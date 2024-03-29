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"Для чего эта штука?": 30 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию

"Для чего эта штука?": 30 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию

Автор:
29 марта 2024 18:20
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: Разное   в интернете   интересно   интересное   информация   ответы   подборка   полезное   пользователи сети   фото   
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31

В наше время информация всегда у нас под рукой, и кажется, что в интернете можно найти всё что угодно. Но с некоторыми вещами не справятся даже поисковики — например, если нужно идентифицировать странный предмет. Таких случаев оказалось много! Выручают только знающие пользователи сети. В сообществе на форуме Reddit пользователи помогают друг другу определить, что за штука перед ними и для чего она нужна. Взглянем на несколько интересных примеров!

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Ответ: "Они отражают свет фар автомобилей на поля, чтобы олени не переходили дорогу, пока едет машина. Это для безопасности и автомобилей, и животных".

"Это тестовый чип (или тест-объект). С их помощью производители проверяют, насколько эффективно работают металлодетекторы на производстве. Чипы помещают в продукт или товар, и смотрят, насколько чувствительны детекторы к обнаружению посторонних предметов. Такие вещи, имитирующие посторонний объект, не должны проходить через него. Возможно, у них был неисправный металлоискатель".

"Это аварийные души. Предназначены для экстренного смывания ядовитых веществ с тела и одежды работника. Продолжительность такого душа должна составлять 15 полных минут".


"По сути это "презерватив" для зарядки через USB. Через него вы можете подключить телефон к произвольному USB-порту и быть уверенным, что не будет никакого обмена данными".


"Собачьи какашки. Чья-то собака в изобилии поедала бумажные полотенца. Они не могут их переварить".


"Они помогают летучим мышам ориентироваться, пока не вырастут деревья. Эти штуки заменяют им листья, которые важны для их полёта. Возможно, вдоль этой дороги недавно вырубили деревья".


"Не ходите в походы по Боснии, если не знаете, куда идёте. Там полно необозначенных минных полей".


"Ничего магического. Он действительно просто показывает, включён ли свет в подвале".


"Это скорее всего, автомобильный вор, который ищет систему бесключевого доступа от вашей машины. Никогда не оставляйте ключи возле окон и дверей".


"Это зубы морского ската".


"Это для того, чтобы потушить факел".


"Диктофон. Но он не передаёт ничего по беспроводной связи, поэтому тот, кто его оставил, скорее всего вернётся за ним".


"Это два червяка, которые делают детей".


"Это счётчик, который используют во время молитвы. Молитва предполагает повторение фразы определенное количество раз. Для этого традиционно используют чётки".


"Да, сломанный зуб акулы-мегалодона".


"Орхидометр. Используется для оценки объёма яичек".


"Это обломок надгробия. Тот, кто высекал надгробия, практиковался в гравировке надписей и рисунков".


"Эта защита скрывает автомобиль во время тест-драйва, чтобы его никто не видел. Ещё не вышедшие модели не фотографируются и нигде не публикуются".


"Паук, заражённый грибком".


"Кажется, это кресло для отдыха фермера или плантатора. После целого дня, проведённого на лошади, фермеры могли положить на эти подлокотники свои уставшие ноги".


"Это канализационный люк. Не открывайте его! В них низкий процент кислорода и высокая концентрация ядовитых газов".


"Это для сброса давления. Если вы уроните её, бутылка не взорвётся - это углубление возьмёт удар на себя".


"Это верхняя часть (застежка) кошелька или маленькой сумочки".


"Это не тумбочка. Это телефонный столик с местом для хранения телефонной книги".


"Трубка для опиума".


"Да, это окаменелость. Отпечаток ствола дерева".


"Если она настоящая, то это очень старая гитара Gibson, выпущенная между 1903 и 1933 годами. Стоит дороже, чем вы предполагаете - поэтому аккуратнее с ней!"


"Это выпускная работа ученика, который после неё получил квалификацию мастера-гравера".


"Это подставки для ножей".


"Это замерзшая влага, которая вышла из тканей растения".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   в интернете   интересно   интересное   информация   ответы   подборка   полезное   пользователи сети   фото   
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144k
parallax 43 минуты назад
5. "Нашёл на обочине дороги. Подумал, что это мозг, но нет. В нём много маленьких долек и волокон. Что это?"

Какив старом анекдоте.
- Вот и я думаю, откуда в жопе пластилину взяться? ))
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698
Zmey8838 Полчаса назад
Это никак не гитара, а мандолина
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17
silina-rusteam Zmey8838 14 минут назад
Вы еще скажите, что это контрабас. Мандолина

Это БАНДЖО

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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 39 минут назад
А бабкин друг оставив ей трубку для опиума видать понимал в чих-пыхе....
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mercure
  • Дата регистрации: 18.10.2021
  • 1650 постов (1591 в горячем)

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