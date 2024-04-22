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Бузова в мешке из латекса и другие отечественные звёзды на открытии ММКФ-2024

Бузова в мешке из латекса и другие отечественные звёзды на открытии ММКФ-2024

Автор:
22 апреля 2024 17:03
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменистоти   красная дорожка   ммкф 2024   фото   шоу бизнес   
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Московский международный кинофестиваль начался несколько дней назад. В этом году покажут и обсудят – более 250 киноработ из 50 стран мира. По традиции всё началось с красной дорожки. Знаменитости надели свои лучшие образы, но многие выглядят безвкусно и нелепо. Давайте посмотрим, кто же в чём пришёл.

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Метки: звезды   знаменистоти   красная дорожка   ммкф 2024   фото   шоу бизнес   
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21  комментарий
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20k
Алексей Час назад
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11k
Доктор 11 минут назад
Автор , а где ценники под фотографиями ?
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937
emporio_ss 11 минут назад
75% реально уродки цыганской внешности! Ни кожи ни рожи.
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7k
Кистень 11 минут назад
У номера 13 соскИ просвечиваются..
Всех бы в.ы.е.б.а.л, кроме первой и последней. Климова нравится, Гусева нравится.
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8k
Умница-красавица 17 минут назад
Ни одного из этих нарядов не хотелось бы надеть. По Климовой- устаревший фасон и ткань, как на шторы в гостиной. Только Грыу нормально выглядит. Но именно нормально, не вау :/
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638
Vladimir “Kvork” Tolkunov 18 минут назад
Вспомнился анекдот
- Я не просто так вас всех на одном корабле собирал, ***ди!
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29k
Matrosskin Полчаса назад
Единственный мешок, который им к лицу...
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10k
Гвоздь 37 минут назад
бузову убрать, чтобы не дискредитировала остальных, и, наверное, будет норм
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92k
sapér Vodička 53 минуты назад
Однозначно ..........!!!
Ссылка www.youtube.com
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22k
иванов дмитрий 54 минуты назад
Голая вечеринка это другое?
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7k
Трям 56 минут назад
Че за парад шалав? Кроме бузовой и самбурской ваще в душе ниибу, что за "звезды"!
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1k
Вик Тор 56 минут назад
Таки помимо ФИО , хотелось бы узнать в каких фильмах или хотя бы сериалах снимались данные мадам. А если ни в каких то какого хрена они там делают?
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5k
Василий Афиногенов 56 минут назад
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17k
Kostick 59 минут назад
хз кто такая та грыу, но такая годная всяко.
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35k
Korolev Час назад
Климова норм...
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11k
MakDag Час назад
Катюша Климова как всегда простенько и со вкусом. Киселева тоже ничего, в плане "секси". Остальные с шабаша прилетели. И только Бузова из магазина "Все по 50".
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194
Андрей Час назад
Только бузову узнал кто остальные?
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1630 постов (1582 в горячем)

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