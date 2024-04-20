Латвийского рэпера Платину депортируют из России

Кировский районный суд Томска принял решение депортировать латвийского рэпера Роберта Плаудиса (выступает под псевдонимом Платина), а также назначил штраф в размере 4 тысячи рублей. Ранее полиция составила на музыканта 4 административных протокола . Его привлекли к ответственности из-за отказа пройти тест на наркотики, нарушение режима пребывания в стране, незаконной деятельности (въехал по туристической визе) и пропаганду наркотиков.

Напомним, что рэпера задержали прямо во время концерта. По данным некоторых СМИ, бойцы СОБРа наведались в клуб Face с подачи главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая нашла в песнях рэпера пропаганду наркотиков.