«Разлучили семью, всё было сделано топорно и бесчеловечно»: выдворенный из Латвии 82-летний пенсионер хочет перевезти в Россию свою жену

Вопрос с работой на новом месте уже решён, осталось подумать насчёт жилья.
Борис Катков прожил в Латвии 57 лет. Он полковник в отставке, в Риге возглавлял Латвийско-Российскую ассоциацию сотрудничества и представительство Балтийского федерального университета имени Канта. Всё было нормально.
А потом к нему пришли домой и дали час на сборы. После этого - депортировали в Россию. Власти Латвии сочли работу 82-летнего старика «угрозой национальной безопасности».
Вот что сообщил Катков, когда приехал в Россию:
Всё делается для того, чтобы русскую культуру убрать, русский язык убрать. Ну смех один - идти по улице и надо разговаривать по-латышски.
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Для любого государства такая практика принудительной высылки является позором.
Катков перебрался в Калининград и рассказал, каково ему пришлось - когда на старости лет объявляют чуть ли не врагом государства и под конвоем везут к границе.
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С пенсионером уже встретился ректор Балтийского Федерального университета Сергей Фёдоров:
Действие безобразное, особенно в отношении человека, которому восемьдесят с лишним лет и которому не дали взять с собой ничего из своего имущества. Это выглядит очень криво и, если говорить по сути дела о том, как дело обстоит с защитой прав человека в Евросоюзе, это вызывает огромный вопрос, - сказал руководитель университета.
А вот что сообщил сын Каткова - он сопровождает отца и помогает обустроиться на новом месте.
Мать расплакалась, была большая трагедия. Разлучили семью, всё было сделано топорно и бесчеловечно.
Борис Катков получил работу в калининградском Балтийском Федеральном университете и материальную помощь от ВУЗа. Губернатору направили ходатайство о выделении пенсионеру квартиры. В этом же месяце в Калининград перевезут его жену.
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а размер пенсий у своих пенсионеров это не позор? или позор только там, где можно пропиариться?
з.ы. так, навскидку вспомнилось