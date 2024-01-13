"Угроза национальной безопасности": из Латвии депортировали 82-летнего военного пенсионера Каткова

Пожилому человеку дали час на сборы. В Латвии, где мужчина прожил 57 лет, у него остались жена, дети и внуки.
Прибалтика снова демонстрирует пример ярой русофобии. Из Латвии насильственным образом депортировали пожилого россиянина Бориса Каткова. 82-летний пенсионер вовремя оформил документы на продление ВНЖ, однако запоздал с решением финансовых вопросов одной из двух организаций, которой он руководит (Латвийско-Российская ассоциация сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта.). От экзамена по латвийскому языку пожилой житель Латвии был освобождён в силу возврата (экзамен обязателен для неграждан до 75 лет), поэтому основные претензии к россиянину с ВНЖ касались его общественной деятельности в Латвии.
Видимо, прегрешения россиянина были так велики, что его сочли «угрозой национальной безопасности» и выдворили из страны с бессрочным запретом на возвращение. Борису Каткову даже не дали права опротестовать это решение, хотя по закону он может сделать это в течение месяца.
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В интервью изданию "Звезда" пенсионер рассказал, что был готов уехать спокойно. Он ни от кого не прятался, но к нему пришли пограничники с облавой.
«Уже принял решение ехать по-человечески. Надо было мне закрыть организацию, на мне висят деньги. Ничего не дали. Хотя политики мне говорили: "месяц у тебя есть". Я на это и рассчитывал. А тут в трусах выбегаю, они (пограничники - Прим. ред.) стоят. Поэтому, конечно, неприятно», - рассказывает он.
Интересно, что МВД Латвии не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера, и 13 января депортировало Бориса Каткова как какого-то немытого мигранта, нарушившего все мыслимые и немыслимые законы страны.
По словам Каткова, теперь 600 сотрудников Латвийско-российской ассоциации сотрудничества остались без всего. Эта структура, которая занималась поддержкой соотечественников и работой с гражданами России, существует уже 25 лет.За 15 лет организация отправила в Калининград на бесплатное обучение более 400 студентов.
Сам же Катков прожил в Латвии 57 лет.
«Служил, потом работал, и вот 25 лет занимался общественной деятельностью. Можно было за 57 лет изучить, чем я занимаюсь и какую пользу я приношу народу. У меня были самые законопослушные люди в организации со своим мнением», - сказал пенсионер.
Поэтому по его словам, покидает Латвию Катков с чувством горечи и обиды.
На границе пенсионера встретили представители администрации Псковской области. Губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале сообщил, что россиянина обеспечили всем необходимым.
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Ведерников также пообещал оказать дальнейшую поддержку Каткову, у которого в России не осталось родственников: жена, дочь и внуки давно живут в Латвии.
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Также глава Псковской области сообщил, что депортированный пенсионер решил уехать в Калининград, где некоторое время работал и жил.
Посольство России в Латвии выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего российского военного пенсионера.
В посольстве уверены, что эта акция носит исключительно политический характер, она "направлена на запугивание русскоязычной общины Латвии и искоренение всякого "инакомыслия". Дипломаты подчёркивают, что латвийские власти грубо нарушили принцип "неразделения" семьи, и положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.
Дипмиссия призвала международные правозащитные структуры дать оценку действиям латвийских властей.
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Взяли 100 латышей от балды и запретили им въезд...позавчера.
А сегодня нах, на родину принудительно.
Зеркало с увеличением.
С одной стороны просто зеркало, вторая сторона увеличивает.
Так и только так должно тут работать!
Все их скачкИ- лишь личная инициатива.
[мат] долг выплатили за их выкуп?
За выкуп у швеции, потом долг за СССР, при котором [мат] в самом шоколаде жили?
Нет?
Значит они не нужны, не кредитоспособны!
В земле ничего нет, сама земля- ниочём.
Пусть скажут спасибо СССР, что хоть немного побыли витриной хорошего государства!
Но ничто не будет забыто и никто. Если сознательно становишься врагом - история сама в итоге занесет над тобой меч. Поздно потом будет пить боржоми.
А вообще, нужно быть последним идиотом, которому наплевать на свою страну, людей и своё будущее - когда целенаправленно и упорно развязываешь войну и ненависть у самых своих границ. Ну, тупые!