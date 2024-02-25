Мизулина призвала ужесточить контроль за продажей вейпов

На встрече со школьниками и студентами, прошедшей в Тюмени, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что все принятые меры не работают.

По ее словам, дети до сих пор совершенно свободно имеют доступ к покупке курительных приборов как онлайн, так и офлайн, а это значит, что закон совсем не работает. Следовательно, необходимо усилить контроль, привлечь волонтеров и Роспотребнадзор.

А также необходимо проводить активное информирование родителей о рисках для здоровья несовершеннолетних, связанных с использованием вейпов.