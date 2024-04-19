Перестарались с фотошопом: 14 людей, которые думают, что перехитрили всех

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В соцсетях мы все хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле: публикуем кадры хорошей жизни, подбираем лучшие ракурсы. Но вот прикол: в жизни-то обман раскрывается! В посте собраны фото людей, которые думают, что всех перехитрили.
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У фотографа?
Кругом обман и это давным давно известно.