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Ядовитые змеи залезают в постели к австралийцам

Ядовитые змеи залезают в постели к австралийцам

Автор:
23 марта 2023 15:24
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Коричневая змея   животные   змеи   нежданный гость   они где-то рядом   рептилии   ядовитые твари   
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Австралийцев в очередной раз предупредили об опасности стать жертвами ядовитых рептилий после того, как из постели жителя Квинсленда змееловы достали очень ядовитую коричневую змею

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Австралийцев еще раз предупредили о необходимости тщательно проверять постели перед сном, чтобы избежать смертельного сюрприза. Предупреждение граждане Зеленого континента получили после того, как из постели жителя Калбара, города к западу от Золотого Берега в Квинсленде, змееловы извлекли огромную коричневую змею.


Восточную коричневую змею нейтрализовали сотрудники компании Zachery’s Snake and Reptile Relocation, которая поделилась леденящими кровь фотографиями рептилии, отдыхающей в человеческой кровати, в соцсетях.


"Тщательно осмотри постель сегодня вечером! Эта восточная коричневая змея благополучно устроилась в кровати!" - этими словами змеелов подписал свое фото.


Змея, похоже, была разбужена лишь во время фотографий, а часть ее тела все еще была спрятана под одеялом в конце кровати.

Змея на фото змеелова подняла голову и уставилась в камеру, как будто была расстроена тем, что его разбудили.


Сотни местных жителей были потрясены этим зрелищем и поклялись никогда не ложиться спать, не обшарив постель.


«Вот как рождаются кошмары», — написал один из них в ответ на фотографии. «Ну все, я больше никогда не сплю дома», — сказал другой. «Сомневаюсь, что когда-нибудь снова засну», — поддержал его третий.


Эта история стала напоминанием для австралийцев, что необходимо быть бдительными и держать двери закрытыми, чтобы избежать проникновения нежелательных рептилий. «Именно поэтому я всегда говорю родным «закройте двери», — написал один из них в комментарии. «Я бы просто умерла от страха, если бы она ко мне заползла», — поддержала земляков впечатлительная девушка.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Австралия   Коричневая змея   животные   змеи   нежданный гость   они где-то рядом   рептилии   ядовитые твари   
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12  комментариев
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485
Knives22 4 часа назад
Удивили. В России тоже змеи в постель заползают. У друга жена на пол ляма его раскрутила и смылась всю технику в доме попортив.
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39k
Example 6.2.6 50 секунд назад
Змеи тепло любят, вот и прутся ночевать где хорошо. В целом проверять кровать не панацея, змея то и ночью может приползти. Тут жилище надо оборудовать так, чтоб змеи к тебе не могли залезть.. на окна антимоскитки ставить, в полах чтоб отверстий не было, в вентиляциях решётки специальные. итд.. в странах, где со змеями полный порядок, есть куча фирм, которые этим зарабатывают, переделывая дома, с защитой от насекомых , змей и прочей фауны, которая любит потусоваться рядом с человеком на предмет уютно поспать или сладко пожрать.
Но, змеи когда спать ползут, не собираются кого-то кусать или нападать.. для неё встреча с человеком, такой же неожиданный микроинфаркт, как и для хозяина жилища. И по хорошему, змея сама попробует свалить куда подальше, если сообразит, что тут уже занято. Человек не является её потенциальной добычей, рационом, не входит в список естественных врагов, не конкурирует с ней за ресурсы.. и по сравнению с ней - исполинского роста, может просто растоптать не заметив. В общем, змея понимает тщетность сражения с такой горой, и сама до усцачки боится, и старается избегать встречи с нами.
К нам в палатку один раз на ночлег уж залез.. начало осени было, подмерзал наверное.. а тут такая клёвая сухая и тёплая пещера (4 человека лежат дрыхнут крепким алкогольным сном после рыбалки)... вот с утра мы все из палатки и выбрались.. сначала мы, а потом и троху офигевший уж.. все обменялись взглядами и пошли по своим делам.. уж в ближайшие кусты, мы к костру делать кофе. Разошлись не утратив лица, так сказать.. он не агрессировал на нас, мы не пытались шугать его.
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29k
Ego sum qui sum 2 часа назад
в заголовке должно быть еще: "- и это не их жены!"
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7k
SandMANn 3 часа назад
В постель только после свадьбы

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7k
SandMANn 3 часа назад
Света, а что упитанная очковая кобра в нашей постели делает? …Что, что – вяжет!
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40k
Сергей 3 часа назад
Вместо кроликов надо было на этот остров верблюдов завести.
Тут недавно писали что верблюды змей ядовитых любят проглатывать живьём.
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2k
Walther 3 часа назад
Ну залезла змейка погреться, и что такого? А вот если в постель залезет кенгуру - это интересно!
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1k
КАКАнгел 3 часа назад
1 случай на несколько миллионов- конечно кровать и одежду проверять надо, а вот паниковать смысла нет.
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7k
Nikolay 4 часа назад
Австралийский тайпан. Считается опаснее кобры. Добро пожаловать в Австралию!
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15k
Совранский 4 часа назад
Дорогая, твоя мама приехала))))))))))))))))))))))))))))))
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