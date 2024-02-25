"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты

Девушка печёт торты с нестандартным оформлением, которое очень нравится раскрепощенной молодёжи и вызывает гнев у более консервативных мусульман. Ася не унывает: собаки лают - караван идет. И тортики 18+ продаются на ура!
Авторской выпечкой сейчас не удивить: десятки кондитеров готовы принять заказ на любой торт или пирожные. Оформление изделий тоже может быть нестандартным.
Ася из Дагестана поняла, что сахарными и мастичными розами сладкоежек не удивить - девушка решила украшать кондитерские изделия провокационными надписями и изображениями. Удивительно, но эта затея сработала.
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У мастерицы нет отбоя от покупателей - к каждому из праздников кондитер отдает более сотни заказов. Более того, 98% выпечки, как пишет Ася - именно торты 18+.
После недавнего ажиотажа к празднику, девушка работала на износ. Но и хейтеры не сидели сложа руки.
В мусульманской республике возмущаются: где у девушки стыд, чтобы предлагать покупателям такие торты?
"Деградация дагестанского общества выходит на новый уровень.
Кондитер, именующая себя Асей, выкладывает в социальные сети свои пошлые кондитерские творения, рекламируя аморальный образ жизни и призывая представительниц прекрасной половины человечества с неокрепшим разумом к такого рода подаркам своим мужьям", - пишут в ТГ-канале "Тут Дагестан", предлагая подписчикам разделить негодование.
Интересно, что пользователи не пришли к единому мнению. Одни считают, что раз есть спрос, почему бы не продавать эти тортики, другие уверены, что девушке давно нужно подсказать, что она неправа.
Сама же Ася не унывает: любой хейт - дополнительная реклама, к тому же - бесплатная. Собака лает- "письки кормят".
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Антипьевна с Марфушкою бранилась.
Антипьевна отменно горячилась:
-Постой, кричит, расправлюсь я с тобой.
Ты думаешь что я уж позабыла,
Как ночью ты, забравшись в уголок
Там с крестником Ванюшкою шалила,
Постой, о всём узнает муженёк.
-Ванюша что, ведь он ещё дитя,
Марфуша ей спокойно отвечает.
-А сват Трофим, который у тебя
И день, и ночь...
Про то весь город знает.
-Молчи ж кума
И ты как я грешна.
А всякого словами разобидишь.
В чужой 3,14-зде соломину ты видишь,
А у себя- не видишь и бревна.
ну так то для баб это норма, независимо от страны/национальности/религии