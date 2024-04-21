Найдена окаменелость самой крупной змеи в мире

Такие красавицы ползали по болотистой территории современной Индии 47 миллионов лет назад. Этот вид назвали Vasuki indicus в честь мифологического змеиного короля, связанного с индуистским божеством Шивой.

И он гораздо крупнее колумбийской титанобоа, которая жила около 60 миллионов лет назад и имела статус самой крупной змеи в мире. Ее останки были обнаружены в Колумбии в 2009 году.