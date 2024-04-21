Найдена окаменелость самой крупной змеи в мире

Этот пост настоятельно не рекомендуется читать офидиофобам, остальные - добро пожаловать в Индию.
Кстати, офидиофобия - это боязнь змей, а вот если человек вообще всех рептилий боится, то это уже герпетофобия. Зачем вам эта информация утром воскресенья, понятия не имею, но теперь живите с этим.
Но вернемся к палеонтологам, а точнее к уникальной находке, совершенной командой из Индийского технологического института Рурки. Ученые совершенно случайно откопали в земле гигантскую рептилию. Для понимания масштаба древняя змеюка была длиной в 15 метров и весом в 1 тонну.
Такие красавицы ползали по болотистой территории современной Индии 47 миллионов лет назад. Этот вид назвали Vasuki indicus в честь мифологического змеиного короля, связанного с индуистским божеством Шивой.
И он гораздо крупнее колумбийской титанобоа, которая жила около 60 миллионов лет назад и имела статус самой крупной змеи в мире. Ее останки были обнаружены в Колумбии в 2009 году.
Из плюсов, животинка была совершенно не ядовита, из минусов - убивала своих жертв с помощью сжатия.
“Учитывая свой большой размер, Васуки был медлительным хищником из засады, который усмирял свою жертву с помощью сжатия, подобно анакондам и питонам. Эта змея жила в болотистой местности недалеко от побережья в то время, когда глобальные температуры были выше, чем сегодня ”, - сказал Дебаджит Датта, постдокторант по палеонтологии из Индийского технологического института Рурки
Более того, находка проливает свет на геологические и экологические условия того времени, предлагая подсказки о климате и экосистеме, которые поддерживали такие гигантские формы жизни. Территория, где были найдены окаменелости, сегодня сухая и пыльная, но присутствие такого крупного водного хищника указывает на то, что когда-то здесь была пышная, болотистая местность.
Источник:
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