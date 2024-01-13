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"Угроза национальной безопасности": из Латвии депортировали 82-летнего военного пенсионера Каткова

"Угроза национальной безопасности": из Латвии депортировали 82-летнего военного пенсионера Каткова

Автор:
13 января 2024 12:39
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Ynews   Борис Катков   Видео   внж   депортация   латвия   русофобия   
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Пожилому человеку дали час на сборы. В Латвии, где мужчина прожил 57 лет, у него остались жена, дети и внуки.

Прибалтика снова демонстрирует пример ярой русофобии. Из Латвии насильственным образом депортировали пожилого россиянина Бориса Каткова. 82-летний пенсионер вовремя оформил документы на продление ВНЖ, однако запоздал с решением финансовых вопросов одной из двух организаций, которой он руководит (Латвийско-Российская ассоциация сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта.). От экзамена по латвийскому языку пожилой житель Латвии был освобождён в силу возврата (экзамен обязателен для неграждан до 75 лет), поэтому основные претензии к россиянину с ВНЖ касались его общественной деятельности в Латвии.


Видимо, прегрешения россиянина были так велики, что его сочли «угрозой национальной безопасности» и выдворили из страны с бессрочным запретом на возвращение. Борису Каткову даже не дали права опротестовать это решение, хотя по закону он может сделать это в течение месяца.


В интервью изданию "Звезда" пенсионер рассказал, что был готов уехать спокойно. Он ни от кого не прятался, но к нему пришли пограничники с облавой.

«Уже принял решение ехать по-человечески. Надо было мне закрыть организацию, на мне висят деньги. Ничего не дали. Хотя политики мне говорили: "месяц у тебя есть". Я на это и рассчитывал. А тут в трусах выбегаю, они (пограничники - Прим. ред.) стоят. Поэтому, конечно, неприятно», - рассказывает он.


Интересно, что МВД Латвии не привело фактов, свидетельствующих о "виновности" 82-летнего пенсионера, и 13 января депортировало Бориса Каткова как какого-то немытого мигранта, нарушившего все мыслимые и немыслимые законы страны.


По словам Каткова, теперь 600 сотрудников Латвийско-российской ассоциации сотрудничества остались без всего. Эта структура, которая занималась поддержкой соотечественников и работой с гражданами России, существует уже 25 лет.За 15 лет организация отправила в Калининград на бесплатное обучение более 400 студентов.


Сам же Катков прожил в Латвии 57 лет.

«Служил, потом работал, и вот 25 лет занимался общественной деятельностью. Можно было за 57 лет изучить, чем я занимаюсь и какую пользу я приношу народу. У меня были самые законопослушные люди в организации со своим мнением», - сказал пенсионер.


Поэтому по его словам, покидает Латвию Катков с чувством горечи и обиды.


На границе пенсионера встретили представители администрации Псковской области. Губернатор региона Михаил Ведерников в Telegram-канале сообщил, что россиянина обеспечили всем необходимым.


Ведерников также пообещал оказать дальнейшую поддержку Каткову, у которого в России не осталось родственников: жена, дочь и внуки давно живут в Латвии.



Также глава Псковской области сообщил, что депортированный пенсионер решил уехать в Калининград, где некоторое время работал и жил.


Посольство России в Латвии выразило возмущение принудительной депортацией 82-летнего российского военного пенсионера.


В посольстве уверены, что эта акция носит исключительно политический характер, она "направлена на запугивание русскоязычной общины Латвии и искоренение всякого "инакомыслия". Дипломаты подчёркивают, что латвийские власти грубо нарушили принцип "неразделения" семьи, и положения двустороннего межправительственного соглашения по вопросам социальной защищенности российских военных пенсионеров и членов их семей от 1994 года.


Дипмиссия призвала международные правозащитные структуры дать оценку действиям латвийских властей.



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Метки: Ynews   Борис Катков   Видео   внж   депортация   латвия   русофобия   
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11  комментариев
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88k
Доктор Джонс 58 минут назад
Эти питары рано или поздно поплатятся...
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6k
Alex Минуту назад
Адрес их посольства в Москве. Пишите, все что об этих ган**нах думаете https://www2.mfa.gov.lv/ru/moscowhttps://www2.mfa.gov.lv/ru/moscow
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6k
Alex 9 минут назад
Вот гниды поганые...
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5k
Котэ 9 минут назад
думаю что таджика, 57 лет живущего в РФ и не выучившего русского языка, 25 лет возглавляющего Фонд помощи таджикам в России, мутящего что то с деньгами фонда, надо выпнуть на родину ещё быстрее
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10k
Сергей 9 минут назад
Ну какие проблемы?
Взяли 100 латышей от балды и запретили им въезд...позавчера.
А сегодня нах, на родину принудительно.
Зеркало с увеличением.
С одной стороны просто зеркало, вторая сторона увеличивает.
Так и только так должно тут работать!
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19k
SandMANn Полчаса назад
Хай ПОКА облизывают задницы заезжим нигер-натОВЦАМ, которые ммеестных держат за "папуасов".
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23k
сеньор Леонсио Полчаса назад
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3k
Olegsky Полчаса назад
Штаты готовятся к варианту Украины в Прибалтике. Латвия и Эстония тому пример. С каждым годом национализм растёт.
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5k
Горожанин Полчаса назад
А потом они будут, как украинцы - а нас за что, мы же братья, в одной стране жили.

Но ничто не будет забыто и никто. Если сознательно становишься врагом - история сама в итоге занесет над тобой меч. Поздно потом будет пить боржоми.

А вообще, нужно быть последним идиотом, которому наплевать на свою страну, людей и своё будущее - когда целенаправленно и упорно развязываешь войну и ненависть у самых своих границ. Ну, тупые!
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