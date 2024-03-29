"Для чего эта штука?": 30 раз, когда пользователи сети прояснили ситуацию

В наше время информация всегда у нас под рукой, и кажется, что в интернете можно найти всё что угодно. Но с некоторыми вещами не справятся даже поисковики — например, если нужно идентифицировать странный предмет. Таких случаев оказалось много! Выручают только знающие пользователи сети. В сообществе на форуме Reddit пользователи помогают друг другу определить, что за штука перед ними и для чего она нужна. Взглянем на несколько интересных примеров!