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Латвийского рэпера Платину депортируют из России

Латвийского рэпера Платину депортируют из России

Автор:
20 апреля 2024 22:22
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Латвия   Суд   Томск   депортация   нарушения   репэр   
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В качестве причины суд назвал употребление музыкантом наркотиков.

Кировский районный суд Томска принял решение депортировать латвийского рэпера Роберта Плаудиса (выступает под псевдонимом Платина), а также назначил штраф в размере 4 тысячи рублей. Ранее полиция составила на музыканта 4 административных протокола . Его привлекли к ответственности из-за отказа пройти тест на наркотики, нарушение режима пребывания в стране, незаконной деятельности (въехал по туристической визе) и пропаганду наркотиков.


Напомним, что рэпера задержали прямо во время концерта. По данным некоторых СМИ, бойцы СОБРа наведались в клуб Face с подачи главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая нашла в песнях рэпера пропаганду наркотиков.

Во время судебных слушаний латвийский рэпер попросил не отправлять его в спецприёмник, где он должен дожидаться депортации, пожаловался на аллергию и заявил, что ничего не нарушал и запрещённых веществ не употреблял (хотя во время задержания отказался от медосвидетельствования).

Примечательно, что пока неизвестно, каким образом и когда музыкант покинет пределы России — взаимодействия между РФ и властями Латвии по этой линии сейчас нет.


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Метки: Видео   Латвия   Суд   Томск   депортация   нарушения   репэр   
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19  комментариев
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20k
Bill Час назад
"взаимодействия между РФ и властями Латвии по этой линии сейчас нет" - ну пусть посидит где-нибудь на Новой Земле пока Латвия не восстановит это взаимодействие. Мы не виноватые.
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38
Shyrich Минуту назад
Только мне мерзко на его рожу смотреть даже на фото??? Я нейтрально отношусь к реперам, неформалам и педерастам, а тут от одной фотки прямо омерзенье какое-то...
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2k
MrMopnex 7 минут назад
Вчера арестовали, а сегодня уже депортируют. Ну по причине "употребление наркоты", а не "распространение". А когда членов диаспор так быстро выкидывать начнут, которые в 80% с нарушениями въезда/пребывания в стране вообще, работа без уплаты налогов, хулиганка, оружие, изнасилования и убийства? Или там яиц не хватает отказаться от бабла?
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−1
Игорь 13 минут назад
Здpавcтвуйте. Извините, что пишу здеcь, больше негде...

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24k
Shtoppi 17 минут назад
как говорится: «добро пожаловать отсюда».
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1k
Gigantes 18 минут назад
Нос как у Кристины Орбакайте
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26k
ЦСКА 21 минуту назад
Такое говно можно депортировать без объяснения причин, через псковскую обл.,классическим способом! Пусть там его кормилица ловит...
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796
Рома Полчаса назад
Так латвийского или российского - вы б определились , а то я что-нибудь с собой сделаю...
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710
Vilks Полчаса назад
А можно нам в Ригу вместо этого утырка российских дорожных спецов по укладке асфальта и прочим аналогичным делам? Реально уже накипело! За это не жалко отдать репера в залог или в аренду на пожизненно.
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11k
Zhora Полчаса назад
Латвийский рэп - это звучит как "таджикский космонавт"
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7k
Трям Полчаса назад
Какая-то стремная телка.
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11k
Сергей Час назад
...латвийский рэпер...
Звучит как "грязные трусЫ"
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343
Dmitry N Час назад
Вообще зачем здесь этот пост. Хватит может пропускать на Фишки всякую дичь, а....
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46
neverminde Час назад
Нам он в ЛВ тоже нафиг не нужен!
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2011 постов (2017 в горячем)
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