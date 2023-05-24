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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7582 поста • 871 подписчик подписаться
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"Чеботина как будто мячики засунула в корсет, а Митя Фомин изображает Грозного": звёздные образы на премии RU.TV

"Чеботина как будто мячики засунула в корсет, а Митя Фомин изображает Грозного": звёздные образы на премии RU.TV

Автор:
24 мая 2023 09:15
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: звезды   знаменитости   красная дорожка   премия   фото   шоу бизнес   
1444
15

На площадке "Crocus Hall Arena" прошло мероприятие для звёзд: награждали статуэтками XII Русская Музыкальной Премии RU.TV. Как обычно, знаменитости поспешили оголиться и показать свою креативность. Эксклюзивные кадры с красной дорожки!

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Метки: звезды   знаменитости   красная дорожка   премия   фото   шоу бизнес   
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15  комментариев
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9k
Том Сойер Час назад
Какие отвратительные наряды и рожи.....
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3k
Pioner76 2 минуты назад
Фонограмщики.
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1k
Dimon 6 минут назад
Дааа....бедные наши солдаты! Глядя на эти рожи, им вдвойне хочется защищать Россию!
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12k
Karelian 10 минут назад
сборище шалав
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44
Lion (BY) 10 минут назад
Это - "звёзды"????
У меня к этому слову совсем другая рифма напрашивается.
И, кстати, они сами себя в звёзды произвели? Или это такой междусобойчик?
В этом годы ты будешь звИздой, в следующем - я.
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221
Feud Полчаса назад
Шабаш фриков.
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28k
Levyathan Полчаса назад
Есть такое старое понятие-"Бестиарий". Ученые в древности развлекались, придумывали всяких тварей и подробно их описывали в каталогах. Когда я вижу подобный пост, понимаю, что это, какой-то оживший бестиарий и есть. Звезды, б.л.я.д.ь. что вкус, что интеллект, что творчество-деревня деревней.
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886
Лютый вам Бетховен 38 минут назад
Простите, уважаемые, но мне даже смешно, а не противно - просто цирк шапито.
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4k
Александр 40 минут назад
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28k
Serg2001 52 минуты назад
Паноптикум...
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homerchik Час назад
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6k
Бу Час назад
все мерзкие на вид
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Сидор Матрасыч Кадыков Час назад
Уроды!
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hairov Час назад
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Спелая кукурузинка

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