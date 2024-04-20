Латвийского рэпера Платину депортируют из России

В качестве причины суд назвал употребление музыкантом наркотиков.
Кировский районный суд Томска принял решение депортировать латвийского рэпера Роберта Плаудиса (выступает под псевдонимом Платина), а также назначил штраф в размере 4 тысячи рублей. Ранее полиция составила на музыканта 4 административных протокола . Его привлекли к ответственности из-за отказа пройти тест на наркотики, нарушение режима пребывания в стране, незаконной деятельности (въехал по туристической визе) и пропаганду наркотиков.
Напомним, что рэпера задержали прямо во время концерта. По данным некоторых СМИ, бойцы СОБРа наведались в клуб Face с подачи главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, которая нашла в песнях рэпера пропаганду наркотиков.
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Во время судебных слушаний латвийский рэпер попросил не отправлять его в спецприёмник, где он должен дожидаться депортации, пожаловался на аллергию и заявил, что ничего не нарушал и запрещённых веществ не употреблял (хотя во время задержания отказался от медосвидетельствования).
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Примечательно, что пока неизвестно, каким образом и когда музыкант покинет пределы России — взаимодействия между РФ и властями Латвии по этой линии сейчас нет.
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«Роберт Плаудис (род. 19 апреля 1995, Рига), более известный под сценическим псевдонимом Платина»
https://ru.wikipedia.org/wiki/Платина_(рэпер)https://ru.wikipedia.org/wiki/Платина_(рэпер)
Звучит как "грязные трусЫ"