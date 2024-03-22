FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 8685 постов • 907 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Скончался сын маршала Семёна Будённого

Скончался сын маршала Семёна Будённого

Автор:
22 марта 2024 13:28
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Маршал Будённый   Михаил Будённый   Россия   СССР   конный спорт   смерть   сын   
620
2

Михаил Семёнович продолжал дело отца в гражданской сфере — был президентом конного спорта СССР, а затем и России.

В Возрасте 79 лет умер бывший президент Федерации конного спорта СССР и России Михаил Будённый, который приходился родным сыном легендарного участника Гражданской войны, командира Первой конной армии РККА, маршала СССР Семёна Михайловича Будённого. О его кончине сообщили в пятницу в Федерации конного спорта России.


"С прискорбием сообщаем о кончине экс-президента Федерации конного спорта СССР и России Михаила Семеновича Буденного. Увлеченный конник и талантливый управленец, он поддерживал развитие конных дисциплин в самые сложные для страны годы и содействовал выступлениям российских спортсменов на мировой арене", – говорится в сообщении спортивной организации.

Отмечается, что Михаил Будённый возглавлял конноспортивную организацию страны с 1984 по 1993 годы и посвящал любимому делу всё своё время. В период с 1990 по 1995 годы он состоял в Бюро Международной федерации конного спорта и внёс заметный вклад в становление конного спорта в России. Причины его смерти в Федерации конного спорта России не назвали, дата и место похорон станут известны позднее.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Маршал Будённый   Михаил Будённый   Россия   СССР   конный спорт   смерть   сын   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
95
ГТА Форевер 21 минуту назад
Отец ясно Герой и всё такое, но при чем тут сын ? Конный спорт конечно хорошо, но это не то что сделал отец. А когда умрет собака собаки Будённого, тоже надо писать ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
иванов дмитрий 7 минут назад
А какими такими делами прославился товарищ Буденный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14
DuckTales 41 минуту назад
Усами в породу прям .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1889 постов (1898 в горячем)
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

208940



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
Как город, который грабили 18 раз подряд придумал средство защиты от нападений
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий Назаров признался, что скучает по Москве
«На Родине вас уже забыли, а там вы никому не нужны»: уехавший из России актёр Дмитрий...
Набирающие популярность в сообществах
Советские часы с очень странным циферблатом. Зачем он был нужен?
Советские часы с очень странным циферблатом. Зачем он был нужен?
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Независимый обзор трех Power Bank c Алиэкспресс
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Мемы из соцсетей. Свежак за 21 марта

Популярные теги
#фото#автомир#в мире#ДТП#аварии#интересное#кот#улыбнуло#Индия#подборка
#животные#машина#Прикол#факты#забавно#кино#позитив#история#Китай#Россия
#автомобили#интересно#Юмор#люди#авто аварии#Автовсячина#фильм#кошка#Ynews#знаменитости
Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото) Стали известны цены и характеристики всех версий электрокара Xiaomi SU7 (6 фото) Предсмертные видения императриц России Предсмертные видения императриц России Как началась история воров в законе Как началась история воров в законе 39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер 39-летний мужчина выпил 15 энергетиков за раз и умер В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25 В США умер лётчик-перебежчик, угнавший из СССР истребитель МиГ-25 Жительница Москвы умерла после того, как поела арбуз Жительница Москвы умерла после того, как поела арбуз

На что жалуетесь?

Вернуться