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"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты

"Это какой-то разврат!": кондитера из Дагестана попытались затравить за нестандартные торты

Автор:
25 февраля 2024 12:50
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Дагестан   Комментарии из Соцсетей   кондитер   оформление торта   разврат   торты   хейт   
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Девушка печёт торты с нестандартным оформлением, которое очень нравится раскрепощенной молодёжи и вызывает гнев у более консервативных мусульман. Ася не унывает: собаки лают - караван идет. И тортики 18+ продаются на ура!

Авторской выпечкой сейчас не удивить: десятки кондитеров готовы принять заказ на любой торт или пирожные. Оформление изделий тоже может быть нестандартным.




Ася из Дагестана поняла, что сахарными и мастичными розами сладкоежек не удивить - девушка решила украшать кондитерские изделия провокационными надписями и изображениями. Удивительно, но эта затея сработала.



У мастерицы нет отбоя от покупателей - к каждому из праздников кондитер отдает более сотни заказов. Более того, 98% выпечки, как пишет Ася - именно торты 18+.



После недавнего ажиотажа к празднику, девушка работала на износ. Но и хейтеры не сидели сложа руки.


В мусульманской республике возмущаются: где у девушки стыд, чтобы предлагать покупателям такие торты?


"Деградация дагестанского общества выходит на новый уровень.

Кондитер, именующая себя Асей, выкладывает в социальные сети свои пошлые кондитерские творения, рекламируя аморальный образ жизни и призывая представительниц прекрасной половины человечества с неокрепшим разумом к такого рода подаркам своим мужьям", - пишут в ТГ-канале "Тут Дагестан", предлагая подписчикам разделить негодование.

Интересно, что пользователи не пришли к единому мнению. Одни считают, что раз есть спрос, почему бы не продавать эти тортики, другие уверены, что девушке давно нужно подсказать, что она неправа.



Сама же Ася не унывает: любой хейт - дополнительная реклама, к тому же - бесплатная. Собака лает- "письки кормят".


Источник:

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Метки: Видео   Дагестан   Комментарии из Соцсетей   кондитер   оформление торта   разврат   торты   хейт   
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97  комментариев
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331
deadDEVIL 5 часов назад
Так, стоп! Этот тот Дагестан против, который больше всего гей-порно просматривает, согласно статистике трафика и запросов?!))
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1k
Opliut 4 минуты назад
Кто заказывает такие тортики? Для этого iq должен быть уровня школоты. А у тех, кто производит такую продукцию нет никаких моральных принципов.
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842
Казак 14 минут назад
Красивая Ася)
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 47 минут назад
Как то часто Дагестан попадает с такой двуличной моралью....скоро дойдут до "В Дагестане секса - НЕТ".
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4k
10001011101100 48 минут назад
эй, зоофилы из аулов, оставьте нормальную бабу в покое
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8k
Ntvl Час назад
Бл.ять, я просто ху.ею! Когда ослоёбы в Москве, Питере и в других городах беспредельничают, бухают, курят траву, стреяют с калаша в воздух, дрифтуют на дорогих машинах, ху.ями кроют русских, унижают славян, е.бут славянских девок, это для них в порядке вещей! а тортик их, бл.ять чувства задел! ЖЫвотные , еб.ан.ые!
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927
emporio_ss Час назад
кто это сделал:?
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3k
владимир 2 часа назад
Ей надо новую линейку запустить с ослиными и овечьими жопами продажи всё рекорды побьют.
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193
vitros666 2 часа назад
Фу, ну и мразь.
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1k
Павел 2 часа назад
Мерзость, неуважение к людям, поощрение тупости и аморальности. Самое забавное что эти кулинарные высеры пользуются популярностью, видимо у таких же тупых шаболд
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278
Cool_Romic 2 часа назад
На фото “с билетом“ почему террористическая организация запрещённая в России указана без ссылки
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7k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Ну блин... Кому как. Лично мне- неприятно. А то, что у неё много заказов, говорит о низком уровне литературного образования в стране. Ревнители нравственности? Хз. Пусть на себя в зеркало посмотрят. Я б им словами А. С Пушкина ответил:
- От всенощной вечор идя домой
Антипьевна с Марфушкою бранилась.
Антипьевна отменно горячилась:
-Постой, кричит, расправлюсь я с тобой.
Ты думаешь что я уж позабыла,
Как ночью ты, забравшись в уголок
Там с крестником Ванюшкою шалила,
Постой, о всём узнает муженёк.
-Ванюша что, ведь он ещё дитя,
Марфуша ей спокойно отвечает.
-А сват Трофим, который у тебя
И день, и ночь...
Про то весь город знает.
-Молчи ж кума
И ты как я грешна.
А всякого словами разобидишь.
В чужой 3,14-зде соломину ты видишь,
А у себя- не видишь и бревна.
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4k
grigorenko vladislav 2 часа назад
Оформление этих тортиков - обыкновенная пошлость. Оправдывать пошлость тем, что она хорошо продаётся - это аморально. Однако возмущаться изделиями этой кондитерши, охотно их покупая - ханжество и лицемерие.
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4k
poбт 2 часа назад
"письки кормят"
ну так то для баб это норма, независимо от страны/национальности/религии
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550
Александр Поляков 2 часа назад
бабуины негодуют
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10k
Trenzel2003 3 часа назад
Ну то есть тортик с юморными картинками у них это извращенство, а как осла трахать, это нормально!
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32
piharev1 Trenzel2003 2 часа назад
кто то тебе минус поставил, я исправил
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17
Адрей 3 часа назад
да правильно чорножопые возмущаются ! только одни надписи на тортиках ! почему нет фото любимых ослиц и ишаков? совсем девчёнка не чтет их традиции !
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29k
Alex 3 часа назад
Ослика сношать в порядке вещей, а картинка на торте это харам.... черножопые скоты
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868
Гиви 4 часа назад
Надписи можно поскромнее делать. А так удачи тебе Ася среди этих муслимов недоделанных!
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6k
Нуи Хусим 4 часа назад
Форумные джигиты ничего не изменят, все должно решаться, так сказать, "в кругу семьи". Несколько бутылочек с "коктейлем Молотова" и баночка с кислотой (сами знаете куда) и "А кто это сделал?! Ай-ай-ай". Мелкий вопрос решается на низах.
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33k
Slonyash 4 часа назад
Не увидел ничего особо страшного. Уже письки пугают что ли?
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