В тайской деревне поймали золотую кобру, которая плюётся ядом

Изначально фотографии золотой кобры опубликовал в соцсетях таец по имени Пияпан Буафае, житель деревни в провинции Накхоннайок. Мужчина увидел, как змея ползёт через дорогу. Сначала он не мог её распознать, но при ближайшем рассмотрении понял, что это кобра. Но мужчину, а затем и других жителей, которые к нему подтянулись, поразил золотистый окрас змеи - они никогда не видели таких раньше. Мужчина с братьями словили змею и перенесли её в дом, чтобы сфотографировать и показать специалистам.