"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты

После недавнего ажиотажа к празднику, девушка работала на износ. Но и хейтеры не сидели сложа руки.

В мусульманской республике возмущаются: где у девушки стыд, чтобы предлагать покупателям такие торты?

"Деградация дагестанского общества выходит на новый уровень. Кондитер, именующая себя Асей, выкладывает в социальные сети свои пошлые кондитерские творения, рекламируя аморальный образ жизни и призывая представительниц прекрасной половины человечества с неокрепшим разумом к такого рода подаркам своим мужьям", - пишут в ТГ-канале "Тут Дагестан", предлагая подписчикам разделить негодование.

Интересно, что пользователи не пришли к единому мнению. Одни считают, что раз есть спрос, почему бы не продавать эти тортики, другие уверены, что девушке давно нужно подсказать, что она неправа.