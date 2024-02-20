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Вл Флориде робот-хирург убил пациентку

Вл Флориде робот-хирург убил пациентку

Автор:
20 февраля 2024 12:19
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: США   Флорида   операция   перфорация кишечника   робот-хирург Da Vinci   смерть   
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Шайтан-машина сожгла женщине кишечник. После тяжелейшей травмы пациентка так и не поправилась и умерла.

Роботы задействованы во многих сферах жизни. Есть они и в медицине. Умные машины лечат зубы и даже помогают в хирургических операциях. Правда, не всегда успешно.


Во Флориде Сандра Зульцер получила тяжелейшую травму кишечника во время операции, проходившей с участием робота-хирурга Da Vinci. Женщина страдала от онкологического заболевания кишечника, и робот во время хирургического вмешательства прожёг тонкую кишку так, что орган порвался. После сильнейшей термической травмы пациентка не оправилась и умерла.


Этот инцидент, случившийся из-за сбоя в работе Da Vinci, произошёл еще в 2021 году, и с тех пор муж Сары Зульцер собирал необходимые документы, чтобы подать в суд на Intuitive Surgical, компанию-изготовителя роботов-хирургов. Вдовец требует оштрафовать производителя. Кроме прочего он хотел бы получить финансовую компенсацию за ущерб, который понесла его жена.


После той самой операции, результатом которой стал термический ожог, пациентке пришлось перенести еще одно хирургическое вмешательство, устранившее последствия работы косорукого робота. Все это время её преследовали жуткие боли в животе, да и эмоциональное состояние женщины оставляло желать лучшего. Семья Зульцер понесла дополнительные расходы на вторую операцию, лечение после нее и реабилитацию, что вылилось в копеечку. Поэтому мужчина хочет наказать компанию-изготовитель за некачественного робота.


Однако в Intuitive Surgical считают, что при использовании Da Vinci возможно травмирование пациентов - указание об этом есть на сайте компании. Сам же Зульцер поясняет, что пациентов не информируют о возможных сбоях в работе роботов-хирургов, иначе мало кто соглашался бы на эту авантюру.

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Метки: США   Флорида   операция   перфорация кишечника   робот-хирург Da Vinci   смерть   
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14  комментариев
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12k
Б.Касторский Час назад
Сбой и у человека может произойти. Но медицина такая штука, что учится она на человеке. Иначе никак.
Если бы первые хирурги не резали людей, не пускали кровь и не экспериментировали бы с лекарствами, заговорами лечились бы?
Не люблю луддитов, распространяющих подобные настроения и плодящие такие истеричные посты.
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5k
Макс Минуту назад
Оперирует человек, а не робот. И вина на хирурге, а не на роботе. Да Винчи создавался только с одной целью: высокотехнологичные операции на расстоянии, когда оператор находится за многие километры от больного. Попытки были, причём около робота стояла "живая" намытая готовая бригада хирургов. От затеи отказались потому что задержки в несколько секунд при передаче информации в одну и в другую сторону при операции недопустимы. Расходка стОит огроменных денег, приходится одноразовые части перестерилизовывать. Где-то в клиниках они стоят пялятся несколько лет, зато у больницы статус. Да Винчи мля! Единственный плюс: Да Винчи нивелирует тремор рук и ты можешь работать без ассистента: отвёл кишку или печень, манипулятор можно зафиксировать.
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3k
Rom 2 минуты назад
Из текста не понятно, умер пациент или нет.
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3k
portroy Полчаса назад
Меня оперировали с помощью робота DaVinci в Москве. Плюсы такой операции - очень быстрое восстановление и высокая точность работы, снижение риска развития поселоперационных грыж и спаечной болезни. Про минусы не слышал...
В случае описанном в статье что-то не до конца рассказывают. Если лапороскопическая роботоассистированная операция начинает идти не по плану, как мне хирург объяснял, они могут перейти к разрезу и работе руками. Тут, кажется, врачи на месте сплоховали и не исправили оперативно сбой машины.
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15k
ron Полчаса назад
Разве робот САМ делал операцию?
Как же я далек от медицины роботов...
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95k
Доктор Джонс 40 минут назад
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95k
Доктор Джонс 41 минуту назад
Рано ещё роботов в кишки запускать...
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22k
kσρβγς 43 минуты назад
"После сильнейшей термической травмы пациентка не оправилась и умерла.
...
После той самой операции, результатом которой стал термический ожог, пациентке пришлось перенести еще одно хирургическое вмешательство, устранившее последствия работы косорукого робота.
...
Семья Зульцер понесла дополнительные расходы на вторую операцию, лечение после нее и реабилитацию."

Моя панимай нет. Мертвой пациентке сделали вторую операцию и потом еще была реабилитация покойницы...
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11k
Борис Карабанов 50 минут назад
Роботу - лет пять строгача, главврача - на поселение.
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