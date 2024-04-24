Говорящие надписи, которые пытаются о чём-то нас предупредить

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В каждом городе есть люди, которые оставляют послания на улице. Стены, заборы исписаны их философскими размышлениями о жизни. И порой с ними сложно не согласиться.
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А у вас в городе много любителей писать надписи на стенах?
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