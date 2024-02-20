Вл Флориде робот-хирург убил пациентку

Шайтан-машина сожгла женщине кишечник. После тяжелейшей травмы пациентка так и не поправилась и умерла.
Роботы задействованы во многих сферах жизни. Есть они и в медицине. Умные машины лечат зубы и даже помогают в хирургических операциях. Правда, не всегда успешно.
Во Флориде Сандра Зульцер получила тяжелейшую травму кишечника во время операции, проходившей с участием робота-хирурга Da Vinci. Женщина страдала от онкологического заболевания кишечника, и робот во время хирургического вмешательства прожёг тонкую кишку так, что орган порвался. После сильнейшей термической травмы пациентка не оправилась и умерла.
Этот инцидент, случившийся из-за сбоя в работе Da Vinci, произошёл еще в 2021 году, и с тех пор муж Сары Зульцер собирал необходимые документы, чтобы подать в суд на Intuitive Surgical, компанию-изготовителя роботов-хирургов. Вдовец требует оштрафовать производителя. Кроме прочего он хотел бы получить финансовую компенсацию за ущерб, который понесла его жена.
После той самой операции, результатом которой стал термический ожог, пациентке пришлось перенести еще одно хирургическое вмешательство, устранившее последствия работы косорукого робота. Все это время её преследовали жуткие боли в животе, да и эмоциональное состояние женщины оставляло желать лучшего. Семья Зульцер понесла дополнительные расходы на вторую операцию, лечение после нее и реабилитацию, что вылилось в копеечку. Поэтому мужчина хочет наказать компанию-изготовитель за некачественного робота.
Однако в Intuitive Surgical считают, что при использовании Da Vinci возможно травмирование пациентов - указание об этом есть на сайте компании. Сам же Зульцер поясняет, что пациентов не информируют о возможных сбоях в работе роботов-хирургов, иначе мало кто соглашался бы на эту авантюру.
Источник:
- В США умер Генри Киссинджер
- В США полицейские поймали крупного аллигатора возле торгового центра
- На видео попал огромный аллигатор, который обедал питоном
- В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25
- 100-летняя бабуля из США отпраздновала юбилей прыжком с парашютом
Если бы первые хирурги не резали людей, не пускали кровь и не экспериментировали бы с лекарствами, заговорами лечились бы?
Не люблю луддитов, распространяющих подобные настроения и плодящие такие истеричные посты.
В случае описанном в статье что-то не до конца рассказывают. Если лапороскопическая роботоассистированная операция начинает идти не по плану, как мне хирург объяснял, они могут перейти к разрезу и работе руками. Тут, кажется, врачи на месте сплоховали и не исправили оперативно сбой машины.
Как же я далек от медицины роботов...
Для меня это тоже пока фантастически звучит, но при точном определении объема вмешательства ещё на этапе диагностики - дальше все стандартизированные манипуляции могут выполняться роботом. Видимо, как-то задаётся топографически - чего и сколько нужно удалить - и вперёд.
...
После той самой операции, результатом которой стал термический ожог, пациентке пришлось перенести еще одно хирургическое вмешательство, устранившее последствия работы косорукого робота.
...
Семья Зульцер понесла дополнительные расходы на вторую операцию, лечение после нее и реабилитацию."
Моя панимай нет. Мертвой пациентке сделали вторую операцию и потом еще была реабилитация покойницы...