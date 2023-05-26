В тайской деревне поймали золотую кобру, которая плюётся ядом

Жители одной тайской деревни в провинции Накхоннайок обнаружили редчайшую золотую плюющуюся кобру. Змея длиной 1,2 метра и с необычным окрасом сразу всех заинтересовала: её фотографии уже распространились по сети.
Изначально фотографии золотой кобры опубликовал в соцсетях таец по имени Пияпан Буафае, житель деревни в провинции Накхоннайок. Мужчина увидел, как змея ползёт через дорогу. Сначала он не мог её распознать, но при ближайшем рассмотрении понял, что это кобра. Но мужчину, а затем и других жителей, которые к нему подтянулись, поразил золотистый окрас змеи - они никогда не видели таких раньше. Мужчина с братьями словили змею и перенесли её в дом, чтобы сфотографировать и показать специалистам.
К нему домой даже приходили соседи со всей деревни - все хотели посмотреть на необычную кобру. Позже удалось определить, что это суматранская плюющаяся кобра - очень ядовитая и опасная рептилия, способная плеваться ядом. В отличие от других кобр, у этих змей нет рисунка на капюшоне. Эти змеи обитают в Южном Таиланде, Малайзии и Индонезии. После того, как пойманную кобру сфотографировали, жители выпустили её в безопасное место в дикой природе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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