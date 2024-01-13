"Угроза национальной безопасности": из Латвии депортировали 82-летнего военного пенсионера Каткова

Прибалтика снова демонстрирует пример ярой русофобии. Из Латвии насильственным образом депортировали пожилого россиянина Бориса Каткова. 82-летний пенсионер вовремя оформил документы на продление ВНЖ, однако запоздал с решением финансовых вопросов одной из двух организаций, которой он руководит (Латвийско-Российская ассоциация сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта.). От экзамена по латвийскому языку пожилой житель Латвии был освобождён в силу возврата (экзамен обязателен для неграждан до 75 лет), поэтому основные претензии к россиянину с ВНЖ касались его общественной деятельности в Латвии.

Видимо, прегрешения россиянина были так велики, что его сочли «угрозой национальной безопасности» и выдворили из страны с бессрочным запретом на возвращение. Борису Каткову даже не дали права опротестовать это решение, хотя по закону он может сделать это в течение месяца.