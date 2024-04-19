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Перестарались с фотошопом: 14 людей, которые думают, что перехитрили всех

Перестарались с фотошопом: 14 людей, которые думают, что перехитрили всех

Автор:
19 апреля 2024 16:42
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в жизни и в соцсетях   до и после   обман   реальность и соцсети   фотошоп   
2236
15

В соцсетях мы все хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле: публикуем кадры хорошей жизни, подбираем лучшие ракурсы. Но вот прикол: в жизни-то обман раскрывается! В посте собраны фото людей, которые думают, что всех перехитрили.

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Метки: Юмор   в жизни и в соцсетях   до и после   обман   реальность и соцсети   фотошоп   
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8  комментариев
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33k
Axel 2 часа назад
8. У кого лицо настоящее?

У фотографа?
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7k
Евгений Д 10 секунд назад
Страшилы
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7k
Трям Полчаса назад
Комментарий к фото
У нее
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9k
Лаврентий 43 минуты назад
Можно и без фотошопа, не поверите:
Ссылка www.youtube.com
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40k
АнтонПолднев Час назад
Вчера девушка моя прислала фото из поста типа "Меган Фокс без макияжа". Она стилист, поэтому тесно работает с визажистами. Долго смеялась, и сказала, что на этот мэйкап минимум 2 часа потрачено.
Кругом обман и это давным давно известно.
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3k
Carex Час назад
Это же насколько нужно себя не уважать, чтобы выкладывать такое. Для чего нужно выкладывать фото в соцсетях? Или это последствия комплекса неполноценности.
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18k
Majul 2 часа назад
В названии поста ошибка. Существа на фото не умеют думать, у них мозг отсутствует в принципе.
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Спелая кукурузинка
  • Дата регистрации: 09.10.2021
  • 1626 постов (1578 в горячем)

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