогать.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Китай   в мире   внешность   китайцы   новости   уши   факты   фото   эльфийские уши   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Quantimus 2 часа назад
Я бы вряд ли связался с дамой, которая пластику практикует. Если после аварии надо было восстановить эстетический вид - не вопрос, но когда из каких-то соображений моды или себя показать - это психологический признак. Всё это может прогрессировать и человек явно озабочен своим внешним видом, что же с ним будет, когда начнёт стареть - всеми правдами и неправдами подтягивать себя и что-то подмазывать?

Только вот нет ярлычка (Advanced by plastic surgery).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Deiz
  • Дата регистрации: 29.11.2013
  • 1600 постов (1296 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

287209



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил подростков
В Башкирии задержали предпринимателя, который вместе с сыновьями и знакомыми избил...
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC из-за её одежды
"У нас так не ходят!" В Челябинске мигрант чуть не сбил автомобилем велосипедистку UFC...
Набирающие популярность в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Мемы из соцсетей. Свежак за 22 апреля
Боевые Жабы: Веселые и ностальгические картинки
Боевые Жабы: Веселые и ностальгические картинки
Забивай штрафные и получай призы
Забивай штрафные и получай призы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 20 апреля

Лучшие демотиваторы
Похороны фокусника-иллюзиониста

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#собака#забавно#ДТП#факты#Автовсячина#позитив#кино
#животные#интересно#Юмор#история#люди#Китай#Реакция#Разное#Россия#подборка
#Прикол#автомир#в мире#интересное#аварии#авто аварии#кот#новости#истории#Жизнь
Забивай штрафные и получай призы Забивай штрафные и получай призы Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе Понты по-китайски: личный телохранитель, когда едешь к маме и папе Почему китаянки сбегают замуж за границу Почему китаянки сбегают замуж за границу Почему у каждого успешного китайца есть вторая жена "эрнай" или "сяосян"? И чем они отличаются? Почему у каждого успешного китайца есть вторая жена "эрнай" или "сяосян"? И чем они отличаются? В китайской полиции служат клоны В китайской полиции служат клоны Правда ли, что китайцы научились использовать для охраны природы искусственный интеллект? Правда ли, что китайцы научились использовать для охраны природы искусственный интеллект?

На что жалуетесь?

Вернуться