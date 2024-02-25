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Мизулина призвала ужесточить контроль за продажей вейпов

Мизулина призвала ужесточить контроль за продажей вейпов

Автор:
25 февраля 2024 07:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Вейпы   Мизулина   Рейды   Роспотребнадзор   закон   запрет   
1383
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С лета прошлого года по закону запрещено продавать электронные курилки детям, но малолетних любителей попарить это не останавливает. Они используют курилки в школах и учителя, зачастую ничего не могут с этим поделать.

На встрече со школьниками и студентами, прошедшей в Тюмени, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что все принятые меры не работают.


По ее словам, дети до сих пор совершенно свободно имеют доступ к покупке курительных приборов как онлайн, так и офлайн, а это значит, что закон совсем не работает. Следовательно, необходимо усилить контроль, привлечь волонтеров и Роспотребнадзор.


А также необходимо проводить активное информирование родителей о рисках для здоровья несовершеннолетних, связанных с использованием вейпов.


"С 1 июня прошлого года вступил в силу закон об ограничении продажи этого всего детям наравне с табаком, но я знаю, что он не совсем работает, и дети как покупали, так и покупают - и на улицах, и онлайн. А это говорит о недостаточности контроля, то есть нужны систематические рейды и Роспотребнадзора, и волонтеров, чтобы это пресекать".


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Метки: Вейпы   Мизулина   Рейды   Роспотребнадзор   закон   запрет   
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5  комментариев
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553
Quantimus 53 минуты назад
Всё, вообще всё запрещают пусть. Можно и жить запретить, ведь, не дай Бог, в жизни столкнёшься с чем-то плохим, лучше не жить, чем рисковать. Сахар нельзя - диабет и ожирение, соль нельзя - плохо для сердечно-сосудистой системы, мучное нельзя - список можно продолжать бесконечно. Жизнь вообще в своей сути ведёт к смерти. Пейте только родниковую воду и жуйте траву... а, я забыл, скоро и большинство трав будет запрещено из-за того, что какие-то наркоманы там варят из неё себе отраву. Но как же это лицемерно... алкоголь и табак продавать спокойно (ещё бы с него такие бабки идут акцизов), которые детям достать тоже не проблема. Запрещайте тогда всё, раз уж вас так здоровье заботит.
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10k
АСИСЯЙ 8 минут назад
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Олегbl4 Полчаса назад
Простой рецепт. Создаётся какая-то мутная организация, типа "общественная" с названием "Защитники дождевых улиток", а дальше пытаешься что-нибудь запретить, под видом получения огромных мешков с письмами от жителей России.
Вот кто-такая Мизулина? Почему не охраняет ФСО? Почему вместо интернета ее беспокоят вейпы? Почему на ее встречи сгоняют школьников?
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ Час назад
лучше бы бапке..пособнице бандерофашистов запретила въезжать в РФ...муйней всякой занимается..))
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