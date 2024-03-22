Скончался сын маршала Семёна Будённого

Михаил Семёнович продолжал дело отца в гражданской сфере — был президентом конного спорта СССР, а затем и России.
В Возрасте 79 лет умер бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Будённый, который приходился родным сыном легендарного участника Гражданской войны, командира Первой конной армии РККА, маршала СССР Семёна Михайловича Будённого. О его кончине сообщили в пятницу в Федерации конного спорта России.
"С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Буденного. Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене", – говорится в сообщении спортивной организации.
Отмечается, что Михаил Будённый возглавлял конноспортивную организацию страны с 1984 по 1993 годы и посвящал любимому делу всё своё время. В период с 1990 по 1995 годы он состоял в Бюро Международной федерации конного спорта и внёс заметный вклад в становление конного спорта в России. Причины его смерти в Федерации конного спорта России не назвали, дата и место похорон станут известны позднее.
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