"Чеботина как будто мячики засунула в корсет, а Митя Фомин изображает Грозного": звёздные образы на премии RU.TV

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На площадке "Crocus Hall Arena" прошло мероприятие для звёзд: награждали статуэтками XII Русская Музыкальной Премии RU.TV. Как обычно, знаменитости поспешили оголиться и показать свою креативность. Эксклюзивные кадры с красной дорожки!
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У меня к этому слову совсем другая рифма напрашивается.
И, кстати, они сами себя в звёзды произвели? Или это такой междусобойчик?
В этом годы ты будешь звИздой, в следующем - я.