Бузова в мешке из латекса и другие отечественные звёзды на открытии ММКФ-2024

Московский международный кинофестиваль начался несколько дней назад. В этом году покажут и обсудят – более 250 киноработ из 50 стран мира. По традиции всё началось с красной дорожки. Знаменитости надели свои лучшие образы, но многие выглядят безвкусно и нелепо. Давайте посмотрим, кто же в чём пришёл.