Вл Флориде робот-хирург убил пациентку

Роботы задействованы во многих сферах жизни. Есть они и в медицине. Умные машины лечат зубы и даже помогают в хирургических операциях. Правда, не всегда успешно.





Во Флориде Сандра Зульцер получила тяжелейшую травму кишечника во время операции, проходившей с участием робота-хирурга Da Vinci. Женщина страдала от онкологического заболевания кишечника, и робот во время хирургического вмешательства прожёг тонкую кишку так, что орган порвался. После сильнейшей термической травмы пациентка не оправилась и умерла.



