Бузова в мешке из латекса и другие отечественные звёзды на открытии ММКФ-2024

1510
16
Московский международный кинофестиваль начался несколько дней назад. В этом году покажут и обсудят – более 250 киноработ из 50 стран мира. По традиции всё началось с красной дорожки. Знаменитости надели свои лучшие образы, но многие выглядят безвкусно и нелепо. Давайте посмотрим, кто же в чём пришёл.
×
Источник:
Ссылки по теме:
- "Это девушки легкого поведения на красной дорожке?": худшие наряды звезд на премии "Золотой глобус" 2023
- В прозрачном и безвкусном: в чём пришли отечественные звёзды на концерт МУЗ-ТВ в Кремле
- "Это премия или парад девушек по вызову": в чём зарубежные звёзды пришли на красную дорожку MTV
- Как изменились актеры сериала "Отчаянные домохозяйки" 17 лет спустя
- "Чеботина как будто мячики засунула в корсет, а Митя Фомин изображает Грозного": звёздные образы на премии RU.TV
Новости партнёров
- Я не просто так вас всех на одном корабле собирал, ***ди!