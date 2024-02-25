Мизулина призвала ужесточить контроль за продажей вейпов

С лета прошлого года по закону запрещено продавать электронные курилки детям, но малолетних любителей попарить это не останавливает. Они используют курилки в школах и учителя, зачастую ничего не могут с этим поделать.
На встрече со школьниками и студентами, прошедшей в Тюмени, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина отметила, что все принятые меры не работают.
По ее словам, дети до сих пор совершенно свободно имеют доступ к покупке курительных приборов как онлайн, так и офлайн, а это значит, что закон совсем не работает. Следовательно, необходимо усилить контроль, привлечь волонтеров и Роспотребнадзор.
А также необходимо проводить активное информирование родителей о рисках для здоровья несовершеннолетних, связанных с использованием вейпов.
"С 1 июня прошлого года вступил в силу закон об ограничении продажи этого всего детям наравне с табаком, но я знаю, что он не совсем работает, и дети как покупали, так и покупают - и на улицах, и онлайн. А это говорит о недостаточности контроля, то есть нужны систематические рейды и Роспотребнадзора, и волонтеров, чтобы это пресекать".
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Вот кто-такая Мизулина? Почему не охраняет ФСО? Почему вместо интернета ее беспокоят вейпы? Почему на ее встречи сгоняют школьников?