Ядовитые змеи залезают в постели к австралийцам

Австралийцев еще раз предупредили о необходимости тщательно проверять постели перед сном, чтобы избежать смертельного сюрприза. Предупреждение граждане Зеленого континента получили после того, как из постели жителя Калбара, города к западу от Золотого Берега в Квинсленде, змееловы извлекли огромную коричневую змею.

Восточную коричневую змею нейтрализовали сотрудники компании Zachery’s Snake and Reptile Relocation, которая поделилась леденящими кровь фотографиями рептилии, отдыхающей в человеческой кровати, в соцсетях.

"Тщательно осмотри постель сегодня вечером! Эта восточная коричневая змея благополучно устроилась в кровати!" - этими словами змеелов подписал свое фото.

Змея, похоже, была разбужена лишь во время фотографий, а часть ее тела все еще была спрятана под одеялом в конце кровати.