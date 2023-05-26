FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 14028 постов • 1669 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
В тайской деревне поймали золотую кобру, которая плюётся ядом

В тайской деревне поймали золотую кобру, которая плюётся ядом

Автор:
26 мая 2023 19:44
Сообщество : Животные
Метки: дикая природа   животные   змеи   змея   природа   редкие животные   рептилии   таиланд   фото   
1028
5

Жители одной тайской деревни в провинции Накхоннайок обнаружили редчайшую золотую плюющуюся кобру. Змея длиной 1,2 метра и с необычным окрасом сразу всех заинтересовала: её фотографии уже распространились по сети.

Изначально фотографии золотой кобры опубликовал в соцсетях таец по имени Пияпан Буафае, житель деревни в провинции Накхоннайок. Мужчина увидел, как змея ползёт через дорогу. Сначала он не мог её распознать, но при ближайшем рассмотрении понял, что это кобра. Но мужчину, а затем и других жителей, которые к нему подтянулись, поразил золотистый окрас змеи - они никогда не видели таких раньше. Мужчина с братьями словили змею и перенесли её в дом, чтобы сфотографировать и показать специалистам.

×
×

К нему домой даже приходили соседи со всей деревни - все хотели посмотреть на необычную кобру. Позже удалось определить, что это суматранская плюющаяся кобра - очень ядовитая и опасная рептилия, способная плеваться ядом. В отличие от других кобр, у этих змей нет рисунка на капюшоне. Эти змеи обитают в Южном Таиланде, Малайзии и Индонезии. После того, как пойманную кобру сфотографировали, жители выпустили её в безопасное место в дикой природе.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: дикая природа   животные   змеи   змея   природа   редкие животные   рептилии   таиланд   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87018



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Жгут&nbsp; Эсмарха не подходит для армии!
Жгут  Эсмарха не подходит для армии!
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Памятка огородника

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#машина#Прикол#факты#животные#Автовсячина#удивительно#позитив#Жизнь
#Юмор#автомир#интересное#люди#история#авто аварии#красота#дети#СССР#истории
#автомобили#в мире#ДТП#забавно#аварии#подборка#США#кино#шоу бизнес#картинки
Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Лёгкий способ отличить оригинальные Apple AirPods от подделки (видео) Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг

На что жалуетесь?

Вернуться