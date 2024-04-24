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Говорящие надписи, которые пытаются о чём-то нас предупредить

Говорящие надписи, которые пытаются о чём-то нас предупредить

Автор:
24 апреля 2024 10:53
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прикол   интересно   любопытно   на стене   надписи   фото   
2763
15

В каждом городе есть люди, которые оставляют послания на улице. Стены, заборы исписаны их философскими размышлениями о жизни. И порой с ними сложно не согласиться.

×

А у вас в городе много любителей писать надписи на стенах?

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Метки: Прикол   интересно   любопытно   на стене   надписи   фото   
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36k
Teodor 2 часа назад
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Александр Шевченко Час назад
Не страшно быть одному, страшно быть нулём.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1638 постов (1590 в горячем)

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