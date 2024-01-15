FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 7448 постов • 3084 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
«Разлучили семью, всё было сделано топорно и бесчеловечно»: выдворенный из Латвии 82-летний пенсионер хочет перевезти в Россию свою жену

«Разлучили семью, всё было сделано топорно и бесчеловечно»: выдворенный из Латвии 82-летний пенсионер хочет перевезти в Россию свою жену

Автор:
15 января 2024 15:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Борис Катков   Видео   Калининград   выдворение   депортация   латвия   пенсионер   рига   
851
3
3

Вопрос с работой на новом месте уже решён, осталось подумать насчёт жилья.

Борис Катков прожил в Латвии 57 лет. Он полковник в отставке, в Риге возглавлял Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта. Всё было нормально.

А потом к нему пришли домой и дали час на сборы. После этого - депортировали в Россию. Власти Латвии сочли работу 82-летнего старика «угрозой национальной безопасности».

Вот что сообщил Катков, когда приехал в Россию:

Всё делается для того, чтобы русскую культуру убрать, русский язык убрать. Ну смех один - идти по улице и надо разговаривать по-латышски.

Как позже об этом сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков:

Для любого государства такая практика принудительной высылки является позором.

Катков перебрался в Калининград и рассказал, каково ему пришлось - когда на старости лет объявляют чуть ли не врагом государства и под конвоем везут к границе.

С пенсионером уже встретился ректор Балтийского Федерального университета Сергей Фёдоров:

Действие безобразное, особенно в отношении человека, которому восемьдесят с лишним лет и которому не дали взять с собой ничего из своего имущества. Это выглядит очень криво и, если говорить по сути дела о том, как дело обстоит с защитой прав человека в Евросоюзе, это вызывает огромный вопрос, - сказал руководитель университета.

А вот что сообщил сын Каткова - он сопровождает отца и помогает обустроиться на новом месте.

Мать расплакалась, была большая трагедия. Разлучили семью, всё было сделано топорно и бесчеловечно.

Борис Катков получил работу в калининградском Балтийском Федеральном университете и материальную помощь от ВУЗа. Губернатору направили ходатайство о выделении пенсионеру квартиры. В этом же месяце в Калининград перевезут его жену.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Борис Катков   Видео   Калининград   выдворение   депортация   латвия   пенсионер   рига   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
62k
pynh 47 минут назад
"Для любого государства такая практика принудительной высылки является позором."
а размер пенсий у своих пенсионеров это не позор? или позор только там, где можно пропиариться?

з.ы. так, навскидку вспомнилось
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

271484



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)
Что такое "УШАЦ"? (из истории советского кино)
Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов
Крупный штраф и запрет на въезд: в Дубае "гоняют" иноагентов
Набирающие популярность в сообществах
Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования
Исследователи назвали 10 стран мира с самым высоким уровнем образования
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Единственное слово в русском языке, которое не имеет корня
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый рабочий день после праздников

Лучшие демотиваторы
Это пепел бывшего электрика

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#позитив#история#автомир#машина#СССР#в мире#природа#полиция
#животные#люди#Прикол#Россия#Реакция#аварии#авто аварии#познавательно#пожар#кошка
#Юмор#интересно#забавно#автомобили#кот#ДТП#собака#подборка#интересное#ГИБДД
Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Парни угорают над известными блогерами, а те отвечают им взаимностью Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России Семью нижегородского подростка-мигранта, избивавшего сверстников, депортируют из России Уехавший актёр Артур Смольянинов* рассказал, что теперь он играет в латвийском подземном переходе Уехавший актёр Артур Смольянинов* рассказал, что теперь он играет в латвийском подземном переходе В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками В Краснодаре дети забросали пенсионера бутылками Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт Дедушка повалил грабителя, забравшего у него смартфон Дедушка повалил грабителя, забравшего у него смартфон

На что жалуетесь?

Вернуться