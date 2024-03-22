Скончался сын маршала Семёна Будённого

Отмечается, что Михаил Будённый возглавлял конноспортивную организацию страны с 1984 по 1993 годы и посвящал любимому делу всё своё время. В период с 1990 по 1995 годы он состоял в Бюро Международной федерации конного спорта и внёс заметный вклад в становление конного спорта в России. Причины его смерти в Федерации конного спорта России не назвали, дата и место похорон станут известны позднее.