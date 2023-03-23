Ядовитые змеи залезают в постели к австралийцам

Австралийцев в очередной раз предупредили об опасности стать жертвами ядовитых рептилий после того, как из постели жителя Квинсленда змееловы достали очень ядовитую коричневую змею
Австралийцев еще раз предупредили о необходимости тщательно проверять постели перед сном, чтобы избежать смертельного сюрприза. Предупреждение граждане Зеленого континента получили после того, как из постели жителя Калбара, города к западу от Золотого Берега в Квинсленде, змееловы извлекли огромную коричневую змею.
Восточную коричневую змею нейтрализовали сотрудники компании Zachery’s Snake and Reptile Relocation, которая поделилась леденящими кровь фотографиями рептилии, отдыхающей в человеческой кровати, в соцсетях.
"Тщательно осмотри постель сегодня вечером! Эта восточная коричневая змея благополучно устроилась в кровати!" - этими словами змеелов подписал свое фото.
Змея, похоже, была разбужена лишь во время фотографий, а часть ее тела все еще была спрятана под одеялом в конце кровати.
Змея на фото змеелова подняла голову и уставилась в камеру, как будто была расстроена тем, что его разбудили.
Сотни местных жителей были потрясены этим зрелищем и поклялись никогда не ложиться спать, не обшарив постель.
«Вот как рождаются кошмары», — написал один из них в ответ на фотографии. «Ну все, я больше никогда не сплю дома», — сказал другой. «Сомневаюсь, что когда-нибудь снова засну», — поддержал его третий.
Эта история стала напоминанием для австралийцев, что необходимо быть бдительными и держать двери закрытыми, чтобы избежать проникновения нежелательных рептилий. «Именно поэтому я всегда говорю родным «закройте двери», — написал один из них в комментарии. «Я бы просто умерла от страха, если бы она ко мне заползла», — поддержала земляков впечатлительная девушка.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Но, змеи когда спать ползут, не собираются кого-то кусать или нападать.. для неё встреча с человеком, такой же неожиданный микроинфаркт, как и для хозяина жилища. И по хорошему, змея сама попробует свалить куда подальше, если сообразит, что тут уже занято. Человек не является её потенциальной добычей, рационом, не входит в список естественных врагов, не конкурирует с ней за ресурсы.. и по сравнению с ней - исполинского роста, может просто растоптать не заметив. В общем, змея понимает тщетность сражения с такой горой, и сама до усцачки боится, и старается избегать встречи с нами.
К нам в палатку один раз на ночлег уж залез.. начало осени было, подмерзал наверное.. а тут такая клёвая сухая и тёплая пещера (4 человека лежат дрыхнут крепким алкогольным сном после рыбалки)... вот с утра мы все из палатки и выбрались.. сначала мы, а потом и троху офигевший уж.. все обменялись взглядами и пошли по своим делам.. уж в ближайшие кусты, мы к костру делать кофе. Разошлись не утратив лица, так сказать.. он не агрессировал на нас, мы не пытались шугать его.
Тут недавно писали что верблюды змей ядовитых любят проглатывать живьём.